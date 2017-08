Ultima ora

12:01Samsung: Procura chiede 12 anni per Lee Jae-yong

(ANSA) - SEUL, 7 AGO - La Procura sudcoreana ha chiesto 12 anni di reclusione per Lee Jae-yong, leader de facto ed erede della famiglia fondatrice del gruppo Samsung, accusato di corruzione e altri reati. Lee e' imputato per corruzione dinanzi alla Corte centrale distrettuale di Seul, nell'ambito dello scandalo che ha portato all'impeachment e poi all'arresto dell'ex presidente della Repubblica Park Geun-hye. Il vice presidente della Samsung Electronics ha negato di nuovo oggi di avere mai cercato favori politici. Il manager, arrestato a febbraio, avrebbe promesso o versato 43,3 miliardi di won (38,3 milioni di dollari) a Choi Soon-sil, la confidente e "sciamana" di Park, al fine di ottenere il sostegno del fondo pensione pubblico al piano di riassetto intragruppo il cui scopo era di rafforzare il suo controllo sulla catena di comando. Sul totale, 20,4 miliardi di won sarebbero finiti a Mir e K Sports, fondazioni dubbie riconducibili a Choi.

11:58Incendi: di nuovo fiamme sul Vesuvio

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 7 AGO - Un nuovo incendio sta interessando il Vesuvio in località Montedoro a Torre del Greco (Napoli). Dalle 6.30 di questa mattina squadre di Vigili del Fuoco del distaccamento di Torre del Greco sono impegnate nello spegnimento delle fiamme.

11:51Lotti, velisti italiani a passaggio Nord-Ovest,sfida enorme

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "C'è un gruppo di velisti italiani che si è lanciato in un'impresa straordinaria, una delle più affascinanti che si possano vivere in mare. Con la loro Plum, la barca a vela di Kamana Sailing Expedition, stanno tentando il passaggio a Nord Ovest, il leggendario collegamento tra l'Oceano Pacifico e Atlantico, a Nord del Canada. Ma non lo stanno percorrendo nella direzione classica, quella da Est a Ovest, stanno veleggiando 'contromano', la rotta più difficile. Se, come tutti speriamo, ci riusciranno, sarà la prima volta che un equipaggio italiano compirà il tragitto in questa direzione". Lo scrive su Facebook il ministro dello sport Luca Lotti. "Il gruppo a bordo - aggiunge Lotti - è capitanato da Enrico Tettamanti, un veterano della navigazione a vela. La filosofia che anima lui e i suoi compagni è quella di affrontare una sfida enorme con lo spirito del totale rispetto della natura e dello spazio che si attraversa, senza competitività aggressiva''.

11:43Siria: tv, forze governative conquistano Sukhna nell’est

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 AGO - Le forze governative siriane sono avanzate nelle ultime ore verso Dayr az Zor, l'ultimo bastione urbano nella Siria orientale, e hanno conquistato la cittadina di Sukhna, a metà strada tra Palmira e Dayr. Lo riferisce la tv di Stato siriana che mostra immagini delle forze governative e delle milizie ausiliarie entrare a Sukhna esultando per la "liberazione" di una località a lungo in mano a forze non governative. L'offensiva di Damasco verso Dayr az Zor si muove anche da nord-ovest, dalla regione a sud di Raqqa lungo il corso dell'Eufrate e verso il confine con l'Iraq. La regione di Dayr è ricca di risorse idriche ed energetiche.

11:43Abusivismo, blitz della Finanza a Caserta: sequestri e multe

(ANSA) - CASERTA, 7 AGO - Dodici venditori abusivi individuati e multati, oltre 10mila articoli del valore di 90mila euro sequestrati; è il bilancio dell'operazione effettuata dalla Finanza a Caserta e nella frazione collinare di Casertavecchia. I finanzieri, divisi in dodici pattuglie, hanno perlustrato in particolare Corso Trieste, dove c'era una massiccia presenza di abusivi, tutti senegalesi; nessuno era autorizzato a vendere nel posto in cui era posizionato, ma la merce, caso anomalo, non è risultata contraffatta ed è stata sottoposta solo a sequestro amministrativo. Stessa situazione anche a Casertavecchia. I militari guidati dal capitano Domenico Ruocco hanno sequestrato circa 10.000 articoli d'abbigliamento ed accessori, tra cui borse, portafogli, cinture, bigiotteria, cappelli, articoli per la telefonia. I venditori sono stati sanzionati con multe dai 2500 ai 15mila euro. E' stato formalizzato l'ordine di allontanamento da quei luoghi che, in caso di reiterazione delle violazioni, potrà comportare il Daspo urbano. (ANSA).

11:40Incidenti montagna: riprese ricerche disperso in Friuli

(ANSA) - UDINE, 7 AGO - Sono riprese all'alba di oggi le ricerche dell'uomo di 66 anni di Pasian di Prato (Udine) del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di sabato. Le ricerche, sospese intorno alle 20 di ieri sera a causa del maltempo e della scarsa visibilità, sono concentrate nella zona del Gran Monte, nelle Prealpi Giulie, sopra Passo Tanamea (Udine). L'uomo aveva partecipato ad un raduno al Rifugio Alpini sotto la cima del Gran Monte, insieme a un amico che poi è sceso a valle per primo. È stato l'uomo a lanciare l'allarme non vedendo rientrare l'amico. Le squadre del Soccorso Alpino del CNSAS di Udine, assieme ai soccorritori della Guarda di Finanza di Tolmezzo (Udine) e Sella Nevea (Udine) hanno perlustrato, a singhiozzo a causa del maltempo, i principali sentieri che da Passo Tanamea conducono al Rifugio. Lo scomparso è un buon camminatore e persona esperta di sentieri e conosce bene la zona.

11:14Moto: R.Ceca, Rossi, ci riproviamo nel Gp d’Austria

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - ''Rimane un buon weekend, sono stato abbastanza veloce, avevo un buon feeling con la moto ed ero abbastanza competitivo sia sull'asciutto sia sul bagnato; quindi ci riproviamo la settimana prossima". Dopo il Gp di Brno chiuso con l'amaro in bocca per un 4/o posto al termine di una corsa complicata dal mutare delle condizioni meteo, Valentino Rossi, oggi impegnato nei test post Gp sul circuito della Repubblica Ceca, dà appuntamento al Gran Premio d'Austria domenica prossima. "In queste gare con il flag-to-flag è sempre molto difficile - aggiunge il campione pesarese - Ci eravamo messi d'accordo con la tabella per una tempistica precisa (era stato deciso che dai box avrebbero controllato i settori dei primi per dare i riferimenti a Rossi sulla lavagna, ndr); purtroppo sono stato un giro in più fuori e la pista si è asciugata molto velocemente. Ho fatto solo quarto''. In classifica generale il Dottore è quarto a 22 punti dalla vetta dove c'e' lo spagnolo Marc Marquez.