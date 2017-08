Ultima ora

21:44Calcio: Allegri “sconfitta fa male, ma non sono preoccupato”

(ANSA) - TORINO, 5 AGO - "Queste sconfitte fanno male, però bisogna vedere in positivo". Massimiliano Allegri non si dice preoccupato dopo la sconfitta della sua Juventus nell'amichevole contro il Tottenham. "Abbiamo subito di nuovo gol, in situazioni simili alle altre amichevoli - è l'analisi del tecnico bianconero - ma abbiamo fatto anche buone cose. Serve più attenzione in vista del primo obiettivo della stagione, la Supercoppa, però la squadra sta bene, è cresciuta fisicamente".

21:41Calcio: Juve sconfitta a Wembley, il Tottenham vince 2-0

(ANSA) - TORINO, 5 AGO - La Juventus esce sconfitta dallo stadio di Wembley, nell'ultima amichevole prima della Supercoppa contro la Lazio. Il Tottenham ha battuto 2-0 i bianconeri grazie ai gol di Kane ed Eriksen, in una partita a tratti dominata dagli Spurs che hanno anche colpito un palo e una traversa. Nel finale di gara anche la Juve ha colpito due legni con Kean e Cuadrado.

21:15Calcio: amichevoli, Swansea batte 4-0 una Samp distratta

(ANSA) - GENOVA, 5 AGO - Si è chiuso con un pesante 4-0 il tour oltremanica della Sampdoria, travolta in Galles dallo Swansea. Blucerchiati irriconoscibili rispetto a quelli scesi in campo appena quattro giorni fa contro il Manchester United e capaci di tener testa agli uomini di Mourinho. Poche le variazioni di Giampaolo rispetto a mercoledì: Tozzo in porta, Alvarez trequartista, Praet arretrato in mediana e Kownacki in attacco con Quagliarella. Samp subito in difficoltà tanto che l'unica occasione della prima frazione è una punizione di Quagliarella direttamente sulla barriera. Più brillante lo Swansea che, dopo aver sfiorato più volte il vantaggio, passa al 40' grazie ad un preciso colpo di testa di Fer su assist di Carroll. Ad inizio ripresa Giampaolo inserisce Caprari, Linetty e il neoacquisto Ferrari in difesa ma dopo un minuto Alvarez sbaglia la misura di un retropassaggio segnando nella propria porta. Il doppio vantaggio mette le ali allo Swansea che va ancora in gol due volte: al 19' con Abraham e al 31' con Fernandez.

21:02Atletica: Mondiali, Bolt,battuto in semifinale 100,ma passa

(ANSA) - LONDRA, 5 AGO - Usain Bolt si è qualificato per la finale dei 100 metri dei Mondiali di Londra, che sarà l'ultima gara individuale della sua carriera, piazzandosi al secondo posto nella sua semifinale, la terza, dietro all'americano Coleman, che ha vinto correndo in 9''97. 9''98 il tempo di Bolt, il secondo migliore tra quelli degli otto finalisti.

20:54Donna cade da tender, decapitata da elica

(ANSA) - ROVIGO, 5 AGO - Una donna è morta, decapitata da un' elica, dopo essere stata sbalzata da un tender nelle acque antistanti all'Isola di Albarella (Rovigo). Secondo una prima ricostruzione, la donna a bordo del gommone semirigido in compagnia di un'altra persona sarebbe caduta in acqua quando un motoscafo è passato vicino alla sua imbarcazione a forte velocità sollevando una forte onda.

20:35Incendio sul Gran Sasso, brucia Campo Imperatore

(ANSA) - L'AQUILA, 5 AGO - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la piana di Campo Imperatore, nella zona conosciuta come Fonte Vetica, sul Gran Sasso d'Italia. Il rogo si è propagato rapidamente a causa del grande caldo e del forte vento. Le fiamme, dopo aver interessato le sterpaglie della piana, hanno raggiunto e superato la montagna circostante, bruciando prima la pineta e poi la faggeta, fino a raggiungere la zona di Vado di Sole, al di sopra di Rigopiano. Oltre a un Canadair, che sta effettuando dei lanci, sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco del Comando provinciale dell'Aquila, i Carabinieri Forestali, la Protezione Civile e i volontari. Alcune squadre di Vigili sono partite anche da Pescara e dal Distaccamento di Montesilvano (Pescara). Nell'area era in corso la 58/ma edizione della Rassegna degli Ovini. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da un barbecue e i responsabili sarebbero già stati identificati dai Carabinieri Forestali. (ANSA).

20:16Bomba acqua Cortina: Prefetto, evacuate 12 abitazioni

(ANSA) - CORTINA (BELLUNO), 5 AGO - "Poiché le previsioni metereologiche evidenziano un possibile peggioramento nelle prossime ore delle condizioni del tempo, con nuove precipitazioni piovose nella zona, è stata disposta l'evacuazione di 12 abitazioni nella frazione di Alverà, per un totale di 50 persone". Lo comunica in una nota il Prefetto di Belluno Francesco Esposito, dopo l'esondazione nella notte del torrente Bigontina che colpito la frazione di Alverà a Cortina d'Ampezzo provocando la morte di una donna.