00:48Calcio: amichevoli, Sassuolo-Pro Piacenza 1-0

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA), 6 AGO - Il Sassuolo batte a fatica la Pro Piacenza, formazione di Serie C, nell'amichevole giocata questa sera. L'unico gol porta la firma di Domenico Berardi su calcio di punizione al 42' del primo tempo. Contro l'ex tecnico neroverde Pea, la squadra di Bucchi non ha brillato, nonostante l'impiego della formazione titolare. Meglio il primo tempo, mentre nella ripresa il Sassuolo ha mostrato la fatica e un livello di condizione ancora da perfezionare.

00:44Calcio:Borussia ko ai rigori,Bayern vince Supercoppa tedesca

(ANSA) - DORTMUND (GERMANIA), 6 AGO - Il Bayern Monaco ha vinto la Supercoppa di Germania battendo il Borussia Dortmund per 5-4 dopo i calci di rigore. Decisivi sono risultati gli interventi del portiere dei bavaresi Sven Ulreich, che ha neutralizzato due tiri dal dischetto dei rivali in giallonero. Il match era finito in parità, 2-2. Al gol iniziale del talento statunitense Pulisic aveva replicato il terribile ex Lewandowski, rete che è stata convalidata dopo che l'arbitro ha fatto ricorso al sistema Var per un sospetto fuorigioco del polacco. Nella ripresa Aubameyang, su perfetto assist di Dembelè, aveva portato in vantaggio il Borussia ma un'autorete di Piszczek nel recupero aveva permesso al Bayern di pareggiare. Poi l'epilogo ai penalty. "Abbiamo giocato con una squadra aggressiva - ha commentato il tecnico del Bayern Carlo Ancelotti - ma il calcio non è solo fisicità: c'è il carattere, la mentalità, la strategia. Quando vinci è sempre meglio dopo troppe chiacchiere. Ma quando arrivano le partite ufficiali il Bayern è pronto".

00:30Calcio: Coppa Italia, Pro Vercelli-Lecce 1-2

(ANSA) - VERCELLI, 5 AGO - Il Lecce, con una doppietta dell'ex Di Piazza, batte 2-1 la Pro Vercelli al "Piola" e si qualifica per il terzo turno di Coppa Italia. Ai piemontesi non basta un buona avvio di gara (conclusione di Mammarella deviata e palo di Firenze) per piegare un Lecce abile a capitalizzare con Di Piazza due occasioni: al 35' di testa, e in entrata di rapina sfruttando un errore di Legati. Inutile il 2-1 di Firenze e il forcing finale della Pro. Passa il Lecce che sfiderà la vincente di Venezia-Pordenone.

00:28Calcio: amichevoli, Crotone-Cagliari 2-2

(ANSA) - CROTONE, 5 AGO - Si è conclusa con un pareggio 2-2 l'amichevole tra Crotone e Cagliari giocata all'Ezio Scida e condizionata dal gran caldo. Le alte temperature hanno costretto i calciatori a chiedere un time out durante il primo ed il secondo tempo. Partita dal ritmo lento con il Cagliari inizialmente più propenso alla manovra. Bello il duello tra il difensore del Crotone, Cabrera e l'attaccante cagliaritano Borriello. Nel Crotone maggiore vitalità con Stoian che subentra al posto di Nalini infortunatosi dopo 15 minuti. I sardi trovano il gol al 22' con un gran tiro di Ionita. Il Crotone si sveglia e pareggia al 30' con Tonev con la complicità del portiere Cragno. Al 44' Barberis su punizione porta in vantaggio il Crotone. Nella ripresa girandola di cambi. Il Cagliari pareggia su rigore con Joao Pedro. In evidenza Crociata per il Crotone e Cigarini del Cagliari.

00:24Atletica: Gatlin, se ho corso così devo ringraziare Bolt

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - "Mi sono subito reso conto di aver vinto. Usain è stato d'ispirazione per tutti noi in questi anni, e devo ringraziare lui se qui ho corso così bene". E' questo il commento di Justin Gatlin dopo la finale dei 100 dei Mondiali di Londra in cui ha battuto a sorpresa la 'leggenda' Bolt, solo terzo. "Sono commosso - dice ancora Gatlin con le lacrime agli occhi - perché ho lavorato duramente per arrivare qui, a questo grande risultato".

00:22Atletica: Bolt, deluso ma non cambio idea, smetto

(ANSA) - LONDRA, 5 AGO - "Sono deluso, mi aspettavo di vincere ma sono partito ancora male, poi ci ho provato ma non sono andato come volevo. Se ho cambiato idea dopo questa sconfitta? No, ho deciso, mi ritiro e dico grazie a tutti". Così Usain Bolt dopo la finale dei 100 dei Mondiali di Londra, l'ultima della sua carriera, in cui è stato solo bronzo, e al termine della quale ha comunque festeggiato, con la bandiera britannica in mano mentre il pubblico lo applaudiva e osannava. "Sapevo dentro di me - dice ancora Bolt - che se non fossi partito bene non avrei avuto la possibilità di rimanere attaccato agli altri. Ma ho capito subito di non aver fatto una buona partenza. Gatlin? E' un grande avversario, e un lottatore. Dà sempre il massimo, io lo so bene, e ci è riuscito anche questa sera".

23:40Atletica: mondiali, Bolt battuto, Gatlin oro nei 100

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Usain Bolt non ce l'ha fatta a vincere l'oro mondiale nell'ultima gara individuale della sua carriera, la finale dei 100 metri dei Mondiali di Londra. La leggenda giamaicana si è piazzato terzo in 9''95, dietro al vincitore Justin Gatlin (9'92'') e all'altro americano Coleman (9''94). Ma gli applausi dell'Olimpico londinese sono andati tutti alla 'leggenda' della Giamaica.