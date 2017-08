Ultima ora

13:32Droga: netturbino coltivava mille piante marijuana

(ANSA) - MILANO, 4 AGO - Un uomo di 51 anni, di professione netturbino, è stato arrestato dai carabinieri a Ossona (Milano) perché nella sua abitazione, in campagna, è stata trovata una piantagione con oltre mille piante di marijuana. Per scoprirla, e per non farsi notare, i carabinieri hanno utilizzato un drone filmando così la piantagione dove svettavano piante di cannabis ormai mature e alte quasi 2 metri e mezzo. Nei confronti dell'uomo i carabinieri di Corbetta (Milano) dovranno ora svolgere accertamenti investigativi per capire eventuali suoi collegamenti con giri di spaccio criminali. Il netturbino, infatti, pur avendo un precedente proprio per produzione e spaccio di droga, conduce una vita regolare presentandosi al lavoro e senza particolari eccessi. Gli investigatori non escludono che possa soltanto prendersi cura della piantagione per conto terzi. (ANSA).

13:24Cadavere fidanzata in auto: Mazzega non risponde al gip

(ANSA) - UDINE, 4 AGO - Si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell'udienza di convalida davanti al gip di Udine, Francesco Mazzega, l'uomo di 36 anni da lunedì sera in stato di fermo con l'accusa dell'omicidio della fidanzata Nadia Orlando. L'udienza, svoltasi nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove l'uomo è ricoverato da mercoledì pomeriggio, è durata pochi minuti. "Non sembra che il giovane versi in una condizione di scompensi psichiatrici veri e propri, è più una paura del carcere che chiunque potrebbe avere", ha spiegato il Procuratore capo Antonio De Nicolo. Per l'avvocato Annaleda Galluzzo Mazzega ''è prostrato. Sta rielaborando i fatti ed è sotto choc. E' entrato in una sorta di trauma''. (ANSA).

13:24Perde lavoro perché nero: Boldrini, invito Paolo alla Camera

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Un albergatore di Cervia ha deciso di non assumere più, al contrario di quanto aveva già concordato con lui, un ragazzo di Milano. Motivo? Ha la pelle nera. Può il nostro Paese, nel 2017, accettare che a un proprio cittadino venga impedito di lavorare perché è nero? Io penso proprio di no. Per questo ho deciso di invitare Paolo e la sua famiglia a Montecitorio. Qui sono benvenuti. Qui tutti gli italiani sono benvenuti, a prescindere dal colore della pelle". Lo annuncia la presidente della Camera Laura Boldrini in una nota.

13:22Antimafia: disposto accesso in Comune Briatico

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 4 AGO - Il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, su delega del Ministro dell'Interno, ha disposto l'accesso antimafia nel Comune di Briatico, il cui sindaco è Andrea Niglia, attuale presidente della Provincia. La commissione resterà in carica per 90 giorni. Il Comune di Briatico era finito all'attenzione della Dda di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta "Costa pulita", dell'aprile dello scorso anno, che ha consentito di disarticolare i gruppi criminali Accorinti, Il Grande e quello che fa capo a Cosmo Mancuso. Nella rete degli investigatori erano finiti anche amministratori del Comune di Briatico, molti dei quali attualmente in carica. Tra questi lo stesso sindaco Niglia, che nel 2012, anno a cui risalgono le contestazioni da parte della Dda, era consigliere di minoranza. Sindaco all'epoca era Francesco Prestia, adesso sotto processo con rito abbreviato insieme a Niglia. (ANSA).

13:14Violenza sessuale su un’altra minore a Bari

(ANSA) - BARI, 4 AGO - Avrebbero violentato una 16enne con disagio socio-ambientale per quasi un anno e mezzo, costringendola a subire, anche contemporaneamente, atti sessuali in garage e in campagna e a vedere in loro compagnia film pornografici. Per il reato di violenza sessuale aggravata i Carabinieri di Bari hanno arrestato un 69enne barese e un 45enne triggianese, con concessione dei domiciliari.La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Bari Sergio di Paola su richiesta del pm Simona Filoni, lo stesso magistrato che da tre giorni indaga sul presunto stupro di gruppo su una 15enne all'interno del porto di Bari. I due presunti stupratori erano vicini di casa della 16enne. Gli arrestati, che hanno ottenuto i domiciliari, sono il commerciante 69enne Francesco Cassano e il contadino 45enne Michele Armenise. La ragazza ha raccontato tutto ai genitori che hanno presentato denuncia. I carabinieri indagano su presunti abusi compiuti dai due su altri minorenni. Per fare tacere la 16enne i due la minacciavano di morte.

13:12Calcio: Under 21, Di Biagio confermato tecnico

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Luigi Di Biagio viene confermato nel ruolo di tecnico della Nazionale under 21, mentre Milena Bartolini prende il posto di Antonio Cabrini sulla panchina della rappresentativa femminile. Lo ufficializza all'Ansa una fonte della Federcalcio. A Cabrini, si apprende inoltre, il presidente federale Carlo Tavecchio ha intenzione di offrire un nuovo ruolo nei quadri della Figc.

13:10Spari su peschereccio: giunto a Lampedusa,video inseguimento

(ANSA) - PALERMO, 4 AGO - E' giunto stamane a Lampedusa il peschereccio di Mazara del Vallo (Tp) Anna madre che è stato vittima di un tentativo di abbordaggio da parte delle autorità doganali tunisine l'altro ieri verso le 19 in alto mare a circa 30-35 miglia Nord-Est dalla località tunisina di Zarzis. Il comandante Giacomo Giacalone ha reso noto un video, realizzato da un membro dell'equipaggio cellulare, in cui si vede l'inseguimento da parte della motovedetta e si sentono i colpi di arma da fuoco. Il comandante è stato interrogato dalle autorità marittime. Il peschereccio è già ripartito per la battuta di pesca. Secondo la ricostruzione del comandante quando la motovedetta tunisina si è avvicinata alla zona in cui erano l'Anna Madre e l'altro peschereccio Aliseo gli equipaggi hanno dovuto tagliare le reti e sono fuggiti prendendo direzioni diverse per ''salvare'' almeno uno dei due pescherecci. L'Aliseo ha dato l'allarme alla marina militare che intervenendo ha consentito all'Anna Madre di non essere abbordato.