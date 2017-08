Ultima ora

23:13Calcio: 2-0 al Craiova, Milan ai playoff di Europa League

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Il Milan ha battuto 2-0 i rumeni del Craiova e si è qualificato ai playoff di Europa League. Le reti sono state segnate da Bonaventura nel primo tempo e da Cutrone nella ripresa. All'andata il Milan aveva vinto 1-0. Il sorteggio tra le 44 squadre approdate ai playoff si svolgerà domani alle 13 presso la sede Uefa di Nyon (Svizzera). Le partite sono in programma il 17 ed il 24 agosto.

23:01Neymar: giocatore “felice di essere al Psg, è nuova sfida”

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - 3 AGO - "Sono felice di unirmi al Paris Saint Germain. Da quando sono arrivato in Europa, il Psg è stata una delle squadre più competitive e ambiziose. La più grande sfida, quella che mi ha più motivato a trasferirmi è aiutare il club a conquistare i trofei che i suoi tifosi desiderano". Queste le prime parole pronunciate da Neymar dopo la firma del contratto che lo lega al club francese fino al 2022. "Ora mi sento pronto e da oggi - si legge sul sito del Psg - farò di tutto per aiutare i miei nuovi compagni, ad aprire nuovi orizzonti per il club e a portare felicità ai suoi milioni di supporter in tutto il mondo".

22:50Neymar: brasiliano ha firmato, col Psg fino al 2022

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Si chiude il cerchio sull'affare Neymar. Il Paris Saint Germain ha annunciato ufficialmente che l'attaccante brasiliano ha firmato un contratto quinquennale alla presenza dei rappresentanti della società.

22:41Arrestato hacker-eroi che fermò WannaCry

(ANSA) - NEW YORK, 3 AGO - L'Fbi ha fermato l''hacker-eroe' che ha bloccato WannaCry, il virus protagonista in maggio del cyberattacco globale. Lo riportano i media americani, secondo i quali il 23enne Marcus Hutchins è stato arrestato a Las Vegas durante una conferenza di hacker. L'accusa e' quella di un coinvolgimento nel software maligno 'Kronos' con l'obiettivo di penetrare nei conti correnti bancari. Hutchins aveva bloccato WannaCry dalla sua camera da letto, usando lo pseudonimo MalwareTech.

22:25Neymar: Tavecchio “operazione anomala,non fa bene a sistema”

(ANSA) - BARI, 3 AGO - "E' una operazione sicuramente anomala, non sta a me dare valutazioni su chi sarà chiamato a monitorare l'operazione, è certo che non fa bene in alcun modo al sistema nel suo complesso". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, commenta l'affare Neymar alla presentazione dei calendari della Serie B nel Castello svevo di Bari. "Credo che il calcio italiano stia bene - ha detto -, siamo in Europa gli unici ad avere un'organizzazione piramidale quasi perfetta". Alla fine dell'evento, interpellato su un eventuale interessamento dell'Ufficio Uefa Club Financial Control Body, Tavecchio ha puntualizzato: "Dovranno essere fatti dei controlli sulla coerenza dell'operazione, ma non faccio parte dell'organismo e non esprimo giudizi".

21:49Atletica: Mondiali, dt Italia, uscire da zona ‘zero tituli’

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "Confidiamo che questo Mondiale ci faccia uscire dalla zona 'zero tituli'. Serve la prestazione quando conta. Dal punto di vista dell'assistenza federale, abbiamo messo gli atleti nella condizione di arrivare pronti a questo appuntamento". Così il dt dell'atletica leggera, Elio Locatelli alla vigilia dell'apertura dei Mondiali 2017. "In manifestazioni come il Mondiale - ha detto il presidente della Fidal, Alfio Giomi - è anche l'atteggiamento che fa la differenza. Bisogna entrare in gara subito, al primo turno e al primo salto". Giomi ha citato subito uno degli atleti di punta: "Un atleta come Tamberi non viene solo per partecipare. Dove può arrivare lo scopriremo in pedana qui a Londra. Anche ragazzi come Filippo Tortu non sono qui solo per fare esperienza. Sanno quello che vogliono ed entrare in semifinale nei 200 metri è sicuramente un suo obiettivo".

21:45Calcio: Bari-Cesena e Pescara-Foggia al 1/o turno

(ANSA) - BARI, 3 AGO - Il 25 agosto parte la serie B e la prima giornata vedrà subito incontri appassionanti come la sfida tra Bari e Cesena al San Nicola e il duello tra passato e presente con Pescara-Foggia. Il battesimo del nuovo calendario della Serie B si è svolto nel castello Svevo di Bari, alla presenza del presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Il vicepresidente della Lega B Andrea Corradino e il presidente del Bari, Cosmo Giancaspro, hanno dato il benvenuto, mentre il sindaco Antonio Decaro ha portato il saluto della città. Questo il programma della prima giornata: Avellino-Brescia; Bari-Cesena; Carpi-Novara; Cittadella-Ascoli; Palermo-Spezia; Parma-Cremonese; Pescara-Foggia; Pro Vercelli-Frosionone; Ternana-Empoli; Entella-Perugia; Venezia-Salernitana. Il campionato si disputerà anche durante le vacanze di Natale e dopo una pausa si ripartirà il 19 gennaio. Cinque i turni infrasettimanali, oltre al giovedì di Pasqua. Conclusione venerdì 18 maggio.