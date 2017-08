Ultima ora

13:09Milano: Sala, capo vigili destinato altro incarico

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - "Sarà destinato ad altro incarico "al di fuori della polizia locale" il comandante dei vigili di Milano Antonio Barbato, finito nelle polemiche per alcune intercettazioni in cui si ipotizzava di far seguire a una società di security un collega sindacalista con cui aveva un contenzioso. Il sindaco Giuseppe Sala lo ha annunciato dopo il parere del comitato per la legalità del Comune e dopo aver parlato con lo stesso Barbato che ha chiesto lo spostamento. "La reggenza della Polizia locale di Milano - ha aggiunto - sarà assunta temporaneamente dal vice comandante Paolo Ghirardi". "Mi sono confrontato con il Comandante" ha spiegato Sala e Barbato "mi ha chiesto di essere destinato ad altro incarico all'interno dell'Amministrazione comunale. Apprezzando la sensibilità dimostrata da Barbato e tenendo in considerazione i 35 anni di servizio prestati per Milano - ha detto -, ho chiesto al Direttore Generale del Comune di individuare una nuova collocazione al di fuori della Polizia locale".

12:57Strage Viareggio: Moretti e Elia sottovalutarono i pericoli

(ANSA) - FIRENZE, 3 AGO - Per i giudici del tribunale di Lucca la strage della stazione di Viareggio, dove 32 persone persero la vita il 29 giugno 2009, non fu un fatto "imprevedibile", e le responsabilità sono anche dell'amministrazione delegato di Rfi, Mauro Moretti (fino al 2006) e al suo successore Michele Mario Elia, che sottovalutarono "situazioni di pericolo perduranti nel tempo, derivanti da carenze strutturali, e relative ad impostazioni di carattere generale, nonchè a scelte di politica aziendale, che non dovevano e non potevano sfuggire" all'ad. Nelle oltre 1.300 pagine delle motivazioni della sentenza del processo di primo grado, i giudici spiegano così la condanna di Moretti (a 7 anni) ed Elia (a 7 anni e mezzo), colpevoli anche di non aver fatto "una adeguata analisi e valutazione dei rischi", in particolare per quelli connessi "alla circolazione di convogli trasportanti merci pericolose sulla intera rete nazionale".

12:52Pescherecci attaccati: Armatore, 2 in zona uno preso di mira

ANSA - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 3 AGO - Due pescherecci mazaresi L'aliseo e l'Anna madre erano nella stessa zona a circa 30-35 miglia Nord-Est dalla località tunisina di Zarzis ma solo il secondo sarebbe stato preso di mira dalla motovedetta tunisina. Lo precisa Giampiero Giacalone, uno degli armatori dell'Anna madre con il nipote Alessandro Giacalone, la società armatrice è "Pesca giovane srl". L'equipaggio dell' Aliseo, che era nelle vicinanze e ha assistito alla scena, ha attivato la Marina militare italiana che ha fatto giungere sul posto un elicottero e una nave militare.

12:50Salvini, Napolitano dovrebbe essere processato

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "Napolitano non dovrebbe essere intervistato, pagato e scortato, dovrebbe essere processato". Lo scrive il leader della Lega Nord Matteo Salvini commentando su twitter l'intervista dell'ex Capo dello Stato a "La Repubblica".

12:35Rigopiano: riaperta strada provinciale a Farindola

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 3 AGO - È stata riaperta al traffico questa mattina la strada provinciale tra Rigopiano di Farindola (Pescara) e Vado di Sole località che segna il confine con il versante aquilano, a due chilometri di distanza dall' Hotel Rigopiano dove lo scorso 18 gennaio, nella valanga che travolse e distrusse l'albergo, persero la vita 29 persone. La decisione sulla riapertura della strada è stata presa dopo un vertice in Provincia, a Pescara (alla presenza del viceprefetto vicario Carlo Torlontano, del Presidente della Provincia Antonio Di Marco, del Dirigente Del Settore Tecnico Della Provincia Paolo D'Incecco e del Responsabile Del Servizio Viabilità della Provincia Mauro Di Blasio). Dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza della S.P. 8 nel tratto interessato, è stato constatato che ci sono le condizioni minime necessarie alla riapertura del tratto di strada al km 14, che è stata resa possibile grazie all'attivazione di un impianto semaforico, per la regolazione del traffico nei due sensi di marcia.

12:35Gerusalemme: Gay pride parade, polizia prepara rinforzi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 AGO - Centinaia di agenti sono confluiti a Gerusalemme per assicurare l'ordine pubblico in occasione della 'Gay Pride Parade', un evento che in passato è stato turbato da episodi di violenza da parte di ebrei ortodossi. I mass media riferiscono che la polizia ha avvertito un certo numero di attivisti legati all'estrema destra ebraica affinché non raggiungano oggi l'itinerario della manifestazione: circa due chilometri che separano due parchi cittadini. La polizia ha anche autorizzato una piccola contro-manifestazione, in una località separata.

12:32Atletica: Mondiali, forfait del canadese De Grasse

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Il velocista canadese Andre De Grasse dice addio ai Mondiali di atletica, al via domani a Londra, a causa di un problema muscolare. Lo ha reso noto la Federatletica del suo Paese precisando che lo sprinter 22enne si è infortunato lunedì in allenamento e ieri, dopo alcuni esami medici, è stato costretto ad optare per il forfait. "Mi ero concentrato per tutto l'anno sui 100 metri di Londra - le parole dello sconsolato De Grasse, che avrebbe partecipato anche alla gara dei 200 - Ero nel mio miglior stato di forma di sempre e non vedevo l'ora di confrontarmi con i migliori del mondo". Ai Giochi di Rio 2016, De Grasse ha ottenuto l'argento nei 200 (battuto solo dalla superstar Usain Bolt) e due bronzi, nei 100 e nella staffetta 4ž100.