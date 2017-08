Ultima ora

19:13Infermiera arrestata: interrogata per 8 ore, nega le accuse

(ANSA) - VERONA, 4 AGO - E' durato otto ore l'interrogatorio di garanzia oggi nel carcere di Verona, davanti al gip Livia Magri, dell'infermiera di Nogara accusata di aver somministrato della morfina a un neonato causandogli una overdose. Ad assistere la donna l'avv. Massimo Martini. La donna, racconta il suo legale, "non ha avuto cedimenti e ha ribattuto punto per punto alle accuse".

19:08Calcio: Fiorentina, un premio per Federico Chiesa

(ANSA) - FIRENZE, 4 AGO - Il giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa sarà tra i premiati del 'Torrino d'oro', riconoscimento assegnato a chi ha contribuito a ben rappresentare Firenze. La cerimonia si terrà il prossimo 6 settembre in piazza del Cestello, cuore del quartiere storico di San Frediano. Il club viola sarà protagonista della serata anche con la Fiorentina Women's, la squadra femminile che nella stagione appena passata ha conquistato lo scudetto della Serie A del calcio donne e la Coppa Italia. Intanto continua a tenere banco anche il mercato: la società viola non ha mollato l'esterno offensivo turco del Borussia Dortmund Emre Mor tanto da essere disposta a ritoccare l'offerta arrivando a circa 14-15 milioni. M attorno al giocatore classe '97 si sta scatenando una vera e propria asta, con l'inserimento di Liverpool, Everton e soprattutto Inter tanto che i contatti tra i dirigenti nerazzurri e l'agente del nazionale turco avrebbero avuto esito positivo in attesa di trovare un accordo con il club tedesco.

19:07Accoltella e ferisce compagna davanti a casa, fermato

(ANSA) - MODENA, 4 AGO - Una donna è stata accoltellata dal compagno nel cortile davanti a casa. È successo nel pomeriggio a Monteombraro, frazione di Zocca, nel Modenese. Pare che la donna sia stata colpita da almeno un fendente dell'uomo al collo. Sul posto i carabinieri, che hanno fermato il presunto autore di quello che sarebbe un tentato omicidio. Il personale del 118 ha portato la donna all'ospedale Maggiore di Bologna.

18:59Usa: primo compleanno per Obama da comune cittadino

(ANSA) - NEW YORK, 4 AGO - Primo compleanno per Barack Obama da comune cittadino. L'ex presidente, infatti, festeggia oggi 56 anni e per la prima volta dopo otto anni sarà lontano dai riflettori. Lo scorso anno c'è stata una grande festa alla Casa Bianca con ospiti vip come Beyonce' e Jay Z, l'anno precedente aveva invece cenato in un lussuoso ristorante di Washington D.C.. Non si sa come Obama festeggerà quest'anno. Intanto su Instagram sono arrivati gli auguri della moglie Michelle. "Un anno più vecchio - si legge nel post - ma lo stesso ragazzo eccezionale che ho sposato 25 anni fa. Buon compleanno @BarackObama, ti vogliamo un sacco di bene". L'augurio e' stato corredato da una vecchia foto in cui si vede l'ex presidente con Michelle e le figlie Malia e Sacha nell'intento di soffiare su una candeline a forma di numero 43.

18:58Calcio: arbitri, Rocchi nuovo rappresentante

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Gianluca Rocchi è il nuovo rappresentante degli arbitri in attività. Lo ha nominato il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi. Il direttore di gara di Firenze resterà in carica per l'intero quadriennio olimpico in corso.

18:55Sicilia:Meloni,Miccichè vuole rompere c.destra che dice Cav?

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Considero incomprensibile la posizione di Forza Italia espressa da Gianfranco Miccichè. Dire che non sosterranno Nello Musumeci perché ha chiesto l'esclusione di chi oggi governa con Crocetta, tra tutti i motivi che si potevano trovare, è l'unico non serio. Berlusconi ci dica se condivide la posizione di chi, nel suo partito, vuole rompere la coalizione di centrodestra per andare in soccorso ad Alfano". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

18:54Tennis: furto in casa di Roberta Vinci

(ANSA) - TARANTO, 4 AGO - I trofei vinti dalla tennista Roberta Vinci sono stati rubati nei giorni scorsi dalla sua casa di Taranto: è la stessa campionessa ad annunciarlo con un post su Instagram. "Non sono solita condividere troppi dettagli della mia vita personale - scrive l'azzurra - perché preferisco parlare di sport ma mi concederete uno strappo alla regola in questa occasione. Qualche giorno fa nella mia casa di Taranto ho ricevuto la spiacevole visita di un gruppo di ladri che mi ha rubato oggetti di valore economico più o meno grande. Tra le cose che mi sono state sottratte però ce n'erano alcune il cui valore economico per me non è nemmeno paragonabile a quello affettivo". Si tratta, specifica dei "trofei che ho vinto nel corso della mia carriera. Rubare questi trofei - scrive ancora - è stato un gesto di viltà e stupidità ma mi piacerebbe far sapere a chi ora ne è in possesso che i ricordi, le lacrime, il sudore, la fatica, i sorrisi, l'impegno, i sacrifici per raggiungere questi obiettivi non potrà portarli via nessuno".