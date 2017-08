Ultima ora

15:20Salvano donna ma poi rischiano di annegare, gravi due 20enni

(ANSA) - BRESCIA, 5 AGO - Sono in gravi condizioni due ventenni che sono stati salvati mentre stavano annegando nel lago di Iseo, a Marone nel Bresciano. Sono stati rianimati e portati in ospedale. I due si sarebbero tuffati in acqua per salvare una ragazza in difficoltà e a loro volta, dopo aver portato a riva la donna, avrebbero accusato problemi. (ANSA).

15:15Calcio: Fiorentina, Sundas ‘ci tiriamo fuori’

(ANSA) - FIRENZE, 5 AGO - "La cordata di imprenditori italiani ritira la proposta di acquistare la Fiorentina". Lo si legge in una nota inviata da Sport Man. "Con molta amarezza e tristezza annunciamo che la cordata di imprenditori italiani che avevano intenzione di acquistare la Fiorentina ritirano ufficialmente la proposta", afferma Alessio Sundas, agente Fifa e responsabile della Sport Man, che, a nome dei tre operatori economici che avevano chiesto un incontro alla famiglia Della Valle, ha illustrato come "la trattativa sia naufragata ancora prima di partire". "Siamo dispiaciuti - dice - che i proprietari della Fiorentina non abbiano tenuto nella debita considerazione una proposta seria che giungeva da imprenditori titolari di aziende quotate in borsa e pronti a mettere 100 milioni di euro sul tavolo. Al di là di una generica lettera in cui si chiedevano e credenziali della cordata di imprenditori, dai proprietari della società viola non abbiamo altri avuto riscontri. Crediamo sia giunto il momento di fare un passo indietro".

15:09Migranti:cittadini’fanno scappare’rappresentante cooperativa

(ANSA) - ALBENGA (SAVONA), 5 AGO - Una scritta sull'asfalto, contenente insulti verso i profughi è comparsa stamani sull'asfalto di viale Che Guevara a Albenga (Savona). La scritta è stata tracciata in rosso nei pressi di un immobile di proprietà di un privato, immobile nel quale potrebbe trovare accoglienza una decina di richiedenti asilo. Una ipotesi che ha scatenato la rabbia degli abitanti della zona tanto che il rappresentante della cooperativa che dovrebbe ospitare i migranti e che ha tentato di spiegare la situazione a una settantina di cittadini arrabbiatissimi ha preferito allontanarsi. Per il sindaco Giorgio Cangiano "Albenga si trova a fare i conti con un contesto molto particolare. Sul nostro territorio c'è già un alto numero di extracomunitari irregolari. Certamente non hanno nulla a che fare con i migranti che potrebbero arrivare, ma queste presenze rappresentano un carico molto pesante da gestire sotto l'aspetto dell'ordine pubblico". D'altro canto, trattandosi di un rapporto diretto tra privato e prefettura, seppure mediato da una cooperativa, il Comune non può intervenire. Gli abitanti della zona hanno chiesto un incontro in prefettura, che potrebbe tenersi mercoledì mattina. (ANSA).

14:57Venezuela: soldati dalla procuratrice generale

(ANSA) - CARACAS, 5 AGO - Le forze della sicurezza venezuelana hanno circondato l'ufficio della procuratrice generale Luisa Ortega a Caracas. Una trentina di soldati della guardia nazionale sono giunti in mattinata sotto il suo ufficio chiudendo ogni accesso all'edificio. Ortega su Twitter ha parlato di "assedio" arbitrario e ha diffuso le foto dei soldati. L'assemblea costituente si riunisce oggi e nella sua agenda potrebbe proporre la rimozione della Ortega, che ha rotto i ponti con il presidente Nicolas Maduro.

14:46MotoGp: R.Ceca, a Marquez anche le quarte libere

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Ancora un'Honda davanti a tutti nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca, che si corre domani a Brno. Il migliore è stato sempre Marc Marquez che ha fatto segnare il tempo di 1'56"429, nettamente più lento del 1'55"370 siglato nella terza sessione. Il campione del mondo e leader del campionato ha preceduto di un soffio, nove millesimi, il tedesco Jonas Folger (Yamaha) e di 18 Valentino Rossi con la Yamaha ufficiale. Dietro il Dottore, staccato da lui di 170 millesimi, il ducatista Jorge Lorenzo, seguito da Dani Pedrosa (Honda) e Cal Crutchlow (Honda).

14:42Basket: Sacchetti, un sogno che si realizza

(ANSA) - CAGLIARI, 5 AGO - "È un sogno che si realizza, il raggiungimento di un importante obiettivo professionale. Voglio ringraziare tutte le persone che sono state importanti per me, tutti i giocatori che mi hanno permesso di vincere, hai bisogno di loro per ottenere i risultati". Così Meo Sacchetti alla sua presentazione ufficiale a Cagliari di Commissario tecnico della nazionale di basket, che in questi giorni si sta allenando nel capoluogo sardo. Sacchetti, emozionato, ha ricordato anche le sue importanti esperienze a Capo d'Orlando, Udine, Brindisi, Fabriano, Castelletto Ticino e Sassari dove, con la Dinamo, ha conquistato anche scudetto e triplete. Nel corso della presentazione il neo Ct ha anche ritirato il premio legato all'inserimento del suo nome nella Hall of Fame. Sacchetti, che "è stato nazionale e ora è allenatore della nazionale", come ha ricordato egli stesso, esordirà alla guida degli azzurri il 23 novembre contro la Romania, prima partita del girone D delle qualificazioni ai Mondiali 2019.

14:33Emergenza nell’aeroporto di Elmas per un aereo privato

(ANSA) - CAGLIARI, 5 AGO - Momenti di preoccupazione questa mattina nell'aeroporto di Cagliari-Elmas. Il comandante di un aereo privato ha segnalato un problema al carrello. A bordo tre membri d'equipaggio e cinque passeggeri. È così scattato l'allarme e sono stati messi in allerta i vigili del fuoco, personale del 118 e della Sogaer, società di gestione dello scalo. Il pilota ha prima effettuato alcuni sorvoli della pista, poi ha avviato la procedura di avvicinamento ma per fortuna il carrello si è aperto regolarmente e quindi il velivolo è atterrato senza intoppi.