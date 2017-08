Ultima ora

00:08Libia: Al Arabiya, Haftar, ‘bombardare navi italiane’

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Il gen Kalifa Haftar, l'uomo forte del governo di Tobruk, ha dato ordine alle sue forze di bombardare le navi italiane impegnate nella imminente missione di supporto navale alla Libia. Lo si legge su un tweet dell'emittente Al Arabiya. L'ordine di Haftar arriva poche ore dopo che il parlamento di Tobruk, che fa capo alla sua fazione, aveva espresso la sua opposizione all'operazione navale italiana. contestando al premier di Tripoli, Fayez Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale, di aver concluso l'accordo con l'Italia per operazioni congiunte di contrasto ai trafficanti di esseri umani, in quanto la presenza di navi straniere rappresenterebbe una "violazione della sovranità nazionale" libica.

00:05Calcio: preliminari Champions, il Nizza elimina l’Ajax

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Brutto colpo per l'Ajax nel terzo turno dei preliminari di Champions League. All'ultimo turno, infatti, ci va il Nizza. I francesi, senza Balotelli e con Dalbert in panchina, pareggiano 2-2 in Olanda e si qualificano in virtù dell'1-1 dell'andata. Avanzano anche l'Olympiacos, che fa 2-2 contro il Partizan dopo il 3-1 in Grecia, e il Celtic, che vince in Norvegia contro il Rosenborg: decide Forrest dopo lo 0-0 in Scozia. Passano anche Copenhagen e APOEL. I risultati delle partite di ritorno del terzo turno preliminare di Champins League: Apoel Nicosia - Viitorul Constanta 4-0 (0-1); Bate Borisov - Slavia Praga 2-1 (0-1); Cska Mosca - Aek Atene 1-0 (0-2); Basaksehir - Club Brugge 2-0 (3-3); Copenhagen - Vardar Skopje 4-1 (0-1); Viktoria Plzen - Steaua Bucarest 1-4 (2-2); Young Boys - Dynamo Kiev 2-0 (1-3); Hafnarfjordur - Maribor 0-1 (0-1); Ludogorets Razgrad - Be'Er Sheva 3-1 (0-2); Ajax - Nizza 2-2 (1-1)

23:35Calcio:amichevoli, a Dublino Manchester United-Sampdoria 2-1

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Finisce 2-1 per il Manchester United di Josè Mourinho l'amichevole di lusso disputata questa sera all'Aviva Stadium di Dublino dalla Sampdoria. Al vantaggio di Mkhitaryan nel primo tempo i blucerchiati di Giampaolo avevano risposto con Praet nella ripresa ma a decidere la gara è stata una rete di Mata a nove minuti dalla fine. Sabato ancora una sfida oltremanica per la Sampdoria: avversario sarà lo Swansea.

22:15A Zoomarine le Olimpiadi dell’Estate

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Il primo Parco divertimenti del Centro Italia dedica un evento ai giochi estivi con sfide, adrenalina e tanto divertimento con il cocomero, il frutto simbolo dell'Estate. In occasione dell'arrivo del gran caldo e della bella stagione, Zoomarine ha organizzato un evento a tema con giochi, sfide e tanto divertimento: le Cocomeriadi 2017, le Olimpiadi dell'Estate con il cocomero, il coloratissimo frutto estivo per eccellenza. Per combattere in allegria il gran caldo, oltre 6.000 persone in visita al primo Parco divertimenti del Centro Italia si sono cimentate nelle diverse specialità messe in campo per l'occasione: dalla gara di degustazione, il più veloce a mangiare una fetta di anguria sulle montagne russe; alla gara di velocità, dove gli sfidanti sono scesi dai coloratissimi scivoli dell'Acquapark tenendo tra le braccia un cocomero; alla gara di acrobazie, dove i partecipanti si sono sfidati con il frutto dell'estate nel FlowRider Surf, il simulatore di Surf più grande d'Italia.

22:13Torna speciale Rai ‘Vela a vela 20 anni’

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Da un ricordo di Azzurra e dei suoi marinai capaci di far conoscere per la prima volta la vela a milioni di Italiani, ad una 'vecchia' intervista all'Avvocato Gianni Agnelli, grande sportivo, appassionato di vela, di regate e di America's Cup. Torna su RaiSport +HD, con la seconda puntata, lo "SPECIALE VELA A VELA 20 ANNI" curato e condotto da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti. Nel corso della puntata vengono ripercorsi i momenti più significativi della storia della Coppa, il trofeo sportivo, ritenuto a ragione, il più antico del mondo! Lo "Speciale Vela a Vela 20 anni" andrà in onda tutti i mercoledì su RaiSport + HD fino al 27 settembre, durante la pausa estiva del programma "L'Uomo e il Mare" che, invece, riaprirà la nuova serie mercoledì 4 ottobre.

21:52Sanzioni Usa a Mosca: Juncker, ‘difenderemo interessi Ue’

(ANSA) - BRUXELLES, 2 AGO - "Dobbiamo difendere i nostri interessi economici rispetto agli Usa. E lo faremo": così il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Esprimendo soddisfazione per l'ammorbidimento delle sanzioni Usa a Mosca e l'impegno del Congresso "ad applicarle solo previa consultazione degli alleati", auspicando che si tengano in considerazione gli interessi Ue, Juncker avverte che se le sanzioni Usa dovessero penalizzare gli scambi Ue-Russia nel settore dell'energia, l'Unione è pronta a reagire nel giro di giorni. (ANSA).

21:37Calcio: Fiorentina, Astori, mancano ancora 5-6 giocatori

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - "Ce li aspettavamo tutti dei rinforzi, anche la società. Mancano ancora cinque-sei giocatori e speriamo di averli prima possibile". Così il capitano della Fiorentina Davide Astori ha commentato il mercato della Fiorentina, dal ritiro di Braunschweig in Germania, a circa tre settimana dall'inizio del campionato. E proprio alla prima giornata la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro l'Inter di Borja Valero e Matias Vecino, due dei tanti titolari della scorsa stagione che in questa sessione di mercato, per un motivo e l'altro, sono stati ceduti dalla società viola: "Speriamo che abbiano un po' di problemi di ambientamento! Eravamo compagni ma ora siamo avversari e li tratteremo come tali". Giocatori partiti, alcuni arrivati "Milenkovic vuole imparare, si vede subito che è un lavoratore serio e silenzioso.