00:27Atletica: Mondiali, nei 1.500 donne oro alla Kipyegon

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Al termine di una gara entusiasmante e dall'esito incerto fino all'ultimo, la keniana Faith Kipyegon ha vinto l'oro nei 1.500 metri ai Mondiali di atletica di Londra, titolo che va ad aggiungersi a quello olimpico. Con il tempo di 4'02"59 ha preceduto la statunitense Jennifer Simpson, autrice di una grande rimonta negli ultimi 100 metri (4'02"76), e la sudafricana Caster Semenya (4'02"90). Solo ultimo posto per l'etiope Genzebe Dibaba, oro nel 2015 ai mondiali di Pechino.

00:16Calcio: Sabatini, per Emre Mor qualche intoppo

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Per Walter Sabatini sono sopraggiunti degli "intoppi" sull'acquisto di Emre Mor dal Borussia, ma il coordinatore dell'area tecnica delle squadre della galassia Suning non dispera: "La settimana è ancora lunga, siamo solo a lunedì". Sabatini, intercettato da Sky Sport sotto la sede dell'Inter, fa il punto della trattativa per Murillo al Valencia: "Stiamo lavorando, ci vuole pazienza".

23:54Calcio: tra Barcellona e Chapecoense vince la commozione

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Grande emozione al Camp Nou per la partita del trofeo Joan Gamper che ha messo di fronte Barcellona e Chapecoense, la squadra brasiliana decimata da un incidente aereo il 28 novembre dell'anno scorso. Fra i 22 in campo al fischio d'inizio c'è il terzino Alan Ruschel, uno dei sei superstiti dello schianto che a Medellin costò la vita a 71 persone. Ruschel, abbracciato da tutti gli avversari, non è riuscito a trattenere le lacrime, come gran parte dei compagni. E' tornato a giocare a dispetto della lesione vertebrale subita nello schianto e durante l'intervallo ha potuto realizzare il suo sogno: scambiare la maglia con Leo Messi. Con lui hanno incrociato i campioni del Barcellona, pur senza giocare, altri due "miracolati": Neto ed il secondo portiere Jackson Follmann, entrato sul prato in divisa come i compagni, nonostante la protesi al posto della gamba destra amputata. Il Barcellona ha onorato l'impegno, vincendo 5-0. A segno l'ex milanista Deulofeu, Busquets, Messi e due volte Luis Suarez.

21:46Roma: Arafat-Toaff. Raggi, scelta sia condivisa

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha deciso di rinviare l'approvazione della delibera che prevedeva l'intitolazione di un parco a Yasser Arafat e di una piazza al Rabbino Capo Emerito Elio Toaff dopo che la Comunità Ebraica di Roma ha definito "offensivo ed antistorico" dedicare un parco al defunto leader palestinese e chiesto di "non procedere all'intitolazione di una piazza a Toaff". In serata la sindaca Raggi con una lettera alla presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello ha comunicato la sua decisione di rinviare la delibera. "Considerato che il nostro atto intende richiamare processi di pace che si fondano sulla condivisione delle scelte, insieme alla Giunta, abbiamo deciso di rinviare l'attuazione della delibera per quanto riguarda le denominazioni in questione affinché - ha concluso la sindaca - lo spirito che le muove non sia vanificato da incomprensioni e possa compitamente realizzarsi con gli eventuali aggiustamenti necessari".

21:18Calcio: Fiorentina, progressi per Laxalt

(ANSA) - FIRENZE, 7 AGO - La Fiorentina attende Valentin Eysseric del Nizza, bloccato da tempo, e si muove per Diego Laxalt per coprire la fascia sinistra. "Il club viola ha fatto passi concreti, vediamo cosa succederà in questa settimana" ha dichiarato l'agente dell'esterno uruguaiano Vincenzo D'Ippolito. Laxalt è in scadenza nel 2018 e anche questo lo rende un obiettivo appetibile. La Fiorentina, che in accordo con la Lega di Serie A indosserà nella nuova stagione quattro seconde maglie (bianca, verde, rossa e azzurro) in omaggio ai 4 quartieri storici di Firenze), non perde di vista però Jesè del Psg e Politano del Sassuolo, anche se quest'ultimo ha una valutazione ritenuta eccessiva.

21:13Calcio: Serie B, anticipi e posticipi, apre Parma-Cremonese

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Sarà Parma-Cremonese, in programma venerdì 25 agosto alle 20.30, ad aprire la stagione della Serie B. La lega cadetta ha infatti ufficializzato il calendario degli anticipi e dei posticipi delle prime due giornate così programmato: 1/A GIORNATA venerdì 25/8 ore 20.30: Parma-Cremonese domenica 27/8 ore 17.30 Pescara-Foggia lunedì 28/8 ore 20.30 Bari-Cesena 2/A GIORNATA sabato 2/9 ore 18.00 Brescia-Palermo domenica 3/9 ore 17.30 Empoli-Bari lunedì 4/9 ore 20.30 Salernitana-Ternana U. Il format standard delle giornate del Campionato sarà il seguente: -1 partita venerdì ore 20.30 -8 partite sabato ore 15.00 -1 partita domenica ore 17.30 -1 partita lunedì ore 20.30

21:04Migranti: P. Chigi, risultati grazie a Viminale

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Fonti di Palazzo Chigi sottolineano come grazie alla azione e al lavoro, in particolare del Viminale, i risultati sul fronte del contrasto del traffico di esseri umani dalla Libia e del fenomeno migratorio comincino ad arrivare. Frutto dell'impegno di tutto il governo e delle strutture che stanno dando attuazione al codice di condotta per le ONG, voluto dal ministro Minniti, assieme alla cooperazione con la Libia e al contributo della guardia costiera libica.