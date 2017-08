Pubblicato il 06 agosto 2017 da ansa

ROMA. – E adesso testa alla Juventus sognando la rivincita del 17 maggio. Archiviata la pratica Malaga, la Lazio torna in Italia dopo sette amichevoli vinte su sette. Un en-plein che incoraggia, soprattutto per il 3-1 inflitto al Bayer Leverkusen in Austria. Dopo la trasferta in terra iberica, Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai biancocelesti.

Da martedì si torna a sudare a Formello con la mente concentrata sulla prima sfida ufficiale contro i bianconeri nella finale di Supercoppa italiana da disputare domenica prossima allo stadio Olimpico di Roma. Una rivincita doppia per i biancocelesti, per cancellare il 2-0 subito a Shanghai due anni fa contro i bianconeri in Supercoppa e il ko del 17 maggio scorso nella finale di Coppa Italia: “Abbiamo tanta voglia di riscatto e la finale di Coppa Italia persa in quel modo ci ha dato se possibile ancora più carica pensando alla Supercoppa”, ha confidato Ciro Immobile dopo il successo di Malaga.

L’attaccante partenopeo è il simbolo della continuità realizzativa della squadra di Inzaghi, ha sempre segnato in queste sette amichevoli. Con lui, nella sfida di ieri ha mostrato un ritrovato feeling Keita, sempre con la valigia pronta ma con Inzaghi che sta meditando di schierarlo proprio contro la squadra che lo vorrebbe acquistare. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Felipe Anderson, uscito malconcio dalla sfida con il Leverkusen e non presente in campo al trofeo Costa del Sol.

Finora Inzaghi lo aveva sempre schierato in coppia con Immobile, motivo per cui il brasiliano entra in ballottaggio diretto con il senegalese nel 3-5-2. In forse per l’esordio ufficiale in stagione anche Wesley Hoedt: il difensore olandese accusa una contusione al ginocchio che lo ha messo ko per la sfida con il Malaga. Sempre in difesa, da valutare anche le condizioni di Stefan Radu.