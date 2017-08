Ultima ora

17:49Neymar: Lega Francia in campo, “accettate clausola”

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "La Lfp è sorpresa e non capisce il rifiuto della Liga di accettare il pagamento della clausola rescissoria. Pieno sostegno al Psg, e auspica l'arrivo di Neymar nel campionato francese". L'affaire Neymar diventa un caso Francia-Spagna: e scende in campo la lega transalpina dopo il rifiuto da parte degli spagnoli della clausola da 222 milioni. "I servizi giuridici della Lega francese - fanno sapere - sono a disposizione del Psg affinché il contratto di Neymar venga omologato nel più breve termine possibile".

17:34Bimbo annegato sotto masso: pm indaga per omicidio colposo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 3 AGO - Ipotizza l'omicidio colposo, al momento contro ignoti, il fascicolo che il pm Riccardo Ghio della procura di Alessandria ha aperto sulla morte di Leonardo Pecetti, il bambino di 10 anni annegato venerdì scorso nel Parco Capanne di Marcarolo durante un campo estivo. Il magistrato, che probabilmente nei prossimi giorni sentirà di nuovo gli educatori del campo estivo, vuole accertare se ci siano state eventuali negligenze nei controlli dei bambini. Il piccolo Leonardo, originario di Roma, partecipava con una ventina di altri bambini a un campo estivo residenziale organizzato dall'associazione Intorno al Melo di Novi Ligure. Era seduto su un grosso masso che ha ceduto all'improvviso, trascinandolo nella pozza d'acqua da cui non è più riemerso. Accertamenti sono in corso anche sui soccorsi, dopo che il sindacato dei vigili del fuoco ha denunciato un ritardo di quindici minuti tra la segnalazione al numero unico dell'emergenza 112 e quando sono stati attivati i pompieri. (ANSA).

17:25Usa: Trump, Casa Bianca catapecchia? Fake News

(ANSA) - NEW YORK, 3 AGO - La Casa Bianca una catapecchia? Fake news. Lo scrive Trump in un tweet smentendo cosi la versione secondo cui il presidente aveva descritto cosi' la residenza A Washington. "Adoro la Casa Bianca - si legge - e' uno degli edifici (case) piu' belli che abbia mai visto. Ma le Fake News dicono che io l'ho chiamata catapecchia. TOTALMENTE FALSO". Secondo un articolo che comparira' su Golf Magazine, Trump aveva spiegato che si reca cosi' spesso nel suo golf resort a Bedminster in New Jersey durante i weekend perché "la Casa Bianca e' una vera catapecchia". L'autore dell'articolo, Alan Shipnuck, difende la sua versione affermando che "non e' una bugia". Shipnuck ha ribadito la sua posizione anche a Hope Hicks, direttore per le comunicazioni strategiche alla Casa Bianca, che gli avrebbe chiesto una rettifica, scrive Politico.

17:13Calcio: stadio di Bergamo, no al ricorso dell’AlbinoLeffe

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - L'Atalanta e il suo presidente Antonio Percassi hanno ufficialmente mano libera sul progetto di ristrutturazione dello stadio Atleti azzurri d'Italia, a Bergamo, aggiudicato alle buste alla società nerazzurra il 10 maggio scorso con un rialzo del 10% sulla base d'asta di 7.826.000 euro grazie anche all'esclusione dell'offerta dell'AlbinoLeffe (che presentava la controproposta di un impianto da 10mila spettatori anziché 25mila previsti). La I sezione del Tar di Brescia, attraverso un'ordinanza cautelare seguita all'udienza di ieri, ha respinto il ricorso, con richiesta di sospensiva del bando del Comune di Bergamo, presentato dal club seriano di Serie C, che potrà comunque godere dell'utilizzo del campo di gioco fino al giugno 2019 come da vecchio contratto di servizio. Ora c'è tempo fino al 10 agosto per il rogito e la stipulazione del contratto d'acquisto. Quindi, ulteriori 3 mesi per la presentazione del Piano attuativo, mentre i lavori dovranno concludersi entro 5 anni e mezzo dalle concessioni edilizie.

17:10Colloquio Pisapia-Speranza, nuova forza a progetto

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Tornano a parlarsi Roberto Speranza e Giuliano Pisapia dopo che l'ex sindaco di Milano aveva fatto saltare l'incontro. "Stiamo lavorando - affermano dopo un colloquio - per dare gambe e fiato alle idee emerse in questi mesi. Ci daremo appuntamento a breve per approfondire la nostra proposta programmatica e per stabilire un percorso di partecipazione dal basso che vedrà nel mese di ottobre il culmine con una grande assemblea democratica".

17:08Migranti: codice ong firmato anche da Sea-Eye

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Un'altra ong ha firmato oggi il codice di regolamentazione per i salvataggi in mare messo a punto dal Viminale. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Sea-Eye l'organizzazione che opera, con un ex peschereccio riadattato, lungo le coste della Libia per salvare naufraghi. Sono così quattro le organizzazioni non governative ad aver sottoscritto il codice voluto dal ministro Minniti: Moas, Save the children, Proactiva Open Arms e appunto Sea-Eye. Delle otto ong presenti ai lavori preparatori del codice al Viminale non lo hanno invece firmato Sos Mediterranee, Medici senza frontiere, Sea-Watch e Jugend Retter, la cui nave Iuventa è stata sequestrata con l'accusa di favorire l'immigrazione clandestina.

17:00Moto: Nieto si aggrava, è in pericolo di vita

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Le condizioni di Angel Nieto si sono improvvisamente aggravate e si teme per la sua vita. Nelle prime ore di oggi, il 70enne ex pilota motociclistico spagnolo è stato operato d'urgenza presso la clinica Nostra Signora del Rosario, a Ibiza, dov'è ricoverato da mercoledì scorso in seguito ad un incidente stradale in cui aveva riportato un trauma cranico ed aveva già subìto un primo intervento chirurgico. La situazione è critica a causa della presenza di un esteso edema cerebrale. I figli Pablo (team manager della VR46 di Valentino Rossi) e Gelete, hanno cancellato la conferenza stampa legata al Gran Premio della Repubblica ceca programmata per oggi e si sono recati immediatamente a Ibiza per stare vicini al genitore. Prima del bollettino medico odierno seguito alla crisi improvvisa, sulle condizioni di Nieto si era fatto largo un certo ottimismo e sembrava prossima l'uscita dal coma farmacologico in cui si trovava.