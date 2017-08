Ultima ora

18:54Trovato cadavere legato a un sasso in un fiume del Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 5 AGO - Il cadavere di un uomo legato ad un sasso è stato scoperto nelle acque dei Fiumi Uniti di Ravenna. A scoprire il corpo sono stati questa mattina tre pescatori che erano in un capanno sull'argine. Il cadavere era in stato di decomposizione e si sarebbe trovato in acqua da una decina di giorni. In base ad un documento ritrovato si tratterebbe di un cittadino russo sui 50 anni. La Procura ha disposto un'autopsia per cercare di capire se si tratta di suicidio o di un omicidio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il medico legale e il Pm di turno Cristina D'Aniello. Peraltro non molto distante, nella acque del fiume ieri sera era stato trovato il corpo di un 35enne che si era allontanato da casa da un paio di giorni. In questo caso è ritenuta quasi sicura l'ipotesi del suicidio.(ANSA).

18:53Lombardia, rischio temporali forti da stasera a lunedì

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio temporali forti a partire dalla serata di oggi, sabato 5 agosto, e fino a lunedì 7. L'avviso vale anche come comunicazione per la criticità ordinaria per rischio idrogeologico, idraulico, vento forte e temporali forti. Le previsioni meteorologiche di Arpa-Smr prevedono che, a partire da stasera, si avranno deboli precipitazioni che si intensificheranno nella giornata di domani. Le piogge coinvolgeranno prima i settori nordoccidentali sin dalla tarda serata, si estenderanno nella notte a tutto l'arco alpino e prealpino e nella mattinata di domani anche ai settori pianeggianti occidentali. Il Comune di Milano ha convocato il Coc (Centrale operativa comunale) e dalle 20 di stasera sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.(ANSA).

18:36Venezuela: Mercosur sospende Caracas

(ANSA) - SAN PAOLO, 5 AGO - Il Venezuela è stato sospeso dal Mercosur per il mancato rispetto della 'clausola democratica' del gruppo sudamericano. Lo hanno deciso i ministri degli esteri di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay durante una riunione a San Paolo, applicando così la "clausola democratica" dell'organismo.

18:33Venezuela: Costituente rimuove procuratrice generale

(ANSA) - CARACAS, 5 AGO - Luisa Ortega Diaz è stata rimossa quale procuratrice generale del Venezuela dall'assemblea Costituente. Al suo posto è stato designato l'Ombudsman, Tarek William Saab. La Ortega Diaz é stata aggredita dalla 'guardia nacional bolivariana' mentre cercava di entrare nel suo ufficio a Caracas. "Sono stata spintonata, mi hanno attaccato con gli scudi per impedire" l'ingresso nell'ufficio, ha detto ai media.

18:28Ciclismo: Europei su strada, argento per Giorgia Bronzini

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Medaglia d'argento per Giorgia Bronzini ai Campionati Europei di Herning (Danimarca) di ciclismo. Allo sprint finale l'azzurra ha dovuto subire la velocità della pluricampionessa olandese Marianne Vos, che si è aggiudicata il titolo continentale. Terzo posto per la russa Olga Zabelinskaya. Elisa Longo Borghini, che nel finale ha svolto un preziosissimo lavoro in funzione della compagna di squadra, ha ceduto nell'ultimo chilometro rientrando nel gruppo. Al nono posto si è classificata Maria Confalonieri. I sei giri del circuito danese, per un totale di 120,65 km, è stato coperto dalla vincitrice in 2:51.13.

18:12Bomba Firenze: anarchici fermati, solo uno resta carcere

(ANSA) - FIRENZE, 5 AGO - Dei sei anarchici fermati a Firenze giovedì scorso nell'operazione per le indagini sull'ordigno rudimentale che ferì gravemente un artificiere della polizia il Capodanno scorso e per il lancio di molotov contro la caserma dei carabinieri di Rovezzano il 21 novembre scorso, ne rimane in carcere solo uno. Il gip oggi non ha infatti convalidato il fermo per gli altri cinque, non rilevando l'esistenza nei loro confronti di gravi indizi. I sei erano stati fermati giovedì scorso a Firenze, nel corso di un'operazione scattata giovedì scorso a seguito di indagini di digos e ros, con pure il blitz nell'immobile occupato la Riottosa al Galluzzo, che aveva portato in carcere anche altre due persone, una bloccata in Salento, l'altra a Roma. per quest'ultimi due udienze di convalida rispettivamente a Lecce e nella Capitale.

18:07Russia: Putin in vacanza, pesca su laghi a sud della Siberia

(ANSA-AP) - MOSCA, 5 AGO - A pesca sui laghi nel sud della Siberia. Vacanze sportive, ma anche un po' di relax per il presidente russo Vladimir Putin, immortalato in una sequenza di fotografie che lo ritraggono a torno nudo mentre prende il sole o a spasso per i boschi. Il leader del Cremlino, 64 anni, era accompagnato dal ministro della Difesa Serghiei Shoigu e altri ufficiali. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto che il presidente ha impiegato due ore per pescare un luccio durante mercoledì scorso. L'uomo forte del Cremlino non è nuovo a farsi riprendere in simili atteggiamenti. In passato aveva mostrato il suo fisico muscoloso in alcune foto che lo ritraevano con i bicipiti in evidenza o mentre pilotava dei caccia o montava un cavallo.