00:04Gli Usa comunicano a Onu il ritiro dall’accordo sul clima

(ANSA) - NEW YORK, 4 AGO - Gli Stati Uniti hanno inviato una comunicazione all'Onu, in qualità di depositario dell'accordo di Parigi, nella quale affermano l'intenzione di ritirarsi dall'intesa non appena avranno la possibilità di farlo, secondo i termini stabiliti nel documento. Lo afferma una nota del Dipartimento di Stato Usa. La comunicazione afferma che, come ha indicato il presidente Donald Trump, "gli Usa sono aperti ad impegnarsi nuovamente nell'accordo di Parigi se verranno definiti termini più favorevoli al Paese, alle sue imprese, ai lavoratori e ai contribuenti". E continueranno, si legge ancora, anche a partecipare ai negoziati e alle riunioni internazionali sui cambiamenti climatici, incluse dunque quelle per l'attuazione dell'accordo di Parigi.

22:00Atletica: Mondiali, Magnani subito eliminata

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Margherita Magnani è già fuori dai 1.500 metri ai Mondiali di atletica in corso a Londra. La cesenate delle Fiamme Gialle è giunta 12/a (con il tempo di 4'09"15, il 29/o totale) al termine della terza ed ultima batteria, nella quale ha gareggiato con altre 14 avversarie, tra le quali l'olimpionica keniana Faith Kipyegon e la giovane tedesca campionessa europea U23 Konstanze Klosterhalfen. Passavano in semifinale le prime sei di ciascuna batteria più le sei migliori. Miglior tempo delle batterie per l'etiope Genzebe Dibaba (4'02"67), seguita dalla sudafricana Caster Semenya (4'02"84).

21:54Calcio: amichevoli, Genoa-Borgaro 5-2

(ANSA) - GENOVA, 4 AGO - Sesta amichevole stagionale per il Genoa impegnato a Bardonecchia contro i dilettanti del Borgaro. 5-2 il risultato finale per gli uomini di Juric che in mattinata avevano sostenuto un allenamento molto tirato. A trascinare i rossoblù Nikola Ninkovic autore di una doppietta mentre le altre reti sono state segnate da Omeonga, Pandev e Bertolacci. Per il Borgaro in gol Padovani e Sardo su rigore. Juric ha sfruttato l'occasione per provare gli elementi a disposizione schierando due formazioni differenti tra primo e secondo tempo. Alla sfida non ha partecipato Munoz ormai ad un passo dal trasferimento in Spagna al Leganes. Il Genoa tornerà in campo domenica sera al Bacigalupo di Savona contro gli olandesi dell'Heerenveen.

21:17Bus fuori strada in Trentino, un morto e feriti

(ANSA) - TRENTO, 4 AGO - Un autobus con a bordo turisti della Repubblica Ceca è uscito di strada in serata in Alta Val di Non, in Trentino, tra i paesi di Cavareno e Sarnonico: almeno uno degli occupanti è morto, forse l'autista, ed altri sono rimasti feriti. Il pullman che stava percorrendo un tratto in discesa, per cause in corso di accertamento all'altezza di una curva é uscito di strada rovesciandosi su un fianco e finendo in un prato. Sul mezzo pare viaggiassero una trentina di turisti. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri di Trentino Emergenza ed alcune ambulanze assieme ai Vigili del fuoco volontari dell'Alta Val di Non. Al momento sono una quindicina le persone che risultano ricoverate negli ospedali di Cles e Trento.

21:05Rogo sterpaglie a Roma, trovato cadavere in decomposizione

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato durante le operazioni di spegnimento del vasto rogo di sterpaglie divampato a ridosso del tronchetto dell'A24 a Roma. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Secondo quanto si è appreso, il corpo era nella vegetazione alle spalle di un distributore di benzina all'altezza dello svincolo di via di Portonaccio. A quanto riferito, la morte non sarebbe legata all'incendio e il decesso dovrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Non si esclude che si tratti di un senza fissa dimora. Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda.

20:55Apprensione per scout siciliane,disperse per ore sul Pollino

(ANSA) - MORMANNO (COSENZA), 4 AGO - Si sono vissute ore di apprensione per otto ragazze scout siciliane, cinque delle quali minorenni, che si sono perse sul Pollino, durante un'escursione. Non é stato facile per il personale del Soccorso Alpino e per i carabinieri forestali individuare la ragazze. Anche perché non potevano contare su punti di riferimento precisi per rintracciarle. A lanciare l'allarme, con una telefonata al 112, era stata una delle ragazze. La comunicazione, però, si era subito interrotta per assenza di campo. I momenti di maggiore ansia li hanno vissuti i genitori delle scout, che si erano anche mobilitati per raggiungere la Calabria e poter seguire da vicino le ricerche. Il positivo esito della vicenda, in tempi rapidi, ed il conseguente rientro dell'allarme, ha tranquillizzato tutti. In serata le otto ragazze siciliane hanno potuto riabbracciare i genitori. (ANSA).

20:39Renzi, fortunato ad aver lavorato per tre anni con Obama

(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 4 AGO - "Sono stato un uomo molto fortunato ad aver potuto lavorare per 3 anni con il presidente Barack Obama". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi a Certaldo (Firenze), alla presentazione del suo libro Avanti.