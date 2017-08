Pubblicato il 03 agosto 2017 da ansa

ROMA. – Il Milan batte 2-0 il Craiova e accede ai play off di Europa League. All’andata in Romania era finita 1-0 per i rossoneri. A San Siro, davanti a 65 mila tifosi in festa, il match è stato deciso da un gol per tempo. Nella prima frazione di gioco rete di Bonaventura al 9′, nella seconda parte di gara in gol Crutone al 51′.

“Ac Milan, è triste il mio cuore lontano da te”. E’ lo striscione esposto dalla Curva Sud che accoglie la squadra di Montella durante la gara contro il Craiova. Una vera e propria festa a San Siro: stadio gremito, con circa 65mila biglietti venduti, come di rado si è visto ad agosto e una calda atmosfera, non soltanto per le temperature africane (oltre i 35 gradi).

Un’atmosfera che a Galliani “ricorda tante serate meravigliose del passato – come ammette l’ex ad a Premium -, equiparabile a Milan-Stella Rossa del play-off. Il mio augurio è che in questa Europa League si possa fare come 10 anni fa”. Applausi anche per Donnarumma a cui è già stata perdonata la telenovela sul rinnovo di contratto.

Bonucci “aiuterò compagni da fuori” – “Tanta emozione essere a San Siro da rossonero. Aiuterò i miei compagni da fuori, l’obiettivo è passare turno”. Leonardo Bonucci è a San Siro per assistere al ritorno dei preliminari di Europa League del Milan contro il Craiova. Il difensore, che non è stato convocato perché il club sta attendendo le fideiussioni, ha voluto far sentire la sua vicinanza ai nuovi compagni di squadra.