Ultima ora

20:56Atletica: Mondiali, Tortu in semifinale

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Filippo Tortu si è qualificato per le semifinali dei 200 metri ai Mondiali di atletica di Londra. Il 19enne delle Fiamme Gialle si è piazzato al terzo posto con il tempo di 20"59 nella quinta batteria vinta dall'atleta dello Zambia Sydney Siame in 20"29. Le semifinali sono in programma mercoledì sera.

20:51Calcio: Zidane boccia scambio Kovacic-Dybala

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Kovacic chiave per arrivare a Dybala? Dybala è un giocatore della Juventus e Kovacic del Real: non possiamo fare niente, non è nemmeno un'idea". Così Zinedine Zidane a 'Premium' alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Manchester United. Chi sarà il colpo di mercato del Real? "C'è tempo fino al 31 - risponde - ma ora siamo tutti concentrati sulla sfida contro il Manchester".

20:47Siccità: Regione Toscana, nessun allarmismo su piogge

(ANSA) - FIRENZE, 7 AGO - "Non è il caso di fare alcun allarmismo" sulle precipitazioni per il mese di settembre: è quanto precisa la Regione Toscana, con una nota inviata dopo una conferenza stampa di Publiacqua sul possibile razionamento di acqua per il mese di settembre in alcune aree. Per la Regione, che è intervenuta dopo aver sentito il parere del Consorzio Lamma, che si occupa delle previsioni del tempo, le piogge nel mese di settembre saranno con ogni probabilità nella norma. "Secondo le nostre previsioni agli inizi di settembre dovrebbe ricominciare a piovere in maniera significativa. Ciò non consentirà di recuperare gli oltre 200 millimetri perduti nei primi sei mesi dell'anno, ma dovremmo tornare alla normalità almeno per ciò che riguarda le precipitazioni, con un cumulato atteso nel corso del mese che dovrebbe variare tra i 75 e i 115 millimetri", afferma Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma.

20:30Tettamanzi: Scola, si è speso per la chiesa e per gli uomini

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - "La personalità e la storia del cardinale, il suo essersi speso per la chiesa e per gli uomini per lungo tempo diventi un interrogativo, in primis per me, su come noi stiamo vivendo la nostra vita". Lo ha sottolineato l'amministratore apostolico della Diocesi ambrosiana, il cardinale Angelo Scola, al termine del Rosario celebrato alla veglia funebre in Duomo per Dionigi Tettamanzi, l'arcivescovo emerito di Milano morto sabato a 83 anni. La camera ardente sarà aperta fino alle 22. I fedeli hanno gremito la navata centrale del Duomo per il rosario e per la messa celebrata dall'arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo. Domani nel Duomo di Milano si terranno i funerali di Tettamanzi a cui è atteso anche il presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia.

20:29Calcio: Zidane, il Real ha ancora fame

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Abbiamo ancora fame e non siamo stanchi di vincere" Zinedine Zidane intende cominciare la stagione come l'ha appena terminata: vincendo, a partire dalla Supercoppa Europea di domani a Skopje contro il Manchester United. "Siamo in buona forma e vogliamo iniziare al meglio la stagione. Abbiamo lavorato molto bene fisicamente nel precampionato e adesso si parte", dice il tecnico francese che svicola su Bale. "La cosa importante è che Gareth sia in buona forma e lui si è allenato con noi. Sono passati 4 mesi (dall'infortunio, ndr), e ora è tornato in forma. Cristiano Ronaldo ha la stessa forma che aveva a Cardiff nella finale di Champions. Il fatto che sia qui con noi significa molto. Domani vedremo se giocherà. Siamo qui per vincere - dice Zidane -: sono stato a Madrid per 16 anni, ma ho anche giocato con altre squadre e affrontato da avversario il Real e sempre tutti hanno cercato di batterlo. Sappiamo che ogni anno diventa più difficile per noi e sarà così anche questa stagione ma è una cosa che ci piace".

20:19Migranti: grande apprezzamento Colle per lavoro Minniti

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Dagli ambienti del Quirinale trapela il grande apprezzamento del Presidente della Repubblica per l'impegno spiegato in queste settimane dal ministro Minniti, particolarmente riguardo al governo del fenomeno migratorio. Negli stessi ambienti si fa rilevare anche il valore del codice di condotta per le ONG, condiviso con larga convergenza in sede parlamentare.

20:17Tennis: Toronto, Vinci fuori al primo turno

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Roberta Vinci è stata eliminata al primo turno della "Rogers Cup", torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.735.139 dollari iniziato oggi a Toronto, in Canada. La tarantina è stata sconfitta per 7-6 7-6 dalla russa Daria Kasatkina. Il seeding comprende tutte le prime otto giocatrici del ranking, a cominciare da Karolina Pliskova, al suo debutto da n.1 del mondo. La 25enne ceca entrerà in gara direttamente al secondo turno come Halep, Kerber, Muguruza, Svitolina, Wozniacki, Konta e Kuznetsova.