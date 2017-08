Ultima ora

15:21Francia:200mila firme contro status premiere dame Brigitte

(ANSA) - PARIGI, 7 AGO - La petizione contro la status di 'première dame' per Brigitte Macron lanciata su internet quasi due settimane fa ha superato le 200mila firme. L'iniziativa, creata da Thierry Paul Vallette, presidente dell'associazione Egalité Nationale, mira a contrastare la creazione di uno statuto ad hoc per ufficializzare il ruolo di First lady, con tanto di budget per i collaboratori. "Non c'è alcuna ragione perché la moglie del capo di Stato possa ottenere un budget con i fondi pubblici" si legge nel testo della petizione, nel quale si sottolinea che la questione dovrebbe essere sottoposta a un referendum. Durante la campagna presidenziale il presidente Macron aveva annunciato che, in caso di vittoria, sua moglie avrebbe ricoperto "un ruolo pubblico" senza percepire alcun compenso. Questa petizione arriva durante il dibattito in Parlamento sull'approvazione della legge sulla moralizzazione della vita pubblica. Tra le misure previste c'è anche quella che vieta ai deputati di assumere famigliare.

15:13Nuoto: morto Dall’Aglio, si stava allenando

(ANSA) - MODENA, 7 AGO - È morto mentre si stava allenando da solo in palestra, sollevando pesi, all'età di 24 anni. Il nuotatore Mattia Dall'Aglio, nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) è deceduto per cause naturali domenica pomeriggio in una palestra di Modena, che si trova in via Formigina, a ridosso del comando dei vigili del fuoco. È stato proprio un pompiere a trovare il corpo del 24enne; l'immediato tentativo di rianimazione non ha dato esito. Dall'Aglio è con ogni probabilità deceduto per un infarto, anche se bisognerà attendere accertamenti sul corpo, che si trova alla Medicina legale del Policlinico di Modena, per capire con certezza che cosa sia successo. Il pm Katia Marino potrebbe chiedere per questo l'autopsia. Un passato nel mondo del nuoto reggiano, poi anche a Imola, Dall'Aglio aveva partecipato alle Universiadi in Corea (foto da profilo Facebook).

15:13Calcio:Perez a Stromboli ‘non venderò mai Cristiano Ronaldo’

(ANSA) - STROMBOLI (MESSINA) 7 AGO - Vacanze nelle Eolie per il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Con lo yacht "Pitina", di 30 metri ha ancorato nella baia di Scari. Si è tuffato nelle acqua di Stromboli e con un tender ha raggiunto la spiaggia. Nonostante gli occhiali scuri è stato riconosciuto da alcuni isolani e turisti e subito hanno chiesto se dopo Neymar anche lui venderà Cristiano Ronaldo al Psg" e seccamente ha risposto "neanche se lo pagano a peso d'oro...". E ha aggiunto "solo i grandi giocatori portano a grandi ricavi e noi siamo, secondo il The European Elite 2017 - Football clubs' valuation di Kpmg, al secondo posto nella classifica dei club per valore economico, con un Enterprise Value di circa 3 miliardi di euro".

14:49Scoperti mentre tentano furto, bloccati da porta chiusa

(ANSA) - NAPOLI, 7 AGO - Scoperti dai carabinieri mentre tentano un furto in un appartamento provano a fuggire dal terrazzo ma restano bloccati da porta chiusa a chiave. E' la disavventura di quattro ladri che sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Casoria (Napoli). I militari sono intervenuti all'alba su segnalazione di un privato cittadino nell'appartamento al 5° piano di un condominio. Lì hanno sorpreso 4 malviventi intenti ad armeggiare vicino alla porta d'ingresso. Alla vista dei carabinieri la "squadra" di ladri ha tentato di darsela a gambe: volevano fuggire dal terrazzo condominiale, ma sono rimasti bloccati perché la porta di accesso al terrazzo stesso era chiusa a chiave. I militari li hanno bloccati e arrestato. Sono quattro uomini di origini georgiane.(ANSA).

14:31Salvo da malattia-sisma, pellegrino a Santiago

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 AGO - "Sarò pellegrino del terremoto sul cammino per Santiago di Compostela, per me e per la mia terra ferita dal sisma": è quanto racconta, all'ANSA, Daniele Franchi, un ragazzone di 25 anni di San Pellegrino di Norcia, reduce prima una grave malattia e poi dal terremoto. "Sono sopravvissuto a tutto - dice il giovane - e ora è giunto il momento di manifestare il mio ringraziamento affrontando gli 800 chilometri che porteranno a Santiago. Andrò solo, a farmi compagnia ci sarà unicamente la felpa con la scritta 'San Pellegrino di Norcia c'è' che legherò allo zaino che porterò in spalla. Ogni volta che ne avrò occasione racconterò di ciò che è successo col sisma nel mio paese e nell'Italia centrale e ovviamente inviterò i pellegrini che mi cammineranno a fianco di venire un giorno anche qui nella mia terra". Intanto continua a dormire dentro un camper. "La casetta che ci hanno assegnato - dice - ha due stanze. Con noi vive anche nonna ed era giusto che la seconda camera la lasciassi a lei".

14:26‘Ndrangheta: rigettato appello, conferma confisca beni 2 mln

(ANSA) - COSENZA, 7 AGO - Personale della Divisione Anticrimine e dell'Ufficio misure di prevenzione e sicurezza, della Questura di Cosenza, supportato da personale del reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, ha dato esecuzione al decreto di rigetto dell'appello ed alla conferma del provvedimento di confisca, emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro e all'ordinanza di sequestro sempre della stessa Corte di Appello - Sezione Penale Feriale, nei confronti di Agostino Briguori e dei suoi familiari. La confisca costituisce la prosecuzione dell'operazione "Cartesio" in cui Briguori era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Distrettuale di Catanzaro, insieme ad altre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di fare parte della cosca capeggiata da Franco Muto. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa due milioni di euro. (ANSA).

14:24Incendi: fiamme nel Mugello, 17 turisti evacuati

(ANSA) - FIRENZE, 7 AGO - Un gruppo di 17 turisti è stato evacuato dalla località Bovino, nel comune di Vicchio nel Mugello (Firenze) a causa di un incendio nella zona. Il gruppo, del quale si è occupato la protezione civile del Mugello, rende noto l'Unione montana comunale, era ospitato in un agriturismo: si tratta di cittadini belgi: 10 adulti e 7 bambini che sono stati trasferiti nel paese di Vicchio. Partito presumibilmente dalla strada il rogo, e sta interessando in questo momento un campo di sterpaglie e parte di un bosco ceduo tagliato recentemente. Sul posto stanno intervenendo sul posto vigili del Fuoco, personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, volontari Vab e Anpas. Al lavoro anche uno elicottero della Regione Toscana, mentre un altro velivolo antincendio è impiegato, secondo quanto reso noto dalla Sala operativa della Regione tra Chiusdino e Radicondoli dove ha ripreso un incendio che ieri si era sviluppato nel Senese.(ANSA).