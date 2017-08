Ultima ora

21:49Atletica: Mondiali, dt Italia, uscire da zona ‘zero tituli’

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "Confidiamo che questo Mondiale ci faccia uscire dalla zona 'zero tituli'. Serve la prestazione quando conta. Dal punto di vista dell'assistenza federale, abbiamo messo gli atleti nella condizione di arrivare pronti a questo appuntamento". Così il dt dell'atletica leggera, Elio Locatelli alla vigilia dell'apertura dei Mondiali 2017. "In manifestazioni come il Mondiale - ha detto il presidente della Fidal, Alfio Giomi - è anche l'atteggiamento che fa la differenza. Bisogna entrare in gara subito, al primo turno e al primo salto". Giomi ha citato subito uno degli atleti di punta: "Un atleta come Tamberi non viene solo per partecipare. Dove può arrivare lo scopriremo in pedana qui a Londra. Anche ragazzi come Filippo Tortu non sono qui solo per fare esperienza. Sanno quello che vogliono ed entrare in semifinale nei 200 metri è sicuramente un suo obiettivo".

21:45Calcio: Bari-Cesena e Pescara-Foggia al 1/o turno

(ANSA) - BARI, 3 AGO - Il 25 agosto parte la serie B e la prima giornata vedrà subito incontri appassionanti come la sfida tra Bari e Cesena al San Nicola e il duello tra passato e presente con Pescara-Foggia. Il battesimo del nuovo calendario della Serie B si è svolto nel castello Svevo di Bari, alla presenza del presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Il vicepresidente della Lega B Andrea Corradino e il presidente del Bari, Cosmo Giancaspro, hanno dato il benvenuto, mentre il sindaco Antonio Decaro ha portato il saluto della città. Questo il programma della prima giornata: Avellino-Brescia; Bari-Cesena; Carpi-Novara; Cittadella-Ascoli; Palermo-Spezia; Parma-Cremonese; Pescara-Foggia; Pro Vercelli-Frosionone; Ternana-Empoli; Entella-Perugia; Venezia-Salernitana. Il campionato si disputerà anche durante le vacanze di Natale e dopo una pausa si ripartirà il 19 gennaio. Cinque i turni infrasettimanali, oltre al giovedì di Pasqua. Conclusione venerdì 18 maggio.

21:42Neymar: tifosi Barca bruciano maglia ‘traditore’

(ANSA) - BARCELLONA, 3 AGO - Dalle stelle alle stalle in pochi giorni: quasi fino a ieri idolo indiscusso con Leo Messi della aficion blaugrana, Neymar jr. per molti tifosi culè è oggi solo un "traditore", un "mercenario", passato alla corte degli sceicchi del Qatar per un pugno (però di varie centinaia di milioni) di dollari. La stampa sportiva spagnola riferisce che diversi tifosi traditi hanno iniziato a bruciare le magliette del loro ex-idolo, e a diffondere le immagini dell'autodafè sulle reti sociali. Chi ha usato il metodo barbecue, chi benzina e accendino nel giardino di casa, la maglietta numero 11 del Barca nelle varie versioni, è finita nella cenere. Scritte "Neymar mercenario" e "vattene" sono apparse nei dintorni del Camp Nou.

21:41Calcio: San Siro gremito, tifosi pazzi del nuovo Milan

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - "Ac Milan, è triste il mio cuore lontano da te". E' lo striscione esposto dalla Curva Sud che accoglie la squadra di Montella durante la gara contro il Craiova. Una vera e propria festa a San Siro: stadio gremito, con circa 65mila biglietti venduti, come di rado si è visto ad agosto e una calda atmosfera, non soltanto per le temperature africane (oltre i 35 gradi). Un'atmosfera che a Galliani "ricorda tante serate meravigliose del passato - come ammette l'ex ad a Premium -, equiparabile a Milan-Stella Rossa del play-off. Il mio augurio è che in questa Europa League si possa fare come 10 anni fa". Applausi anche per Donnarumma a cui è già stata perdonata la telenovela sul rinnovo di contratto.

21:38Calcio: Milan sicuro di rispettare termini fideiussioni

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Il Milan è sicuro di rispettare i termini per il deposito delle fideiussioni che permetterà di completare l'acquisto di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club rossonero, la società sta consultando svariati istituti bancari e sta lavorando con tranquillità per ottenere le garanzie necessarie entro l'11 agosto. La risposta negativa che il Milan avrebbe ricevuto da Banco BPM non scoraggia dunque la società.

21:29Bomba Firenze: destinatari dei fermi scesi dal tetto

(ANSA) - FIRENZE, 3 AGO - Sono scesi parecchie ore dopo dal tetto dell'edificio occupato 'la Riottosa', nella zona del Galluzzo a Firenze, due anarchici, un uomo e una donna, tra i destinatari dei fermi di indiziato di delitto per l'attentato di Capodanno a Firenze e per il lancio di molotov contro una caserma dei carabinieri del 21 aprile 2016. L'uomo era ricercato per l'esplosione del 1 gennaio, e la donna per l'attacco alla caserma. Con loro sono scesi anche altri due anarchici che si trovavano nell'edificio stamani all'arrivo della polizia e che erano rimasti con loro per solidarietà. In questa circostanza la madre di una giovane militante, la quale non è fra i destinatari dei fermi, è arrivata sul posto e ha cercato di convincere la figlia a scendere e a tornare a casa. Tentativo vano, perché la giovane anarchica è rimasta con gli altri fino a quando non sono scesi tutti.

21:11Incendi:ancora focolai a Castelfusano, maxi rogo vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Ancora piccoli focolai oggi nella pineta di Castel Fusano. Sul posto i vigili del fuoco per la bonifica dell'area. Complessivamente sono 130 gli interventi effettuati oggi dai pompieri di Roma di cui l'85 per cento circa per roghi di sterpaglie. Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Rignano, in via del Prataccio. A quanto riferito dai pompieri, sul posto con tre squadre e canadair, sono state evacuate a scopo precauzionale alcune case isolate nella zona rurale. Tra le zone interessate Albano Laziale , Ponzano Romano, Capena e Nomentana. Piccoli focolai anche su via Cristoforo Colombo. Roghi inoltre a Nazzano, Rocca Priora, Ardea, Riano, Carpineto Romano.