Ultima ora

11:28Bomba acqua Cortina: vittima donna,stava rincasando da sagra

(ANSA)-CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO),5 AGO - E' una donna la vittima della bomba d'acqua che ha travolto la sua auto, trascinandola per oltre un chilometro. Si chiamava Carla Catturani, 60 anni, un medico in pensione che aveva partecipato ad una festa paesana nella zona e stava rincasando anzitempo per l'insorgere del maltempo. La donna, alla guida della sua Panda, stava attraversando un ponte della statale 51, che da Cortina porta a Passo Tre Croci,quando è piombata sulla strada l'imponente massa di detriti che ha travolto il mezzo, facendolo finire nell'alveo del torrente tra Riogere e Lago Scin. La colata di detriti ha invaso anche il piano terra di una decina di case e diverse auto, nella frazione di Alverà, i cui proprietari hanno lanciato l'allarme chiamando i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto sono giunte squadre dei soccorritori dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, i carabinieri e la polizia di stato che si sono messi alla ricerca della persona scomparsa che è stata poi trovata dai cinofili del soccorso alpino.

11:23Migranti: altri 32 algerini sbarcati in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 5 AGO - Nottata di sbarchi nel Sud Sardegna, sono arrivati complessivamente 32 algerini. Il primo gruppo, composto da 25 persone, 22 uomini, una donna e due bambini è arrivato a Porto Pino, nel comune di Sant'Anna Arresi. I migranti si trovavano a bordo di tre barchini e hanno raggiunto autonomamente la spiaggia. I carabinieri della Compagnia di Carbonia li hanno intercettati e una volta identificati e visitati sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Trenta minuti dopo mezzanotte nuovo sbarco a Teulada, sempre nel Sulcis. Una piccola imbarcazione con a bordo sette algerini ha raggiunto la costa. Anche in questo caso gli stranieri sono stati bloccati dai militari e trasferiti in un centro di accoglienza. (ANSA).

11:23Sfregiata con acido: sindaco Rimini, no a campagna di odio

(ANSA) - RIMINI, 5 AGO - "Va respinto senza alcun indugio l'attacco verbale subito da Gessica Notaro da parte di qualche 'galantuomo' che frequenta i social solo per diffondere il veleno dell'odio. Non sono accettabili le parole offensive, violente verso ogni persona; tanto più se, come Gessica, ha subito una vicenda personale tragica, portata avanti con dignità in una battaglia a favore di tutte le donne". Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, si schiera al fianco di Gessica Notaro, la 28enne sfregiata con l'acido nel gennaio scorso (vicenda per la quale è imputato l'ex fidanzato), presa di mira sui social network soprattutto da animalisti per le sue opinioni espresse sulla chiusura del Delfinario di Rimini, dove aveva lavorato con i leoni marini. "Come Amministrazione comunale - sottolinea il sindaco - siamo vicini a Gessica Notaro e a lei esprimiamo la massima solidarietà, respingendo questa campagna di odio". (ANSA).

11:10Lite con moglie, uomo ferito da coltellata in Friuli

(ANSA) - UDINE, 5 AGO - Un uomo, sulla quarantina, è stato ricoverato questa mattina in ospedale a Udine con una ferita d'arma da taglio. Secondo una primissima ricostruzione del fatto ad opera dei carabinieri, sarebbe stato accoltellato dalla moglie, probabilmente al culmine di un litigio. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 a Mortegliano (Udine). Indagano i carabinieri della stazione locale della Compagnia di Latisana (Udine), che hanno portato in caserma la donna. In casa anche il figlio della coppia di 5 anni, che è stato affidato ai nonni. (ANSA).

11:09Esplosione in abitazione nel Reggiano, muore 91enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 AGO - Un uomo di 91 anni è morto nell'esplosione della sua abitazione, forse provocata da una fuga di gas, a San Rocco di Boretto, nel reggiano. E' accaduto poco dopo le 22.30 di ieri. Dopo lo scoppio è divampato un incendio, che ha provocato ingenti danni all'edificio bifamiliare occupato dall'anziano. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 91enne. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Guastalla, Viadana, Luzzara e Reggio Emilia, e i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini coordinati dalla Procura reggiana. (ANSA).

11:05Accoltellato alla gola forse per rapina, è grave

(ANSA) - BENEVENTO, 5 AGO - Un cinquantenne di Benevento è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Rummo" di Benevento dopo essere stato accoltellato alla gola da parte, forse, di alcuni rapinatori. La vittima sarebbe stata fermata nei pressi dello svincolo per Paupisi, lungo la SS 372. Una serie di posti di blocco sono stati attivati da parte dei carabinieri in tutta la zona e anche fuori regione.

11:04Iran: Mogherini a Teheran per insediamento Rohani

(ANSA) - TEHERAN, 5 AGO - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Federica Mogherini, è arrivata la notte scorsa a Teheran dove prenderà parte alla cerimonia di insediamento del presidente iraniano, Hassan Rouhani, che si svolgerà oggi in Parlamento. Per l'evento sono già arrivate a Teheran oltre 70 delegazioni di Paesi esteri, tra cui otto presidenti e 11 ministri degli Esteri. Il governo italiano sarà rappresentato dal sottosegretario agli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, su delega del ministro Angelino Alfano. Anche un rappresentante del Vaticano parteciperà alla cerimonia di insediamento di Rohani. Si tratta di monsignor Alberto Ortega Martin, inviato speciale di Papa Francesco. Monsignor Ortega è arrivato a Teheran giovedì scorso dove ha avuto incontri con le autorità iraniane.