18:13Sicilia: Fi accelera su candidato, domani vertice ad Arcore

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Individuare il prima possibile il candidato da schierare in Sicilia nella corsa per le elezioni regionali. E' questo il tema principale del pranzo di lavoro convocato domani ad Arcore. Oltre al Cavaliere e ai vertici azzurri sarà presente Gianfranco Miccichè, coordinatore di Forza Italia in Sicilia e Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo e fondatore del Movimento Sicilia Nazione. E proprio le quotazioni dell'ex assessore della giunta di Lombardo tornano a salire come possibile nome per la presidenza della regione siciliana. Armao avrebbe il gradimento di Forza Italia e rappresenterebbe una candidatura spendibile anche con l'area centrista, Ap in testa.

18:05Scuola, firmato protocollo contro droga e alcol

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Il Protocollo di intesa firmato oggi tra il Miur e il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio è una scelta importante per stare accanto a ragazze e ragazzi, con l'obiettivo di intercettare quei momenti di difficoltà o di debolezza che possono indurre a forme di dipendenza dannose per la crescita e i processi di socializzazione", ha sottolineato la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli commentando la dell'impegno sottoscritto con la sottosegretaria Maria Elena Boschi a Palazzo Chigi. L'intesa prevede 3 milioni di euro in 3 anni per la realizzazione di piani, programmi educativi e campagne di informazione rivolti a studenti, insegnanti e genitori.

18:01Doping: Errani si difende, mai stata dopata

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Mi sento estremamente frustrata, ma sono in pace con la mia coscienza: non ho mai assunto nessuna sostanza proibita". Così Sara Errani commenta sul suo profilo Twitter la squalifica di due mesi per la positività al letrozolo. "E' una sostanza presente in un medicinale che mia madre assume dal 2012, e che è presente a casa nostra: l'unica ipotesi è una contaminazione del cibo". "Mi sento estremamente frustrata ma posso solamente cercare di essere forte ed aspettare che questo periodo arrivi a conclusione - scrive la tennista romagnola- Sono molto arrabbiata ma allo stesso tempo in pace con la mia coscienza, assolutamente consapevole di non avere fatto nulla di male e di non avere commesso nessuna negligenza nei confronti del programma antidoping".

17:47Apre traffico nuova carreggiata statale 76

(ANSA) - PERUGIA, 7 AGO - Apre al traffico la nuova carreggiata della strada statale 76 "della Val d'Esino" realizzata tra Fossato di Vico e Cancelli di Fabriano nell'ambito dei lavori in corso per il completamento della direttrice Perugia-Ancona. Lo hanno annunciato Anas e Società Quadrilatero Marche-Umbria. L'apertura è prevista dalla sera del 7 agosto. "È un passo importante - ha affermato Gianni Vittorio Armani, presidente di Anas - verso il completamento della direttrice, dal quale ci attendiamo benefici importantissimi per il territorio, come già in parte sperimentato lo scorso anno con l'apertura del tratto umbro della Perugia-Ancona nonché con l'apertura dell'altra direttrice Foligno-Civitanova Marche". "L'apertura della nuova carreggiata - ha affermato Guido Perosino, amministratore unico della Quadrilatero - ha richiesto un investimento di 93 milioni di euro e ci consente di eseguire le opere necessarie per l'ammodernamento della vecchia strada parallela, che costituirà la carreggiata nord".

17:33Calcio: Milan, Bonucci e Biglia in lista Uefa

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Ci sono Lucas Biglia e Leonardo Bonucci nella lista Uefa del Milan, consegnata in vista del playoff di Europa League che i rossoneri disputeranno contro i macedoni dello Shkendija. I due, assenti per motivi burocratici con il Craiova, sono stati iscritti alla lista Uefa dopo che il Milan ha ottenuto le fideiussioni da Banca Ifis, necessarie per definire il doppio trasferimento da Lazio e Juventus. Nella lista, formata da 30 nomi, manca invece Carlos Bacca. Il colombiano è sempre più ai margini del progetto di Montella ed è destinato a lasciare il Milan: su di lui c'è il Marsiglia.

17:27Terremoto: 70mila scosse, 240 giorno, foto a Festambiente

(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 7 AGO - Oltre 70mila scosse con una media di 240 al giorno. Quattro regioni (Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio) e 140 comuni colpiti dal sisma che dal 24 agosto ha fatto tremare a più riprese il Centro Italia, lasciando dietro di sé distruzione, morte, macerie, danni ingenti al patrimonio urbanistico e a quello storico artistico, costringendo le persone ad abbandonare i propri luoghi. I numeri diffusi di Legambiente, e aggiornati al 14 luglio, oltre a tracciare un primo bilancio complessivo a quasi un anno dal terremoto, aprono due mostre fotografiche realizzate dall'associazione ambientalista e inaugurate a Rispescia a Festambiente. Le due rassegne fotografiche ci riportano nei luoghi del sisma e raccontano, scatto dopo scatto, l'altro volto di questi luoghi legato alle persone, al patrimonio storico culturale, ai tanti volontari che stanno aiutando le popolazioni terremotate, e ai giovani imprenditori e produttori locali che stanno faticosamente cerando di tornare alla normalità.

17:24Incidenti montagna: trovato senza vita disperso in Friuli

(ANSA) - UDINE, 7 AGO - E' stato ritrovato senza vita Valter Del Forno, l'uomo di 66 anni di Pasian di Prato (Udine) di cui si erano perse le tracce sabato scorso quando aveva lasciato il ricovero degli Alpini sul Gran Monte, dove aveva partecipato a un raduno, a Passo Tanamea in comune di Lusevera (Udine), per tornare a valle. Il corpo è stato trovato da volontari di Protezione Civile e Vigili del Fuoco che svolgevano le ricerche coordinate dal Soccorso Alpino di Udine a una quota di 860 metri sulla piana dove si trova l'anello di piste di fondo di Passo Tanamea, sul versante Nord del rilievo. L'uomo - secondo le ipotesi dei soccorritori - potrebbe essere scivolato dopo aver preso una scorciatoia deviando dal sentiero principale, in un tratto ripido con salti di roccia, in un punto a poca distanza in cui già lo scorso inverno erano deceduti altri tre ragazzi.