21:29Maltempo: nubifragi al Nord, danni e 4 morti

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Violenti temporali stanno colpendo tutto il Nord Italia provocando danni e morti. Un albero è caduto su alcune tende durante un nubifragio in Val Tramontina facendo una vittima, un belga di 41 anni, sul luogo dell'incidente per il raduno europeo della Famiglia Arcobaleno. Anche nel bellunese, a Marziai, sulla riva del Piave, durante una sagra un uomo è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato dal vento. E' stato un fulmine, invece, a uccidere un escursionista sulla Marmolada mentre una 24 enne romana, Margherita Nardone, ha peso la vita precipitando per diversi metri dopo essere scivolata, durante un temporale, su un sentiero bagnato sull'Adamello. Situazione particolarmente critica in Val Pusteria e in Val di Braies per frane e smottamenti. Ancora caldo e incendi, invece, al Centro-sud. A fine giornata 44 le richieste di concorso aereo ricevute dalla protezione civile. Sul Gran Sasso si continua a lottare contro le fiamme e continuano a bruciare da tre giorni le campagne nell'ennese.

20:53Ius soli: Pisapia a Renzi, votarlo entro la legislatura

(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 6 AGO - "Chi è di sinistra e di centrosinistra evidentemente non può avere dubbi sull'esigenza di approvare la legge dello Ius soli entro la fine della legislatura". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano e leader di Campo Progressista, Giuliano Pisapia, appena giunto alla festa nazionale di Legambiente dove partecipa a un dibattito con il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina. Le parole di Pisapia giungono all'indomani di quelle del segretario del Pd Matteo Renzi, che ha definito "decisamente ridotte" le possibilità di approvare la legge sulla cittadinanza ai bambini stranieri prima delle elezioni.

20:51Calcio: Dalbert è dell’Inter, domani sbarca a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Dalbert è prossimo ad essere un nuovo giocatore dell'Inter. Il Nizza ha accettato l'offerta di circa 20 milioni più bonus dei nerazzurri dopo settimane di trattative e così domani il terzino brasiliano è atteso a Milano per sostenere martedì le visite mediche. Dalbert sottoscriverà un contratto da un milione a stagione più bonus.

20:14Bambina rischia di annegare alla Feniglia, grave

(ANSA) - GROSSETO, 6 AGO - Una bambina toscana di 4 anni ha rischiato di annegare alla Feniglia di Orbetello. Secondo quanto si è appreso, la piccola è stata recuperata in gravi condizioni e soccorsa subito in una postazione fissa della Croce Rossa dove le è stato praticato un massaggio cardiaco. Sono quindi prontamente intervenuti sul posto i medici del 118 arrivati con l'elicottero Pegaso. La bambina, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer dove è ricoverata.

20:14Bimba 6 anni colpita da sasso in passeggiata in montagna

(ANSA) - VERONA, 6 AGO - Una bambina di 6 anni è rimasta ferita alla testa colpita da un sasso mentre stava facendo una passeggiata col padre nella montagna veronese. Sul posto, allertata dalla centrale del 118, è giunto il Soccorso alpino di Verona intervenuto in supporto dell'eliambulanza nel Vajo della Valsorda. Il padre della piccola aveva sentito un rumore provenire dal pendio scosceso soprastante e subito dopo un sasso era caduto e aveva colpito la figlia alla testa. Dopo essere atterrati in un prato, medico, infermiere e tecnico dell' elisoccorso hanno immediatamente percorso il Vajo e raggiunto la bambina, prestandole le prime urgenti cure. Caricata nella barella la bambina è stata trasportata a piedi per un quarto d'ora con l'aiuto dei soccorritori fino all'esterno della gola, poi per un tratto in macchina e infine imbarcata sull'elicottero decollato verso l'ospedale di Borgo Trento.

20:12Barca con 2 persone si capovolge sul Garda, un disperso

(ANSA) - VERONA, 6 AGO - Una persona risulta dispersa, mentre un'altra si è salvata dopo che entrambi erano finiti in acqua per il ribaltamento della loro barca sul lago di Garda. L' incidente è avvenuto nel tratto tra Navene e Malcesine. Lanciato l'allarme, sul posto è arrivata l'imbarcazione l' imbarcazione Victor 7 dei pompieri di Bardolino, i sommozzatori di Venezia e l'elicottero Drago 81 per le attività Sar (search and rescue). Uno dei due malcapitati è stato recuperato da altre imbarcazione, mentre l'altro è disperso.

20:12Ciclismo: Europei, Viviani beffato al fotofinish da Kristoff

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Elia Viviani, oro olimpico in pista nell'Omnium l'anno scorso a Rio, non riesce nel suo sogno di vincere il titolo europeo per una manciata di millimetri. L'azzurro è stato beffato al fotofinish dal norvegese Alexander Kristoff che lo ha battuto in volata sul traguardo di Herning. Terzo l'olandese Moreno Hofland.