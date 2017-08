Ultima ora

15:30Domani il Ruanda al voto, presidente Kagame in pole

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Domani il Ruanda al voto per le presidenziali. Favorito è il presidente Paul Kagame, che tutti i sondaggi danno per vincitore e che è al potere dal 2000. Nelle precedenti tornate elettorali, nel 2003 e nel 2010, Kagame (59 anni) ha ottenuto oltre il 90 per cento dei voti. E nel 2015 ha fatto approvare un emendamento costituzionale che gli permette di restare al potere fino al 2034. Poche le possibilità per i due sfidanti, Frank Habineza, leader del Partito democratico dei Verdi - unico schieramento di opposizione - e Philippe Mpayimana, un ex giornalista candidato indipendente. Anche perché nella capitale Kigali ai candidati è stato proibito di affiggere manifesti elettorali nella maggioranza dei luoghi pubblici e la commissione elettorale ha vietato campagne elettorali sui social media. In caso contrario, ha avvertito, gli account dei candidati potebbero essere bloccati.

15:26Trump, rapporto con Russia ai minimi grazie a Congresso

(ANSA) - WASHINGTON, 3 AGO - "Il nostro rapporto con la Russia e' ai minimi di sempre e in maniera pericolosa. Potete ringraziare il Congresso, gli stessi che non possono nemmeno darci la Sanita'!". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

15:25Napolitano: Finocchiaro, da Salvini parole vergognose

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "Da Salvini parole vergognose contro Napolitano. La ricerca di visibilità non può superare il limite del rispetto per le nostre istituzioni". Lo scrive su Twitter Anna Finocchiaro, ministra per i Rapporti con il Parlamento, commentando il post pubblicato sui social media dal segretario della Lega Matteo Salvini contro l'ex presidente della Repubblica.

15:24Pd: Bersani, addii? Disagio per PdR anche tra democristiani

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "E' inutile fare delle dietrologie" sulle nuove adesioni a Mdp. "Basterebbe seguire le nostre iniziative in giro per l'Italia, nelle quali ci sono più persone che sedie. Alle nostre manifestazioni in giro per l'Italia non ci sono solo persone della mia storia". Così, in un'intervista a Radio Radicale, Pier Luigi Bersani risponde a una domanda sulle ultime adesioni di nuovi deputati al gruppo parlamentare di Articolo 1-Mdp. "Il disagio verso questo PdR (Partito di Renzi, ndr) ormai non è presente solo nella tradizione classica della sinistra. Assolutamente no! Questo disagio coglie persone di estrazione cattolica, di tradizione civica, democristiana. Targare l'iniziativa di 'Articolo 1' come una sorta di 'reducismo di sinistra' è un sguardo sbagliato. E non sono solo quelli della sinistra classica! No, No! E lì - conclude - che stiamo pescando. Un po' buttiamo l'amo, un po' arrivano da soli".

15:23Migranti: Di Maio, serve legge sulle Ong, non solo codice

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Sulle Ong "serve una legge, non un futile codice di condotta. Noi ne abbiamo depositata una mesi fa e prevede proprio la presenza di polizia giudiziaria a bordo delle navi Ong. Il Pd ha i numeri per farla votare subito. Se serve, riapriamo il Parlamento ad agosto e approviamola". Lo chiede, in un video su Facebook, il vicepresidente della Camera M5S Luigi Di Maio. "Se il Pd vuole presentare un'altra legge uguale alla nostra, come ha fatto con i vitalizi, faccia pure", spiega Di Maio che sottolinea: "Sulle Ong avevamo ragione noi".

15:15Usa: 2018 arriva libro James Comey, toccherà Hillary e Trump

(ANSA) - NEW YORK, 2 AGO - James Comey, l'ex direttore dell'Fbi, spunta un accordo multimilionario con la casa editrice Flatiron, per la quale scriverà un libro sulla sua carriera toccando Donald Trump e Hillary Clinton. "Il libro promette di portare i lettori dentro momenti straordinari della nostra storia, mostrando come vari leader del paese reagiscono quando sono sotto pressione. Comey offrirà un accesso senza precedenti nei corridoi del potere", afferma Bob Miller, presidente di Flatiron. Il libro sarà pubblicato nella primavera del 2018 ma, dato il precedente dell'incarico di Comey all'Fbi, dovrà essere rivisto prima della pubblicazione.

15:11Allontanato da bar, spacciatore gli dà fuoco

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - E' stato allontanato perché non voleva pagare alcune consumazioni e poco dopo è tornato con della benzina e ha dato fuoco al bar in cui si trovavano numerosi avventori. Fortunatamente nessuno è stato ferito e l'uomo è stato bloccato poco dopo dalla polizia. E' accaduto in tarda mattinata in un bar di via Panigola, a sud di Milano. Prima il barista cinese ha ripetutamente chiesto a un marocchino, che conosceva come "molesto e spacciatore", di pagare le birre che aveva consumato, poi, di fronte al suo comportamento aggressivo, lo ha cacciato dal locale. I testimoni presenti hanno poi riferito che l'uomo è tornato con due bottiglie di vetro contenenti benzina e ha cominciato a versarle. A quel punto tutti gli avventori sono precipitosamente usciti mentre lui ha appiccato il fuoco. L'incendio è stato poi spento dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito.