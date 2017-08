Ultima ora

17:50Maltempo: Friuli, albero su tenda, si temono vittime

(ANSA) - TRAMONTI DI SOPRA (PORDENONE), 6 AGO - Un albero è caduto su alcune tende durante un violento temporale abbattutosi sulle montagne della Val Tramontina. I soccorritori si stanno portando sul posto a bordo dell'elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Si teme possa esserci almeno una vittima. La zona dove si è verificato l'incidente è quella dove si sta svolgendo il raduno europeo della famiglia Arcobaleno, a Malga Chiampis, al confine tra le province di Pordenone e di Udine. Da quanto si è appreso, un fortissimo nubifragio ha causato la caduta di molti alberi, che hanno investito alcune tende. Almeno una persona è rimasta imprigionata all'interno di una di esse, e si teme possa essere deceduta. Sul posto è appena atterrato l'elicottero del 118, mentre i tecnici del Soccorso Alpino di Maniago (Pordenone) sono pronti a partire a piedi. La località dista almeno due ore di cammino dal luogo più vicino a dove si possono lasciare le vetture dei soccorritori.

17:35Nigeria: attacco a chiesa, almeno 12 morti

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Almeno 12 persone - secondo fonti della polizia - sono state uccise oggi in seguito a un attacco a colpi di arma da fuoco in una chiesa cattolica, la St. Philips Catholic Church, a Ozubulu, città nello Stato di Anambra, nel sud-est della Nigeria. Lo riporta la stampa locale. "Condanno con forza il vile attacco - ha detto in una nota il ministro degli Esteri, Angelino Alfano -. Ancora più efferato e vile perché ha colpito i fedeli nel momento di raccoglimento della preghiera. L'ennesima strage di cristiani conferma che non possiamo abbassare la guardia contro il terrorismo, che punta a sopprimere la libertà religiosa". "Colpire i simboli religiosi e le persone che in essi credono, significa violare uno dei principali e fondamentali diritti dell'uomo. Ci stringiamo al dolore dei parenti delle vittime e auguriamo ai feriti una pronta guarigione".

17:23Venezuela, repressa la rivolta dei soldati

(ANSA) - BUENOS AIRES, 6 AGO - Le autorità venezuelane hanno riferito di aver represso una rivolta compiuta da alcuni soldati nella base militare Forte Paramacay. Sette militari sono stati arrestati. A seguito dell'azione del gruppo dei militari, le autorità hanno "attivato piani di difesa e dispiegato truppe, in modo da garantire la sicurezza interna", ha precisato il numero due del 'chavismo' Diosdado Cabello poco dopo aver annunciato che la ribellione guidata dal capitano Caguaripano era fallita. "Ci dichiariamo in legittima ribellione, più che mai uniti al coraggioso popolo del Venezuela, per disconoscere la tirannia assassina di Nicolas Maduro": così avevano affermato i militari guidati dal capitano Juan Caguaripano che oggi all'alba si sono sollevati in una base venezuelana. L'obiettivo "dell'azione civica e militare" denominata 'David Carabobo', hanno precisato, "non è un golpe", è "salvare il paese dalla distruzione totale per porre fine alle uccisioni dei nostri giovani e dei nostri familiari".

17:05Pallavolo: Italdonne ko 2-3, World Grand Prix al Brasile

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Impresa solo sfiorata per l'Italia al World Grand Prix di pallavolo femminile: le azzurre sono state battute nella finale di Nanchino dal Brasile per 3-2 (26-24, 17-25, 25-22, 22-25, 15-8).

17:04Carceri: due detenuti in permesso non rientrano,evasi

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - Due detenuti 'giovani adulti', ovvero già maggiorenni, non hanno fatto ritorno nel Carcere Minorile Ferrante Aporti di Torino dopo un permesso premio e sono evasi. Si tratta di un colombiano di 19 anni e di un tunisino di 18. Lo rende noto l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, che rinnova l'invito a istituire una "commissione parlamentare che disveli le inefficienze di un sistema penitenziario, anche minorile, che non produce sicurezza né recupera alla società civile chi commette reati". Il tunisino, rende noto l'Osapp, aveva un permesso premio per trascorrere otto ore con la compagna e sarebbe dovuto tornare al Ferrante Aporti alle 13 di ieri. Il colombiano, invece, aveva un permesso di quattro ore per recarsi nel centro di Torino ad acquistare alcuni vestiti accompagnato da una mediatrice culturale. L'evasione di quest'ultimo risalirebbe a giovedì.

16:50Incendi: boschi in fiamme nel Senese

(ANSA) - FIRENZE, 6 AGO - Un vasto incendio, scoppiato verso le 13,30, sta interessando circa 20 ettari di bosco nel comune di Radicondoli (Siena). La Sala operativa antincendi della Regione Toscana informa che sul posto ci sono tre elicotteri del servizio antincendi. La Sala ha chiesto l'intervento di un Canadair ma per il momento non ce ne sarebbero disponibili. Al lavoro vigili del fuoco, con i volontari e gli operai dell' Unione dei Comuni della val di Merse. Un altro incendio di bosco è segnalato a Trequanda sempre nel Senese, mentre in Lucchesia ad Altopascio un elicottero regionale è in azione insieme a 2 squadre dei Vigili del fuoco e 2 di volontari della Misericordia di Montecarlo per un altro rogo.(ANSA).

16:45Bomba acqua Cortina: riaperta strada,in 50 ancora fuori casa

(ANSA)-BELLUNO, 6 AGO - E' stata riaperta a Cortina d'Ampezzo la strada regionale 48 travolta l'altra notte da una valanga di fango, sassi e detriti che hanno coinvolto ed ucciso una donna, Carla Catturani, 60 anni, che stava attraversando la zona con la sua auto. Se la circolazione stradale è stata ripristinata, c'è invece ancora molto da fare per rimettere in sesto il borgo di Alverà ancora sotto una 'coperta' di fango e detriti,con massi ai lati per la cui rimozione e il ripristino dell'intera zona ci vorranno almeno tre giorni.Per ora rimangono inagibili il ristorante 'Lago Scin' e 15 case, mentre le 50 persone che vi alloggiavano,trasferite altrove, dovranno attendere giorni prima di riprendere possesso degli immobili. Più tempo ci vorrà per 'svuotare' il torrente il cui alveo è ancora minaccioso."Le previsioni del tempo non sono delle migliori e destano preoccupazioni" ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Belluno che con i suoi uomini sta lavorando ininterrottamente da ieri, con il supporto delle forze dell'ordine.