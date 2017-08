Ultima ora

21:46Roma: Arafat-Toaff. Raggi, scelta sia condivisa

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha deciso di rinviare l'approvazione della delibera che prevedeva l'intitolazione di un parco a Yasser Arafat e di una piazza al Rabbino Capo Emerito Elio Toaff dopo che la Comunità Ebraica di Roma ha definito "offensivo ed antistorico" dedicare un parco al defunto leader palestinese e chiesto di "non procedere all'intitolazione di una piazza a Toaff". In serata la sindaca Raggi con una lettera alla presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello ha comunicato la sua decisione di rinviare la delibera. "Considerato che il nostro atto intende richiamare processi di pace che si fondano sulla condivisione delle scelte, insieme alla Giunta, abbiamo deciso di rinviare l'attuazione della delibera per quanto riguarda le denominazioni in questione affinché - ha concluso la sindaca - lo spirito che le muove non sia vanificato da incomprensioni e possa compitamente realizzarsi con gli eventuali aggiustamenti necessari".

21:18Calcio: Fiorentina, progressi per Laxalt

(ANSA) - FIRENZE, 7 AGO - La Fiorentina attende Valentin Eysseric del Nizza, bloccato da tempo, e si muove per Diego Laxalt per coprire la fascia sinistra. "Il club viola ha fatto passi concreti, vediamo cosa succederà in questa settimana" ha dichiarato l'agente dell'esterno uruguaiano Vincenzo D'Ippolito. Laxalt è in scadenza nel 2018 e anche questo lo rende un obiettivo appetibile. La Fiorentina, che in accordo con la Lega di Serie A indosserà nella nuova stagione quattro seconde maglie (bianca, verde, rossa e azzurro) in omaggio ai 4 quartieri storici di Firenze), non perde di vista però Jesè del Psg e Politano del Sassuolo, anche se quest'ultimo ha una valutazione ritenuta eccessiva.

21:13Calcio: Serie B, anticipi e posticipi, apre Parma-Cremonese

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Sarà Parma-Cremonese, in programma venerdì 25 agosto alle 20.30, ad aprire la stagione della Serie B. La lega cadetta ha infatti ufficializzato il calendario degli anticipi e dei posticipi delle prime due giornate così programmato: 1/A GIORNATA venerdì 25/8 ore 20.30: Parma-Cremonese domenica 27/8 ore 17.30 Pescara-Foggia lunedì 28/8 ore 20.30 Bari-Cesena 2/A GIORNATA sabato 2/9 ore 18.00 Brescia-Palermo domenica 3/9 ore 17.30 Empoli-Bari lunedì 4/9 ore 20.30 Salernitana-Ternana U. Il format standard delle giornate del Campionato sarà il seguente: -1 partita venerdì ore 20.30 -8 partite sabato ore 15.00 -1 partita domenica ore 17.30 -1 partita lunedì ore 20.30

21:04Migranti: P. Chigi, risultati grazie a Viminale

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Fonti di Palazzo Chigi sottolineano come grazie alla azione e al lavoro, in particolare del Viminale, i risultati sul fronte del contrasto del traffico di esseri umani dalla Libia e del fenomeno migratorio comincino ad arrivare. Frutto dell'impegno di tutto il governo e delle strutture che stanno dando attuazione al codice di condotta per le ONG, voluto dal ministro Minniti, assieme alla cooperazione con la Libia e al contributo della guardia costiera libica.

20:56Atletica: Mondiali, Tortu in semifinale

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Filippo Tortu si è qualificato per le semifinali dei 200 metri ai Mondiali di atletica di Londra. Il 19enne delle Fiamme Gialle si è piazzato al terzo posto con il tempo di 20"59 nella quinta batteria vinta dall'atleta dello Zambia Sydney Siame in 20"29. Le semifinali sono in programma mercoledì sera.

20:51Calcio: Zidane boccia scambio Kovacic-Dybala

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Kovacic chiave per arrivare a Dybala? Dybala è un giocatore della Juventus e Kovacic del Real: non possiamo fare niente, non è nemmeno un'idea". Così Zinedine Zidane a 'Premium' alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Manchester United. Chi sarà il colpo di mercato del Real? "C'è tempo fino al 31 - risponde - ma ora siamo tutti concentrati sulla sfida contro il Manchester".

20:47Siccità: Regione Toscana, nessun allarmismo su piogge

(ANSA) - FIRENZE, 7 AGO - "Non è il caso di fare alcun allarmismo" sulle precipitazioni per il mese di settembre: è quanto precisa la Regione Toscana, con una nota inviata dopo una conferenza stampa di Publiacqua sul possibile razionamento di acqua per il mese di settembre in alcune aree. Per la Regione, che è intervenuta dopo aver sentito il parere del Consorzio Lamma, che si occupa delle previsioni del tempo, le piogge nel mese di settembre saranno con ogni probabilità nella norma. "Secondo le nostre previsioni agli inizi di settembre dovrebbe ricominciare a piovere in maniera significativa. Ciò non consentirà di recuperare gli oltre 200 millimetri perduti nei primi sei mesi dell'anno, ma dovremmo tornare alla normalità almeno per ciò che riguarda le precipitazioni, con un cumulato atteso nel corso del mese che dovrebbe variare tra i 75 e i 115 millimetri", afferma Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma.