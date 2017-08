Ultima ora

13:26Francia:uomo tenta di entrare in Tour Eiffel armato,fermato

(ANSA) - PARIGI, 6 AGO - La polizia francese ha arrestato ieri sera un uomo armato di coltello che ha tentato di oltrepassare gli agenti di sicurezza per entrare nella Torre Eiffel: il monumento e' stato evacuato per un breve periodo. Lo ha reso noto oggi la società che gestisce la Torre Eiffel. Non si conoscono i motivi del gesto e l'identità dell'uomo non e' stata resa nota, ma il tabloid britannico Mirror riporta questa mattina che durante l'attacco ha gridato 'Allah Akbar' (Allah è grande)

13:22Cina: colloqui Mar Cinese Sud possono partire nel 2017

(ANSA) - MANILA, 6 AGO - Funzionari cinesi hanno affermato che i colloqui per arrivare a un patto sul Mar Cinese Meridionale possono partire quest'anno se "parti esterne" non causeranno turbamenti. Si tratterebbe di un patto di non aggressione volto a prevenire eventuali scontri nel conteso Mar Cinese Meridionale. In particolare, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto oggi che l'inizio di colloqui per un "codice di condotta" potrebbe essere annunciato dai capi di Stato della Cina e dell'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (che conta dieci membri) quando si incontreranno nelle Filippine per un summit annuale a novembre: a patto che le condizioni poste dalla Cina vengano rispettate. Parlando con i cronisti a Manila, il ministro ha sottolineato che le condizioni di Pechino includono la non interferenza da parte di "parti esterne", un riferimento questo diretto agli Stati Uniti, spesso accusati dalla Cina di ingerenze in dispute territoriali.

13:21Scuola:insegnante assunta a 69 anni dopo una vita precariato

(ANSA) - PALERMO, 6 AGO - "Nella mia carriera ho avuto mille o duemila studenti, alcuni mi chiamavano mamma. Vorrà dire che adesso mi chiameranno nonna". Dopo quarant' anni di precariato Bernarda Di Miceli, la maestra palermitana che compirà settant' anni il 14 febbraio del 2018, mercoledì prossimo si presenterà all'istituto Pio La Torre di Palermo per firmare il suo primo contratto a tempo indeterminato di docente di scuola primaria. La maestra Di Miceli, madre di sei figli, racconta ad alcuni quotidiani la sua storia. "Il mio primo giorno di scuola? Erano i primi anni Settanta, mia madre mi comunicò che mi avevano assegnato una supplenza: non avevamo nemmeno il telefono, era venuto direttamente il bidello a casa nostra, a Campofiorito (Pa), per consegnarmi la lettera d' incarico. Quel giorno ero felicissima, mi sembrò una conquista. Certo, non avrei mai immaginato che 40 anni dopo sarei stata ancora qui a lottare per una cattedra. Sarò probabilmente la docente più anziana mai assunta".

13:21E’ emergenza acqua a Norcia e Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 6 AGO - E' emergenza idrica su gran parte del territorio di Norcia e in particolare nelle aree di Castelluccio e Campi dove gli allevatori sono stati costretti a chiedere aiuto ai vigili del fuoco per rifornirsi di acqua. E l'acqua scarseggia anche in alcune zone della città. "Abbiamo chiesto alla società Vus una ricognizione completa della situazione per capire come intervenire su tutto il territorio, anche se le difficoltà sappiamo che nascono dalla modifica delle falde acquifere avvenuta a causa del terremoto", ha spiegato, all'ANSA, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. I problemi maggiori restano al momento per gli allevatori. "I vigili del fuoco mi portano acqua da almeno una settimana e se il mio bestiame è ancora vivo è grazie al loro aiuto", ha detto Stefano Pasqua, allevatore di Castelluccio. Rimasti senza acqua anche i monaci benedettini che attualmente vivono a a San Benedetto in Monte. Al punto che sono costretti a farsi portare quotidianamente mille litri d'acqua.

13:17Brexit: fonte Gb nega voci su conto divorzio da 40mld

(ANSA) - LONDRA, 6 AGO - Non sono "per niente corrette" le voci di stampa secondo cui il Regno Unito sarebbe disposto a pagare all'Ue un 'conto del divorzio' per la Brexit fino a 40 miliardi di euro. Lo ha detto una fonte autorevole del governo britannico all'emittente Sky News. La fonte ha inoltre precisato di non "avere idea" sulla provenienza dell'ipotesi avanzata dal Sunday Telegraph e ripresa da altri domenicali. Mentre Downing Street si è rifiutata di fare qualsiasi commento ufficiale in proposito, sottolineando che i negoziati con l'Ue sono in corso. Il governo di Londra in passato aveva affermato di voler trovare un "accordo giusto" con Bruxelles rispetto ai suoi "diritti e obblighi come stato membro uscente" dall'Unione.

13:13Incendi: cittadino segnala piromane a Crotone, Ps lo arresta

(ANSA) - CROTONE, 6 AGO - La polizia di Stato ha arrestato a Crotone con l'accusa di incendio un uomo di 42 anni, di cui sono state rese note soltanto le iniziali, V.E.. L'arresto é stato reso possibile grazie alla segnalazione al 113 di un cittadino, che aveva sorpreso l' uomo mentre appiccava il fuoco ad alcune sterpaglie tentando poi di darsi alla fuga. I poliziotti, giunti poco dopo sul posto, sono riusciti a rintracciare il piromane. L'uomo era ancora in possesso dell'accendino che aveva utilizzato per appiccare le fiamme, in una zona tra l'altro vicina ad alcune abitazioni. L'incendio non si era propagato soltanto grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco. L'arresto é il frutto anche del potenziamento dei servizi disposti dal questore di Crotone, Claudio Sanfilippo, per reprimere il fenomeno degli incendi dolosi. (ANSA).

12:53Cade cavo del tram, giovane ferita a Torino

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - Un cavo del tram si è staccato nella notte a Torino, nella centrale piazza Vittorio, ferendo allo zigomo una giovane. La zona dell'incidente, per cause ancora in corso di accertamento, è quella della movida torinese e numerose sono le persone che vi hanno assistito. Subito soccorsa, la ragazza è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco in codice verde. Il cavo, prima di colpirla, si è abbattuto su un'auto parcheggiata. Sono intervenuti i tecnici Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, al lavoro per stabilire le cause del crollo, è la polizia.(ANSA).