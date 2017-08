Ultima ora

10:12Sicurezza: Polizia, primo ‘Daspo urbano’ nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 4 AGO - Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha emesso un cosiddetto 'Daspo urbano' nei confronti di una persona resasi responsabile di reiterati casi di denuncia nel Legnanese. Lo ha comunicato stamani la Questura. Il Daspo urbano è un provvedimento di allontanamento previsto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, che contempla provvedimenti su richiesta dei sindaci "per chi si è ripetutamente reso protagonista di lesioni al decoro urbano o altri reati con l'allontanamento fino a 12 mesi. Stessa misura, ma per un periodo da 1 a 5 anni, per chi spaccia droga nelle discoteche e locali di intrattenimento". Il 24 luglio scorso il sindaco di Sesto S.Giovanni (Milano) aveva anticipato l'intenzione di utilizzarlo, e ne avrebbe poi chiesto un certo numero al questore di Milano. Tra i primi casi di utilizzo vi sono quello del questore di Firenze, Alberto Intini, che ha utilizzato questo strumento il 15 marzo scorso verso un pusher marocchino di 21 anni.

10:07Calcio: E.League, Daspo immediato per 14 tifosi romeni

(ANSA) - MILANO, 4 AGO - Daspo immediato per 14 tifosi romeni ieri prima dell'incontro di Europa League Milan-Craiova. La polizia è intervenuta all'ostello Lion in viale Abruzzi, su richiesta del gestore, per segnalare che circa 20 persone di nazionalità romena, a Milano per assistere alla partita, già dalla notte trascorsa avevano recato disturbo agli altri ospiti, in particolare a ragazze, e avevano compiuto danneggiamenti. In 26 sono stati accompagnati in Questura: i 14 effettivamente alloggiati nella struttura sono stati denunciati per danneggiamento e violenza privata. Il Questore, Marcello Cardona, ha adottato un 'Daspo' "con divieto ad accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ove si disputeranno manifestazioni calcistiche delle maggiori competizioni nonché presso il luogo di concentramento convenuto dai tifosi organizzati interessati alla trasferta verso la località ove si disputerà la manifestazione calcistica e alla Stazione di Milano Centrale".

09:01Russiagate: Trump, questa storia e’ una totale invenzione

(ANSA) - WASHINGTON, 4 AGO - "Questa storia sulla Russia e' una totale invenzione. Una scusa per la piu' grande sconfitta nella storia della politica americana". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un comizio in West Virginia dopo gli ultimi sviluppi sull'inchiesta relativa al cosiddetto 'Russiagate'.

08:43Aggredirono polizia, Digos arresta anarchici a Torino

(ANSA) - TORINO, 4 AGO - Gli agenti della Digos di Torino hanno eseguito sette misure di custodia cautelare, di cui cinque in carcere e due divieti di dimora, nei confronti di altrettanti anarco-insurrezionalisti che lo scorso 6 aprile aggredirono un gruppo di agenti del commissariato Dora Vanchiglia impegnati in un servizio antispaccio nei giardini Madre Teresa di Calcutta. La Digos, in queste ore, è entrata nello stabile di corso Giulio Cesare 45, da circa un anno occupato dagli antagonisti. Alcuni di loro sono saliti sul tetto.

08:28Russiagate, grand jury emette primi mandati

(ANSA) - WASHINGTON, 4 AGO - Il Grand Jury convocato dal procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sul cosiddetto 'Russiagate' ha emesso mandati relativi all'incontro di Donald Trump Jr con una avvocatessa russa nel giugno 2016. Lo riferisce la Cnn citando una fonte informata. Si tratta di richieste per la consegna di documenti e che richiedono la testimonianza di persone coinvolte in quell'incontro. Le indagini federali in corso stanno guardando ai possibili legami finanziari del presidente americano Donald Trump e del suo entourage con la Russia: si tratterebbe di uno dei filoni di indagine con piu' possibilita' di spingere in avanti l'inchiesta.

07:59Violenza sessuale su altra minorenne a Bari, due arresti

(ANSA) - BARI, 4 AGO - Avrebbero violentato una 16enne con disagio socio-ambientale per quasi un anno e mezzo, costringendola a subire, anche contemporaneamente, atti sessuali in un garage o in campagna e a vedere in loro compagnia film pornografici: per il reato di violenza sessuale aggravata i Carabinieri di Bari hanno arrestato un 69enne barese e un 45enne triggianese, con concessione dei domiciliari. I due presunti stupratori erano vicini di casa della 16enne. Il 69enne aveva un negozio di alimentari dove la ragazza ha lavorato per qualche tempo facendo le consegne a domicilio. L'avrebbero adescata così, all'interno del negozio, in un crescendo di abusi che la Procura definisce "una serie di turpi e deprecabili violenze poste in essere dagli indagati in danno della vittima, in maniera così sistematica e violenta da avere compromesso la sua integrità di minore, con gravi ripercussioni sia dal punto di vista fisico che psicologico". I due avrebbero poi anche minacciato di morte la 16enne per farla tacere.

07:31Migranti: due scafisti ucraini arrestati da Gdf

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 4 AGO - Il Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia della Guardia di finanza ha fermato due persone di nazionalità ucraina che erano a bordo di una barca a vela intercettata al largo di Crotone. Dall'imbarcazione, secondo gli accertamenti delle fiamme gialle, erano stati fatti sbarcare poco prima alcuni migranti. L'intervento che ha portato ai due fermi é scattato dopo che i Carabinieri avevano segnalato la presenza in località Marinella di Isola Capo Rizzuto di sei migranti con gli abiti bagnati. Successivamente la Guardia di finanza e la Polizia hanno trovato nello stesso tratto di costa altri 19 migranti giunti, presumibilmente, con la stessa imbarcazione. I migranti hanno dichiarato di essere curdi e di essere partiti il 24 luglio qualche giorno prima da una città della Turchia. Il veliero sul quale viaggiavano i due ucraini, condotto fino al porto di Crotone, é stato sequestrato. (ANSA).