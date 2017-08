Ultima ora

20:05Mali: al Qaida rilascia sudafricano sequestrato sei anni fa

(ANSA) - JOHANNESBURG, 3 AGO - Il ramo nordafricano di al-Qaida ha rilasciato, a sei anni dal suo sequestro, un cittadino dalla doppia nazionalità sudafricana e britannica, rapito in Mali nel 2011. Lo ha reso noto il governo sudafricano, aggiungendo che l'uomo è stato liberato sabato ed è tornato in Sudafrica. Le autorità sudafricane hanno negato di aver pagato un riscatto ma è noto che gli integralisti islamici hanno fatto fortuna proprio con i soldi ottenuti come riscatto di occidentali sequestrati nella vasta regione del Sahel dopo la caduta del regime libico di Muammar Gheddafi. Stephen McGown era stato rapito nel 2011 a Timbuktu, dove si trovava per un viaggio turistico. Il suo rilascio segue quello di un altro ostaggio, lo svedese Johan Gustafsson, sequestrato nel novembre 2011 e liberato lo scorso giugno.

19:54Fiamme attaccano centrale Enel, personale evacuato

(ANSA) - POMARANCE (PISA), 3 AGO - Un incendio di bosco a Pomarance, nel Pisano, ha raggiunto la centrale dell'Enel geotermia/biomassa Cornia 2. L'impianto è stato evacuato. Nessun problema per le persone. Lo ha reso noto l'Enel mentre i vigili del fuoco confermano che il rogo non è ancora sotto controllo e che in quella zona la copertura telefonica è difficoltosa e le informazioni sono frammentarie. In particolare le fiamme hanno attaccato le torri di raffreddamento dell'impianto geotermico e ora i pompieri le stanno spengendo. Non è stato raggiunto, invece, un altro impianto vicino per le energie alternative, un modulo a biomassa. Nell'abitato di Monterotondo Marittimo si segnalano disagi per la mancanza di corrente elettrica. Sul posto stanno operando decine di pompieri e volontari della protezione civile, oltre a tre elicotteri.

19:49Neymar: Barcellona annuncia, pagata clausola rescissoria

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Neymar è ufficialmente un giocatore del Psg. Il Barcellona con una nota sul proprio sito nella quale il club catalano ha annunciato che 'i rappresentanti di Neymar jr hanno pagato la clausola rescissoria di 222 milioni di euro''. Il club blaugrana ha anche annunciato che ''trasmetterà all'Uefa i dettagli dell'accordo così che si possano determinare eventuali sanzioni disciplinari che possono derivare da questo caso''. L'assegno è stato consegnato a Barcellona al direttore generale del Barca, Oscar Grau, dall'avvocato di Neymar, Juan de Dios Crespo, dopo che questa mattina la Liga a Madrid aveva rifiutato di registrare il pagamento.

19:37Cassazione, Vittorio Emanuele ha colpa per morte Dirk Hamer

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Il fatto che i giudici francesi nel 1991 abbiano assolto Vittorio Emanuele di Savoia dall'accusa di omicidio volontario del giovane tedesco Dirk Hamer morto nel 1978 dopo 'l'incidente' dell'isola di Cavallo, "non significa però" che il 'principe' "sia esente da responsabilità sotto ogni altro profilo, giacché assume pur sempre rilievo" "civilistico ed anche etico" che quella morte "avvenne nel corso di una sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori di ogni ipotesi di legittima difesa". Lo dice la Cassazione che ricorda che Savoia intercettato "rese una confessione" sulla vicenda e disse di aver "fregato i francesi".

19:33Incendi: oggi 36 richieste d’intervento aereo

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Continua l'impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Al momento, sono 36 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento dalle regioni. In particolare 7 sono pervenute dal Lazio, 5 rispettivamente da Calabria, Basilicata e Campania, 4 dalla Sicilia, 3 dalla Sardegna, 2 rispettivamente da Abruzzo e Puglia e una ciascuna dalla Liguria, Molise e Toscana. L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei - 13 Canadair e 6 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a cui si aggiungono 3 elicotteri della Difesa e 2 dell'Arma dei Carabinieri - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 11 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. (ANSA).

19:08Comuni: Padova torna aderire ad Anci

(ANSA) - PADOVA, 3 AGO - La giunta Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Padova all'Anci. Il Comune di Padova è stato membro dell'Anci fino al 2015, quando una delibera della precedente amministrazione aveva disdetto l'iscrizione dal primo gennaio del 2016. L'adesione odierna ha effetto immediato. "E' impensabile che Padova non faccia parte dell'Anci - commenta il sindaco Sergio Giordani- siamo la 14/ma città d'Italia e non possiamo certamente essere tagliati fuori da un tavolo nazionale di confronto e studio delle problematiche delle amministrazioni locali. La Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali è un luogo di confronto e negoziazione politico irrinunciabile. Rimanere fuori da questi strumenti di rappresentanza e confronto non ha senso, perché fa perdere alla città importanti opportunità. Non mi stancherò mai di sottolineare che è col dialogo e con il confronto che si risolvono i problemi, anche i più complessi e che non mi lascerò sfuggire alcuna occasione od opportunità per fare il bene della mia città". (ANSA).

18:45Siria: Isis chiama a raccolta giovani per difesa Dayr Zor

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 AGO - Lo 'Stato islamico' nella Siria orientale chiama a raccolta i giovani per l'arruolamento forzato per far fronte all'offensiva russa e governativa siriana, secondo quanto si legge in una circolare diffusa nelle ultime ore e firmata dalle autorità dell'Isis nella città di Dayr az Zor, verso il confine con l'Iraq. Attivisti locali hanno fatto avere all'ANSA un'immagine della circolare con cui l'Isis impone a tutti gli uomini di età compresa tra i 20 e i 30 anni a recarsi, entro una settimana, negli uffici preposti all'arruolamento. Da settimane l'Isis in Siria e in Iraq ha perso ampi territori conquistati tra il 2013 e il 2014. Da giorni, le forze governative siriane avanzano verso Dayr az Zor da nord, lungo la strada Raqqa-Dayr az Zor, e da ovest, lungo la via Palmyra-Dayr az Zor.