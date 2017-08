Ultima ora

20:14Telefonata Juncker-Macron su principali temi europei

(ANSA) - BRUXELLES, 2 AGO - Il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, nella quale i due hanno affrontato "temi di comune interesse, alti nell'agenda europea", fanno sapere fonti Ue. La conversazione è durata una mezz'ora. Massimo riserbo sui dettagli, ma tra i temi, oltre all'immigrazione e alle sanzioni Usa alla Russia, potrebbe anche esserci la disputa italo-francese sui cantieri navali di Stx.

20:13Portogallo: aereo finisce in spiaggia, uccide uomo e bimba

(ANSA) - LISBONA, 2 AGO - Un piccolo aereo da turismo è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza su un'affollata spiaggia nei pressi di Lisbona, e nella manovra ha investito e ucciso un uomo di 50 anni ed una bimba di otto. Lo riferisce la stampa locale, citando testimoni sul posto, la spiaggia di Caparica, a circa tre chilometri a sud della capitale. Vedendo che l'aereo si preparava ad atterrare sulla spiaggia, numerosi bagnanti si sono messi in salvo tuffandosi in mare. Uno dei testimoni ha raccontato che il velivolo ha sorvolato la spiaggia a bassa quota, prima di atterrare.

20:12Usa: Trump vuole immigrazione ‘su base merito’

(ANSA) - WASHINGTON, 2 AGO - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato oggi alla Casa Bianca una proposta, elaborata da alcuni senatori repubblicani, per cambiare il sistema di immigrazione legale. "La riforma piu' significativa in mezzo secolo", ha detto Trump, affermando che "ridurra' la poverta', incrementera' i salari e fara' risparmiare miliardi in tasse ai contribuenti". La legge prevede nuovi limiti e nuovi criteri per gli ingressi legali negli Usa, favorendo chi parla la lingua inglese e ha mezzi di sostentamento.

20:11Trump, firmo sanzioni Russia ma solo in nome unità Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 2 AGO - Il presidente Usa, Donald Trump, firma decisamente controvoglia il testo approvato dal Congresso sulle nuove sanzioni alla Russia e lo rende noto, a chiare lettere, definendo il provvedimento "significativamente imperfetto" e dice che contiene parti "chiaramente incostituzionali". In una nota attacca quindi il Congresso, che ha stilato e approvato il testo, accusandolo di non essere stato nemmeno in grado di approvare la riforma sanitaria dopo sette anni". In particolare Trump condanna i limiti che il provvedimento impone al ramo esecutivo (quindi all'azione del presidente, ndr), affermando che ciò rende più difficile raggiungere accordo fruttuosi per il popolo americano. Quindi sottolinea che nonostante queste mancanze ha comunque deciso di firmare il testo "in nome dell'unita' nazionale".

20:10Sully dice no a controllori volo privati

(ANSA) - WASHINGTON, 2 AGO - L'ex comandante Chesley 'Sully' Sullenberger, l'eroe del film 'Sully: Miracolo sull'Hudson' interpretato da Tom Hanks, si schiera contro la possibile privatizzazione del servizio di controllo del traffico aereo negli Usa chiesta dal presidente Donald Trump. Sullenberger, che il 15 gennaio del 2009 effettuò un ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson ai comandi del volo US Airways 1549, è convinto che l'attuale proposta di legge sia un tentativo di aumentare gli utili delle compagnie aeree a scapito della sicurezza dei passeggeri. Il piano di Trump dovrà superare una dura opposizione non solo da parte di molti democratici e dei gruppi di attivisti, ma anche da parte di alcuni repubblicani.

20:05Venezuela: Mogherini, Ue non riconosce Costituente

(ANSA) - BRUXELLES, 2 AGO - L'Ue ed i suoi Stati membri non riconoscono l'Assemblea costituente in Venezuela "poiché nutrono preoccupazioni sulla sua effettiva legittimità e rappresentatività" ed invitano il governo di Nicolas Maduro "a prendere misure urgenti per porre rimedio al corso degli eventi". In particolare con la "sospensione dell'insediamento dell'Assemblea costituente". Si legge in una nota dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini.

19:57Incendi: piromane arrestato da polizia a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 2 AGO - La polizia di Stato ha arrestato a Cosenza Andra Barone, di 37 anni, poco dopo che, in località Vaglio Lise, aveva dato fuoco, utilizzando un accendino, ad alcune sterpaglie in più punti vicini e si era poi allontanato. Determinante per l'arresto del piromane é stata la segnalazione di un cittadino, che dopo avere notato il comportamento dell'uomo ha telefonato al 113. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che le fiamme appiccate da Barone si estendessero ad un vicino canneto. Il piromane é stato rintracciato in un bagno della vicina stazione ferroviaria, dove si stava lavando per cancellare le tracce di fuliggine che aveva sulla braccia e sulle gambe. Barone é stato condotto in carcere. (ANSA).