Ultima ora

12:12Tettamanzi: Duomo pieno per i funerali

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - È pieno il Duomo di Milano per il funerale di Dionigi Tettamanzi, il cardinale che è stato arcivescovo della diocesi ambrosiana dal 2002 al 2011. A rendergli onore il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme a tanti sindaci dei Comuni che fanno parte dell'arcidiocesi, il prefetto Luciana Lamorgese, il questore Marcello Cardona, il ministro Maurizio Martina, l'ex premier Mario Monti, il presidente de Consiglio regionale Raffaelle Cattaneo. Seduti in prima fila i fratelli Gianna e Antonio e la segreteria storica Marina Oggioni. Tanti i sacerdoti e i porporati che hanno voluto concelebrare il rito con il cardinale Angelo Scola, che reggerà la diocesi fino all'8 settembre quando ne prenderà possesso monsignor Mario Delpini (anche lui presente) scelto dal Papa come nuovo arcivescovo. Trenta i vescovi e poi il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del pontificio consiglio della cultura, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, il cardinale Gualtiero Bassetti, attuale presidente della Cei.

12:05Calcio: in autostrada a 200km orari, multato Balotelli

(ANSA) - VICENZA, 8 AGO - Con gli agenti della polizia stradale si è detto dispiaciuto per aver dato "un cattivo esempio", ma lo sfrecciare in autostrada alla guida di una Ferrari a circa 200 km/h è costato a Mario Balotelli, l'ex di Inter e Milan ora al Nizza, una multa e la decurtazione di 5 punti della patente. L'episodio risale a sabato pomeriggio quando una pattuglia della Polstrada di Brescia - come riporta Il Giornale di Vicenza - vede passare in autostrada una Lamborghini e una Ferrari, con targa francese, a velocità sostenuta. Le due auto vengono quindi agganciate dalla stradale nel vicentino e fermate poco prima di Padova. Dalla Ferrari è sceso Balotelli che si è subito scusato e ha pagato la sanzione. Sulla Lamborghini c'era invece un suo amico.

12:00Incendi: brucia sterpaglie e causa rogo, arrestato 70enne

(ANSA) - STRONGOLI (CROTONE), 8 AGO - Ha dato alle fiamme delle sterpaglie al limite del terreno di sua proprietà facendo divampare un incendio del quale ha perso il controllo per poi darsi alla fuga. Un pensionato, P.D., di 70 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato, e posto ai domiciliari, a Strongoli dai carabinieri con l'accusa di incendio doloso. L'uomo, secondo quanto accertato dai militari, ha incendiato le sterpaglie incurante della presenza, nelle vicinanze, di un deposito di gas. Notate le fiamme i carabinieri sono intervenuti immediatamente con i vigili del fuoco che hanno provveduto a impedire l'ulteriore propagarsi del rogo. I militari successivamente hanno individuato il pensionato che tentava di allontanarsi. L'uomo, fermato ed identificato, ha ammesso di avere appiccato le fiamme consegnando un accendino utilizzato. L'incendio, che ha interessato una superficie di 5 mila metri quadro è stato poi domato.(ANSA).

11:59Calcio: Atalanta, lo stadio è suo, firmato contratto

(ANSA) - BERGAMO, 8 AGO - Lo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' è ufficialmente dell'Atalanta. Lo ha annunciato sul suo profilo twitter il Comune di Bergamo dopo la firma del contratto di vendita con il club nerazzurro davanti a un notaio cittadino. Il termine tassativo per il rogito era tre mesi dall'aggiudicazione, avvenuta tramite gara pubblica lo scorso 10 maggio per 8 milioni 608 mila 600 euro, ovvero un rialzo del 10 per cento sulla base d'asta di 7 milioni 826 mila. Dal totale va scorporata la somma di 2 milioni 260 mila euro sostenuta dall'Atalanta nell'estate 2015 per i lavori di parziale restyling dell'impianto (skybox, pitch view, tribuna stampa, postazioni disabili, parterre Giulio Cesare rifatto). Ora ci sono altri tre mesi di tempo per la presentazione del piano attuativo.

11:59Tajani: codice Ong serve, Italia parli con voce unica

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "Il codice è indispensabile perchè stavano accadendo vicende che creavano preoccupazioni e sospetti: serono le regole ed è indispensabile siano rispettate. La commissione è stata chiara ma e importante che l'Italia parli con voce unica: non possono esserci politiche ondivaghe ed in questa direzione è stato importante il messaggio del presidente della Repubblica". Così il presidente dell'europarlamento, Antonio Tajani, interviene a RaiNews24 sulla vicenda del codice delle Ong.

11:58Grave turista punto da insetto

(ANSA) - BERGAMO, 08 AGO - Un escursionista di 51 anni è stato salvato dal personale medico del 118 dopo aver accusato un arresto cardiaco in seguito a uno shock anafilattico. L'uomo è stato punto da un insetto alle 8:30 di oggi lungo un sentiero nella frazione Spino al Brembo di Zogno. I medici hanno rianimato l'escursionista e poi lo hanno trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono comunque gravi.

11:57Venezuela: opposizione lancia appello,’oggi invadete strade’

(ANSA-AP) - CARACAS, 8 AGO - L'opposizione in Venezuela ha indetto per oggi una protesta a livello nazionale contro il governo del presidente Nicolas Maduro. Membri del Parlamento hanno esortato i cittadini ad uscire dalle loro case e dai loro luoghi di lavoro a mezzogiorno e invadere le strade per bloccare il Paese. "Maduro sa che questo Paese e' ingovernabile - ha detto il Parlamentare Juan Requenses -. L'unica cosa che vuole oggi e' farci abbandonare le strade".