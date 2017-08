Ultima ora

10:24Medvedev, sanzioni sono ‘guerra commerciale’

(ANSA) - MOSCA, 3 AGO - La firma delle sanzioni contro la Russia da parte di Donald Trump rappresenta "la fine della speranza di migliorare i rapporti" tra Mosca e "la nuova amministrazione americana" e indica anche che "alla Russia è stata dichiarata una guerra commerciale a pieno titolo": lo ha affermato il premier russo Dmitri Medvedev in un post pubblicato ieri sera su Facebook. Secondo Medvedev, inoltre, "l'amministrazione Trump ha dimostrato una totale impotenza, passando nel modo più umiliante i poteri dell'esecutivo al Congresso, cosa che cambia l'equilibrio delle forze nei circoli politici americani".

09:54Due pescherecci Mazara assaltati tra Libia e Tunisia

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 03 AGO - Due pescherecci di Mazara del Vallo, "Aliseo" e "Anna Madre", sarebbero stati assaltati da un'imbarcazione al largo di Zarsis, al confine tra la Libia e la Tunisia, in acque internazionali. Solo il contemporaneo intervento di un elicottero militare italiano e di un'unità navale della Marina tunisina ha permesso di evitare il peggio facendo allontanare l'imbarcazione a quanto pare appartenente alle autorità doganali tunisine. Lo ha reso noto il presidente del Distretto della Pesca Giovanni Tumbiolo. L'episodio, avvenuto ieri sera, sarebbe legato alla cosiddetta "guerra del pesce", anche se si inserisce nel clima di tensione che accompagna la missione italiana in Libia per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Dall'imbarcazione sono partiti alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dei due pescherecci che hanno subito dato l'allarme via radio. L'intervento contemporaneo dell'elicottero italiano e dell'unità militare tunisina ha costretto gli aggressori a desistere dall'assalto.

09:30Venezuela: Consiglio elettorale sotto inchiesta

(ANSA) - CARACAS, 3 AGO - La procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, ha annunciato che ha aperto un'inchiesta contro i responsabili del Consiglio nazionale elettorale (Cne) per le accuse di brogli nelle elezioni per l'Assemblea costituente di domenica scorsa.

09:16Usa: sondaggi ai minimi per Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 2 AGO - Ancora in calo i consensi per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che a meno di 200 giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca registra un livello di approvazione ai minimi in due recenti sondaggi. Stando ad un rilevamento della Quinnipiac University il livello di approvazione per il presidente è al 33% un sondaggio Gallup lo calcola invece al 36%.

09:14Venezuela: Maduro respinge accuse brogli

(ANSA) - CARACAS, 3 AGO - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha detto oggi che "nessuno potrà macchiare il processo elettorale" per l'Assemblea costituente, checché ne dica "uno stupido" che è stato "spremuto fino al collo", in allusione ad Antonio Mugica, l'amministratore della Smartmatic, che ha denunciato irregolarità del voto di domenica scorsa.

09:13Usa: Secret Service si affida a droni per sicurezza Trump

(ANSA) - NEW YORK, 3 AGO - Il Secret Service ricorre ai droni per rafforzare la sicurezza al club di golf di Bedminster, in New Jersey, dove il presidente americano Donald Trump trascorrera' parte del mese di agosto. Sul club, di proprieta' di Trump, voleranno droni per rafforzare la sorveglianza e il monitoraggio dell'area. Il Secret Service e' consapevole che i droni potrebbero violare la privacy e si impegna a notificare agli ospiti della struttura se droni sono o meno in uso.

09:12Venezuela: Maduro,Costituente domani

(ANSA) - CARACAS, 3 AGO - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha precisato che l'insediamento dell'Assemblea costituzionale non è stato spostato a venerdì 11 agosto, bensì resta previsto per domani. "Lo abbiamo solo ritardato da giovedì a venerdì, nulla più", si è corretto Maduro, durante un discorso fiume in un incontro con i membri della Costituente eletti domenica scorsa, trasmessa a reti unificate.