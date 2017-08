Ultima ora

22:59USa: compleanno Obama diventa festa di Stato in Illinois

(ANSA) - NEW YORK, 6 AGO - Se Donald Trump fa sempre più i conti con una popolarità in calo nei sondaggi, il suo predecessore Barack Obama continua ad avere un notevole successo tra la maggioranza degli americani. Al punto che in occasione del suo 56/mo compleanno lo Stato dell'Illinois, che lo ha adottato fin dal suo arrivo a Chicago, ha deciso di fargli un regalo inaspettato: il 4 agosto diventerà un giorno di festa, il Barack Obama Day. La decisione è stata firmata dal governatore Bruce Rauner. Obama è stato senatore nello Stato dell'Illinois che ha poi rappresentato nel Senato federale, a Capitol Hill.

22:52Maduro a opposizione,oggi abbiamo vinto con pallottole

(ANSA) - CARACAS, 6 AGO - "Una settimana fa abbiamo vinto con i voti, oggi è stato necessario vincere il terrorismo con le pallottole": lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, nel suo primo commento sull'attacco sventato ad una base dello stato di Carabobo da parte di un gruppo di militari.

22:48Grecia, continua a bruciare isola di Kythira

(ANSA) - ATENE, 6 AGO - Resta fuori controllo il vasto incendio che da venerdì sta devastando il sud dell'isola greca di Kythira. Lo affermano le autorità greche, precisando che finora nessuna casa è stata danneggiata ma le fiamme hanno bruciato almeno 1.500 ettari di foresta e terreni coltivati. Quattro paesini e un monastero sono stati evcuati in via precauzionale. 200 vigili del fuoco sono al lavoro, supportati da elicotteri, per tentare di circoscrivere l'incendio.

21:29Maltempo: nubifragi al Nord, danni e 4 morti

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Violenti temporali stanno colpendo tutto il Nord Italia provocando danni e morti. Un albero è caduto su alcune tende durante un nubifragio in Val Tramontina facendo una vittima, un belga di 41 anni, sul luogo dell'incidente per il raduno europeo della Famiglia Arcobaleno. Anche nel bellunese, a Marziai, sulla riva del Piave, durante una sagra un uomo è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato dal vento. E' stato un fulmine, invece, a uccidere un escursionista sulla Marmolada mentre una 24 enne romana, Margherita Nardone, ha peso la vita precipitando per diversi metri dopo essere scivolata, durante un temporale, su un sentiero bagnato sull'Adamello. Situazione particolarmente critica in Val Pusteria e in Val di Braies per frane e smottamenti. Ancora caldo e incendi, invece, al Centro-sud. A fine giornata 44 le richieste di concorso aereo ricevute dalla protezione civile. Sul Gran Sasso si continua a lottare contro le fiamme e continuano a bruciare da tre giorni le campagne nell'ennese.

20:53Ius soli: Pisapia a Renzi, votarlo entro la legislatura

(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 6 AGO - "Chi è di sinistra e di centrosinistra evidentemente non può avere dubbi sull'esigenza di approvare la legge dello Ius soli entro la fine della legislatura". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano e leader di Campo Progressista, Giuliano Pisapia, appena giunto alla festa nazionale di Legambiente dove partecipa a un dibattito con il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina. Le parole di Pisapia giungono all'indomani di quelle del segretario del Pd Matteo Renzi, che ha definito "decisamente ridotte" le possibilità di approvare la legge sulla cittadinanza ai bambini stranieri prima delle elezioni.

20:51Calcio: Dalbert è dell’Inter, domani sbarca a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Dalbert è prossimo ad essere un nuovo giocatore dell'Inter. Il Nizza ha accettato l'offerta di circa 20 milioni più bonus dei nerazzurri dopo settimane di trattative e così domani il terzino brasiliano è atteso a Milano per sostenere martedì le visite mediche. Dalbert sottoscriverà un contratto da un milione a stagione più bonus.

20:14Bambina rischia di annegare alla Feniglia, grave

(ANSA) - GROSSETO, 6 AGO - Una bambina toscana di 4 anni ha rischiato di annegare alla Feniglia di Orbetello. Secondo quanto si è appreso, la piccola è stata recuperata in gravi condizioni e soccorsa subito in una postazione fissa della Croce Rossa dove le è stato praticato un massaggio cardiaco. Sono quindi prontamente intervenuti sul posto i medici del 118 arrivati con l'elicottero Pegaso. La bambina, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer dove è ricoverata.