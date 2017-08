Ultima ora

09:39Sgombero ex caserma occupata, tafferugli in centro a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 AGO - Tafferugli in centro a Bologna, dove dalle prime luci dell'alba è in atto lo sgombero dell'ex caserma Masini, in via Orfeo, occupata abusivamente da fine 2012 dal collettivo Làbas. Le forze dell'ordine in assetto antisommossa con i blindati avevano circondato l'edificio e chiuso la strada, mentre all' ingresso principale decine di attivisti si sono fatti trovare seduti davanti al cancello, pronti alla resistenza. Altri sono all'interno. Quando la Polizia si è avvicinata al blocco per spostare i militanti, questi hanno reagito e sono scattati i tafferugli con manganellate a cui è stato risposto con fumogeni e petardi. I disordini sono durati alcuni minuti e alla fine la Polizia è riuscita ad entrare nella struttura. Lo spazio occupato ha ospitato in questi anni diversi progetti e attività sociali, ad esempio sul disagio abitativo, raccogliendo anche apprezzamento tra i residenti del quartiere.

09:27Usa: sondaggio Cnn,38% americani approva Trump,56% lo boccia

(ANSA) - NEW YORK, 8 AGO - Il 38% degli americani approva l'operato del presidente Donald Trump, a fronte di un 56% che non lo approva. E' quanto emerge da un sondaggio della Cnn, secondo la quale dopo sei mesi alla Casa Bianca solo un altro presidente aveva un tasso di approvazione sotto il 50%: si trattava di Bill Clinton, con il 44%. Trump ha criticato nelle ultime ore i sondaggi delle 'fake news', che a suo avviso non ritraggono la realta'. "La mia base e' piu forte che mai", ha twittato il presidente Usa.

09:21Venezuela: Macri a Maduro, ‘non so come dormi la notte’

(ANSA) - BUENOS AIRES, 8 AGO - Il presidente argentino, Mauricio Macri, ha detto ieri, rivolgendosi al suo collega venezuelano Nicolas Maduro: "Che difficile che deve essere andare a dormire con così tanti morti sulla tua testa". In un'intervista al portale news Infobae, Macri - al quale era stato chiesto cosa aveva voglia di dire a Maduro - ha anche aggiunto: "Sei andato troppo al di là del dovuto, e la storia questo non te lo perdonerà".

09:17Venezuela: media, Usa preparano nuove sanzioni

(ANSA) - NEW YORK, 8 AGO - L'amministrazione Trump si prepara ad ampliare le sanzioni contro il Venezuela, congelando gli asset di altre 20 persone legate al presidente Nicolas Maduro. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali le nuove sanzioni potrebbero arrivare gia' nelle prossime ore. Non e' pero' possibile escludere uno slittamento, visto che le autorita' americane stanno cercando di mettere a punto una risposta coordinata internazionale nell'imporre sanzioni al regime di Maduro per mettere in pericolo la democrazia.

08:57Usa: miliardario fan Trump, amministrazione ‘incompetente’

(ANSA) - NEW YORK, 7 AGO - Peter Thiel, il miliardario della Silicon Valley sostenitore di Donald Trump, critica in privato il presidente americano e la sua amministrazione, pur continuando a sostenerla pubblicamente. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, Thiel ha descritto l'amministrazione come ''incompetente''. ''Ci sono il 50% di possibilita' che questo finisca per essere un disastro'' ha detto Thiel privatamente ad alcuni dei suoi piu' stretti collaboratori.

08:54Usa: nella guerra a ‘fake news’ Trump lancia le ‘real news’

(ANSA) - WASHINGTON, 8 AGO - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato guerra alle 'Fake News' e a queste risponde adesso con un vero e proprio notiziario, trasmesso dalla Trump Tower a New York attraverso il suo profilo Facebook e che si propone di diffondere 'Real news', notizie vere. Il progetto e' finanziato dalla sua campagna per la rielezione nel 2020 e secondo il Daily Beast, che cita fonti repubblicane, a gestirlo e' la nuora di Donald Trump, la moglie del figlio Eric, Lara Trump. In queste ore poi i media americani non hanno mancato di riconoscere un 'volto noto' seduta alla maniera di un mezzobusto televisivo a condurre il notiziario: si tratta di Kayleigh McEnany che per mesi e' stata un cosiddetto 'surrogato' di Donald Trump - sostenendolo e difendendo le sue posizioni- e ospite fissa tra i commentatori presso la Cnn.

00:27Atletica: Mondiali, nei 1.500 donne oro alla Kipyegon

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Al termine di una gara entusiasmante e dall'esito incerto fino all'ultimo, la keniana Faith Kipyegon ha vinto l'oro nei 1.500 metri ai Mondiali di atletica di Londra, titolo che va ad aggiungersi a quello olimpico. Con il tempo di 4'02"59 ha preceduto la statunitense Jennifer Simpson, autrice di una grande rimonta negli ultimi 100 metri (4'02"76), e la sudafricana Caster Semenya (4'02"90). Solo ultimo posto per l'etiope Genzebe Dibaba, oro nel 2015 ai mondiali di Pechino.