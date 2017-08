Ultima ora

01:43Due alpinisti trovati morti vicino Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 4 AGO - Due alpinisti sono morti ieri sulla ferrata 'Rose d'Inverno' in Val Rosandra, a pochi chilometri da Trieste. I due sono stati trovati privi di vita in tarda serata, ancora appesi in parete. Secondo il Soccorso aplino, potrebbero essere morti per sfinimento dopo essere rimasti per ore sotto il sole. Dai primi rilievi, non sembrerebbe che gli escursionisti siano rimasti coinvolti in cadute contro le rocce. Pare invece che il capocordata abbia perso l'appiglio e trascinato in basso anche il compagno, che era legato con lui. Da quel momento la coppia non sarebbe più riuscita ad avvicinarsi alla parete per cercare di mettersi in salvo. L'allarme è scattato in serata dopo la denuncia di scomparsa da parte dei parenti. Una delle vittime è un alpinista triestino di 84 anni. Si sta procedendo con il riconoscimento del secondo escursionista, che non aveva documenti: si tratterebbe anche in questo caso di una persona anziana.

00:57Russiagate: Grand Jury Mueller emette primi mandati

(ANSA) - WASHINGTON, 4 AGO - Il Grand Jury convocato dal procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sul cosiddetto 'Russiagate' ha emesso mandati relativi all'incontro di Donald Trump Jr con una avvocatessa russa nel giugno 2016. Lo riferisce la Cnn citando una fonte informata. Si tratta di richieste per la consegna di documenti e che richiedono la testimonianza di persone coinvolte in quell'incontro, stando alla Cnn.

23:13Calcio: 2-0 al Craiova, Milan ai playoff di Europa League

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Il Milan ha battuto 2-0 i rumeni del Craiova e si è qualificato ai playoff di Europa League. Le reti sono state segnate da Bonaventura nel primo tempo e da Cutrone nella ripresa. All'andata il Milan aveva vinto 1-0. Il sorteggio tra le 44 squadre approdate ai playoff si svolgerà domani alle 13 presso la sede Uefa di Nyon (Svizzera). Le partite sono in programma il 17 ed il 24 agosto.

23:01Neymar: giocatore “felice di essere al Psg, è nuova sfida”

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - 3 AGO - "Sono felice di unirmi al Paris Saint Germain. Da quando sono arrivato in Europa, il Psg è stata una delle squadre più competitive e ambiziose. La più grande sfida, quella che mi ha più motivato a trasferirmi è aiutare il club a conquistare i trofei che i suoi tifosi desiderano". Queste le prime parole pronunciate da Neymar dopo la firma del contratto che lo lega al club francese fino al 2022. "Ora mi sento pronto e da oggi - si legge sul sito del Psg - farò di tutto per aiutare i miei nuovi compagni, ad aprire nuovi orizzonti per il club e a portare felicità ai suoi milioni di supporter in tutto il mondo".

22:50Neymar: brasiliano ha firmato, col Psg fino al 2022

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Si chiude il cerchio sull'affare Neymar. Il Paris Saint Germain ha annunciato ufficialmente che l'attaccante brasiliano ha firmato un contratto quinquennale alla presenza dei rappresentanti della società.

22:41Arrestato hacker-eroi che fermò WannaCry

(ANSA) - NEW YORK, 3 AGO - L'Fbi ha fermato l''hacker-eroe' che ha bloccato WannaCry, il virus protagonista in maggio del cyberattacco globale. Lo riportano i media americani, secondo i quali il 23enne Marcus Hutchins è stato arrestato a Las Vegas durante una conferenza di hacker. L'accusa e' quella di un coinvolgimento nel software maligno 'Kronos' con l'obiettivo di penetrare nei conti correnti bancari. Hutchins aveva bloccato WannaCry dalla sua camera da letto, usando lo pseudonimo MalwareTech.

22:25Neymar: Tavecchio “operazione anomala,non fa bene a sistema”

(ANSA) - BARI, 3 AGO - "E' una operazione sicuramente anomala, non sta a me dare valutazioni su chi sarà chiamato a monitorare l'operazione, è certo che non fa bene in alcun modo al sistema nel suo complesso". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, commenta l'affare Neymar alla presentazione dei calendari della Serie B nel Castello svevo di Bari. "Credo che il calcio italiano stia bene - ha detto -, siamo in Europa gli unici ad avere un'organizzazione piramidale quasi perfetta". Alla fine dell'evento, interpellato su un eventuale interessamento dell'Ufficio Uefa Club Financial Control Body, Tavecchio ha puntualizzato: "Dovranno essere fatti dei controlli sulla coerenza dell'operazione, ma non faccio parte dell'organismo e non esprimo giudizi".