Ultima ora

18:36Venezuela: Mercosur sospende Caracas

(ANSA) - SAN PAOLO, 5 AGO - Il Venezuela è stato sospeso dal Mercosur per il mancato rispetto della 'clausola democratica' del gruppo sudamericano. Lo hanno deciso i ministri degli esteri di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay durante una riunione a San Paolo, applicando così la "clausola democratica" dell'organismo.

18:33Venezuela: Costituente rimuove procuratrice generale

(ANSA) - CARACAS, 5 AGO - Luisa Ortega Diaz è stata rimossa quale procuratrice generale del Venezuela dall'assemblea Costituente. Al suo posto è stato designato l'Ombudsman, Tarek William Saab. La Ortega Diaz é stata aggredita dalla 'guardia nacional bolivariana' mentre cercava di entrare nel suo ufficio a Caracas. "Sono stata spintonata, mi hanno attaccato con gli scudi per impedire" l'ingresso nell'ufficio, ha detto ai media.

18:28Ciclismo: Europei su strada, argento per Giorgia Bronzini

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Medaglia d'argento per Giorgia Bronzini ai Campionati Europei di Herning (Danimarca) di ciclismo. Allo sprint finale l'azzurra ha dovuto subire la velocità della pluricampionessa olandese Marianne Vos, che si è aggiudicata il titolo continentale. Terzo posto per la russa Olga Zabelinskaya. Elisa Longo Borghini, che nel finale ha svolto un preziosissimo lavoro in funzione della compagna di squadra, ha ceduto nell'ultimo chilometro rientrando nel gruppo. Al nono posto si è classificata Maria Confalonieri. I sei giri del circuito danese, per un totale di 120,65 km, è stato coperto dalla vincitrice in 2:51.13.

18:12Bomba Firenze: anarchici fermati, solo uno resta carcere

(ANSA) - FIRENZE, 5 AGO - Dei sei anarchici fermati a Firenze giovedì scorso nell'operazione per le indagini sull'ordigno rudimentale che ferì gravemente un artificiere della polizia il Capodanno scorso e per il lancio di molotov contro la caserma dei carabinieri di Rovezzano il 21 novembre scorso, ne rimane in carcere solo uno. Il gip oggi non ha infatti convalidato il fermo per gli altri cinque, non rilevando l'esistenza nei loro confronti di gravi indizi. I sei erano stati fermati giovedì scorso a Firenze, nel corso di un'operazione scattata giovedì scorso a seguito di indagini di digos e ros, con pure il blitz nell'immobile occupato la Riottosa al Galluzzo, che aveva portato in carcere anche altre due persone, una bloccata in Salento, l'altra a Roma. per quest'ultimi due udienze di convalida rispettivamente a Lecce e nella Capitale.

18:07Russia: Putin in vacanza, pesca su laghi a sud della Siberia

(ANSA-AP) - MOSCA, 5 AGO - A pesca sui laghi nel sud della Siberia. Vacanze sportive, ma anche un po' di relax per il presidente russo Vladimir Putin, immortalato in una sequenza di fotografie che lo ritraggono a torno nudo mentre prende il sole o a spasso per i boschi. Il leader del Cremlino, 64 anni, era accompagnato dal ministro della Difesa Serghiei Shoigu e altri ufficiali. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto che il presidente ha impiegato due ore per pescare un luccio durante mercoledì scorso. L'uomo forte del Cremlino non è nuovo a farsi riprendere in simili atteggiamenti. In passato aveva mostrato il suo fisico muscoloso in alcune foto che lo ritraevano con i bicipiti in evidenza o mentre pilotava dei caccia o montava un cavallo.

17:56Sveziaßex ministro ubriaco si denuda a festa

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - L'ex ministro delle Finanze svedese, il 49/enne Anders Borg, ha chiesto scusa sulla sua pagina Facebook per aver mostrato il suo pene durante una festa ieri sull'isola di Husaro (nell'arcipelago di Stoccolma) e per avere pesantemente insultato le invitate presenti. Lo riportano il Daily Mail ed i media svedesi. Borg e' stato ministro dal 2006 al 2014 ed e' ritenuto da molti l'uomo che ha permesso al Paese di emergere praticamente incolume dalla recessione del 2008. Alla festa, secondo i media svedesi, erano presenti una sessantina di invitati, inclusi numerosi rappresentati della comunità politica e finanziaria del Paese, oltre ad alcune famiglie con bambini. Verso le 23:00 un Borg "visibilmente ubriaco" - riporta il quotidiano Aftonbladet - ha mostrato il suo pene agli invitati, ha afferrato i genitali di alcuni presenti ed ha cercato di dar vita ad una gara di virilità.

17:53Libia: inviato Onu Salamé a Tripoli incontra Sarraj

(ANSAmed) - ROMA, 5 AGO - Il nuovo rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, è giunto oggi a Tripoli dove ha incontrato il il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj. Previsto anche un incontro con il ministro degli Esteri libico Mohamed Taher Siala. Lo scrive l'agenzia egiziana Mena. "Assumo il mio ruolo con grande rispetto per la sovranità della Libia, la sua unità e la sua indipendenza". Così in un tweet la missione Onu per la Libia (Unsmil) riferendo della prima visita in Libia di Salamé.