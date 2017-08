Ultima ora

22:15A Zoomarine le Olimpiadi dell’Estate

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Il primo Parco divertimenti del Centro Italia dedica un evento ai giochi estivi con sfide, adrenalina e tanto divertimento con il cocomero, il frutto simbolo dell'Estate. In occasione dell'arrivo del gran caldo e della bella stagione, Zoomarine ha organizzato un evento a tema con giochi, sfide e tanto divertimento: le Cocomeriadi 2017, le Olimpiadi dell'Estate con il cocomero, il coloratissimo frutto estivo per eccellenza. Per combattere in allegria il gran caldo, oltre 6.000 persone in visita al primo Parco divertimenti del Centro Italia si sono cimentate nelle diverse specialità messe in campo per l'occasione: dalla gara di degustazione, il più veloce a mangiare una fetta di anguria sulle montagne russe; alla gara di velocità, dove gli sfidanti sono scesi dai coloratissimi scivoli dell'Acquapark tenendo tra le braccia un cocomero; alla gara di acrobazie, dove i partecipanti si sono sfidati con il frutto dell'estate nel FlowRider Surf, il simulatore di Surf più grande d'Italia.

22:13Torna speciale Rai ‘Vela a vela 20 anni’

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Da un ricordo di Azzurra e dei suoi marinai capaci di far conoscere per la prima volta la vela a milioni di Italiani, ad una 'vecchia' intervista all'Avvocato Gianni Agnelli, grande sportivo, appassionato di vela, di regate e di America's Cup. Torna su RaiSport +HD, con la seconda puntata, lo "SPECIALE VELA A VELA 20 ANNI" curato e condotto da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti. Nel corso della puntata vengono ripercorsi i momenti più significativi della storia della Coppa, il trofeo sportivo, ritenuto a ragione, il più antico del mondo! Lo "Speciale Vela a Vela 20 anni" andrà in onda tutti i mercoledì su RaiSport + HD fino al 27 settembre, durante la pausa estiva del programma "L'Uomo e il Mare" che, invece, riaprirà la nuova serie mercoledì 4 ottobre.

21:52Sanzioni Usa a Mosca: Juncker, ‘difenderemo interessi Ue’

(ANSA) - BRUXELLES, 2 AGO - "Dobbiamo difendere i nostri interessi economici rispetto agli Usa. E lo faremo": così il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Esprimendo soddisfazione per l'ammorbidimento delle sanzioni Usa a Mosca e l'impegno del Congresso "ad applicarle solo previa consultazione degli alleati", auspicando che si tengano in considerazione gli interessi Ue, Juncker avverte che se le sanzioni Usa dovessero penalizzare gli scambi Ue-Russia nel settore dell'energia, l'Unione è pronta a reagire nel giro di giorni. (ANSA).

21:37Calcio: Fiorentina, Astori, mancano ancora 5-6 giocatori

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - "Ce li aspettavamo tutti dei rinforzi, anche la società. Mancano ancora cinque-sei giocatori e speriamo di averli prima possibile". Così il capitano della Fiorentina Davide Astori ha commentato il mercato della Fiorentina, dal ritiro di Braunschweig in Germania, a circa tre settimana dall'inizio del campionato. E proprio alla prima giornata la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro l'Inter di Borja Valero e Matias Vecino, due dei tanti titolari della scorsa stagione che in questa sessione di mercato, per un motivo e l'altro, sono stati ceduti dalla società viola: "Speriamo che abbiano un po' di problemi di ambientamento! Eravamo compagni ma ora siamo avversari e li tratteremo come tali". Giocatori partiti, alcuni arrivati "Milenkovic vuole imparare, si vede subito che è un lavoratore serio e silenzioso.

21:36Calcio: amichevoli, Atalanta 1-0 nel test col Novara

(ANSA) - ZINGONIA, 2 AGO - L'Atalanta ha battuto il Novara per 1-0 nel test di tre tempi da mezz'ora ciascuno disputato nel tardo pomeriggio al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia al rientro dalla seconda fase del precampionato tra San Gallo (Svizzera) e Altach (Austria). A segno nella seconda frazione Mancini (7') di testa su corner di Haas. Non hanno disputato l'amichevole i protagonisti dell'amichevole di ieri con il Borussia Dortmund al netto dei subentrati nell'ultimo quarto d'ora Orsolini, Gosens, Cornelius, Mancini, Haas, Pessina e Vido; in campo anche il recuperato Schmidt (Caldara ancora a riposo), giocatori in attesa di collocazione in prestito come Nica, Del Grosso e Monachello più quattro giovani del vivaio. Differenziato e corsa per il Papu Gomez. Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà un altro match di respiro internazionale, il terzo considerando il Trofeo Bortolotti di mercoledì 26 luglio vinto (1-0) sul Lille: l'11 agosto, alle 21.30, a Valencia per il Trofeo Naranja.

21:07Femminicidio: P.Chigi, cercare soluzione, ipotesi desistenza

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - La Presidenza del Consiglio ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di valutare ogni possibile soluzione, compresa la ricerca di una definizione consensuale della vicenda giudiziaria di Marianna Manduca, la donna uccisa dal marito nel 2007 a Palagonia, fino ad arrivare anche alla ipotesi della desistenza da qualsiasi azione giudiziaria, nel rispetto della legge e tenendo conto dell'interesse dei familiari della donna. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

20:50Calcio: tessera tifoso, si va verso progressiva abolizione

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Evoluzione della tessera del tifoso, si va verso l'abolizione progressiva con la possibilità, fin dalla prossima stagione, di poter acquistare i biglietti negli stadi anche per le trasferte e pochi minuti prima del fischio d'inizio. Ferma restando la possibilità di restrizione da parte dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive per le partite ritenute a rischio. E' l'apertura del Viminale, di comune accordo con il ministero dello Sport, la Figc e il Coni, che sarà annunciata venerdì in una conferenza a via Allegri a cui prenderanno parte anche il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, il numero uno del Coni, Malagò, il ministro Lotti e il ministro dell'Interno Minniti. Il protocollo d'intesa verte sulla fruizione degli stadi di calcio e si intitola 'Il rilancio della gestione, tra partecipazione e semplificazione': "Dopodomani - ha rivelato Malagò - ci sarà un incontro promosso dai massimi vertici delle autorità, dal capo della Polizia, e dal capo dell'Osservatorio Daniela Stradiotto''