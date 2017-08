Ultima ora

16:40Neymar: Al-Khelaifi, rispettiamo regole

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Questo è un trasferimento straordinario che porterà benefici a tutti. Il fair play finanziario? Noi siamo sempre stati molto trasparenti e continueremo ad esserlo. Siamo d'accordo con le regole di Fifa e Uefa, e cercheremo sempre di aderire alle regole". Così il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, durante la presentazione di Neymar. "Andate a prendervi un bel caffè e non preoccupatevi di noi, che stiamo benissimo" ha aggiunto. "Sono sicuro che con lui guadagneremo più soldi di quanto lo abbiamo pagato". "Chiedetemi fra un paio d'anni se questo trasferimento di Neymar è stato per noi così costoso - ha aggiunto Al-Khelaifi -. Oggi lo è, ma fra due o tre anni non è detto. Guardando a Neymar come brand, sono sicuro che con lui guadagneremo più soldi di quanto lo abbiamo pagato. Questo è il nostro piano da quando abbiamo deciso di prenderlo, poi tutti possono dire ciò che vogliono ma rimane il fatto che noi non abbiamo mancato di rispetto a nessuno".

16:38Terremoto: il 6 agosto si inaugura Chiesa Pescara Tronto

(ANSA) - PESCARA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 4 AGO - Sarà inaugurata ufficialmente domenica 6 agosto la nuova Chiesa di Pescara del Tronto, con una messa presieduta dal vescovo Giovanni D'Ercole, alle 10:30 del mattino. Un ulteriore segno di speranza e di ripresa, dopo il matrimonio celebrato il 29 luglio per il paese che più di tutti, il 24 agosto di un anno fa, ha pagato le conseguenze del terremoto. L'inaugurazione della Chiesa parrocchiale di Pescara del Tronto vuole rappresentare un passo importante nella ricostruzione, non solo materiale, di una Comunità che vuole tornare a vivere dopo la tragica esperienza di un anno fa. La messa sarà trasmessa in diretta dall'emittente Telepace (anche in streaming su www.telepace.it o www.telepaceverona.it o sul satellite: canale 515 del decoder Sky Hd). L'emittente ha interamente sostenuto economicamente la costruzione dell'edificio sacro.

16:38Tennis: Atp Kitzbuhel, per Fognini niente finale

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Si ferma in semifinale il cammino di Fabio Fognini nel torneo Atp di Kitzbuhel, in Austria. Il 30enne azzurro, reduce la settimana scorsa dal successo di Gstaad, è stato battuto per 7-5 6-3 dal tedesco Philipp Kohlschreiber.

16:35Calcio: Malagò, ora più responsabilità a club

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Tutti i provvedimenti presi sembrano di buonsenso, ora sta alle società essere maggiormente responsabilizzate con professionalità costruite in maniera chirurgica". E' quanto tiene a far sapere il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando il protocollo d'intesa firmato oggi in Figc che prevede l'evoluzione e il futuro superamento della tessera del tifoso come è conosciuta oggi. "Manca un pezzetto - ha chiarito il capo dello sport italiano - completare la trasformazione dell'impiantistica sportiva delle società professionistiche. A questo punto si è chiuso un cerchio, qualche buon esempio ce lo abbiamo avuto ma non possono più restare delle eccezioni".

16:30Calcio: Tessera tifoso, parla n.1 Osservatorio

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "La tessera del tifoso deve diventare solo uno strumento di marketing per le società, solo per le partite più a rischio può essere richiesto il possesso della tessera per entrare negli stadi". Lo dice il capo dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, Daniela Stradiotto, parlando della futura evoluzione della tessera del tifoso in base al protocollo d'intesa firmato oggi in Figc. Stradiotto ha anche precisato che "per le partite non a rischio non è più richiesta la tessera", e saranno inoltre "ammessi tamburi e megafoni laddove non ci sia profilo di rischio, per i quali però seguirà una disciplina specifica".

16:28Mo: media, negoziatore Erekat necessita trapianto polmoni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 AGO - Il negoziatore capo dell'Anp e segretario generale dell'Olp Saeb Erekat (62 anni) soffre di una grave malattia ai polmoni ed e' in attesa di un trapianto urgente, in Israele o negli Stati Uniti. Lo riferiscono il Times of Israel e in sito Ynet. Secondo questi mezzi stampa i medicinali da lui assunti per combattere una fibrosi polmonare hanno cessato mesi fa di dare risultati e da allora le sue condizioni si sono deteriorate. Erekat riceve per ora cure mediche in un ospedale israeliano, ma secondo i medici necessita di un trapianto. Nel frattempo il presidente Abu Mazen ha stabilito che sia temporaneamente sostituito come negoziatore capo dal generale Majd Freij, che e' il capo dell'intelligence palestinese.

16:21L. Bilancio: Rosato, dopo ok la legislatura è finita

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - La legge di bilancio "per noi è l'ultimo provvedimento significativo che il Parlamento deve approvare". Il presidente del gruppo Pd alla Camera Ettore Rosato, in un'intervista all'ANSA, indica il timing della legislatura. "Senza entrare nelle prerogative del presidente della Repubblica - sostiene Rosato - ma ricordando il lungo dibattito che ha accompagnato il no al voto anticipato, penso che dopo il via libera alla legge di bilancio la legislatura sia ragionevolmente finita".