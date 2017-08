Ultima ora

14:33Bimba nasce prematura in casa, muore in ospedale

(ANSA) - ANCONA, 8 AGO - La procura di Ancona ha aperto un'indagine sul decesso di una bimba, nata prematura in casa a Fabriano, senza assistenza sanitaria al parto, e morta dopo un trasferimento d'urgenza in eliambulanza nell'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Stando a quanto si è appreso, sarebbero stati gli stessi genitori a programmare un parto naturale in casa, e il magistrato inquirente ha disposto l'autopsia della piccola proprio per escludere eventuali responsabilità o negligenze da parte della coppia. Ai primi soccorritori la bimba è apparsa cianotica e in preda ad un blocco respiratorio: le sue condizioni insomma erano estremamente critiche quando è giunta nel presidio pediatrico anconetano, e i tentativi di rianimarla sono stati inutili. Disposti dal magistrato inquirente anche accertamenti sui tabulati telefonici, per ricostruire la tempistica della richiesta di soccorso.

14:27Migranti: comune savonese si ribella, spuntano svastiche

(ANSA) - ALBENGA (SAVONA), 8 AGO - Non si placa la protesta di alcuni residenti della regione Antognano ad Albenga (Savona) per il previsto arrivo di 10 migranti in un appartamento privato della zona. Dopo l'assemblea spontanea di sabato mattina e l'incontro di ieri in Comune, questa notte qualcuno ha disegnato svastiche sulle barriere stradali, sui capanni in lamiera e sui quadri elettrici nelle immediate vicinanze dell'alloggio che dovrebbe accoglierli. Il simbolo, tracciato al contrario, è stato immediatamente coperto con la vernice da tecnici del Comune. Giovedì mattina alle 10.30 è previsto un incontro in Prefettura nel quale gli abitanti chiederanno che i 10 migranti vengano collocati altrove.

14:25Agguato in centro Bisceglie, uomo morto e ferita moglie

(ANSA) - BISCEGLIE (BAT), 8 AGO - Un uomo di 57 anni è stato ucciso e sua moglie ferita gravemente in un agguato compito in pieno giorno nel centro di Bisceglie da due motociclisti che hanno sparato diversi colpi con una mitraglietta calibro 9. La vittima è Girolamo Valente, di 57 anni, era noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e detenzione di armi. La sparatoria è avvenuta intorno alle 11 in via Ruvo, mentre l'uomo era alla guida della sua vettura, una Toyota Aygo, con a bordo sua moglie. Valente, colpito al'addome, è stato portato con urgenza all'ospedale di Barletta, dove è morto, mentre la moglie, ferita alle gambe, è stata ricoverata nell'ospedale di Andria e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri di Trani. E' intervenuta la Sezione Investigazioni Scientifiche di Bari. In tutto una quindicina i colpi sparati, tre dei quali hanno raggiunto la donna.

14:23Terremoto: inaugurata la nuova sede del Comune di Amatrice

(ANSA) - RIETI, 8 AGO - È stata inaugurata questa mattina la nuova sede provvisoria del Comune di Amatrice. La struttura, che si trova vicino ai container che dal 24 agosto dello scorso anno avevano ospitato gli uffici del Comune e la sede del Centro operativo comunale, è stata realizzata con il sostegno del Comune di Milano, con le donazioni dei cittadini milanesi e della comunità cinese della capitale lombarda. La struttura è stata inaugurata dal sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e dall'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza. "È un altro esempio di solidarietà - fa sapere il Comune reatino colpito dal sisma dello scorso anno sulla pagina Facebook di Radio Amatrice - che giunge alla nostra città, una solidarietà che ci rende orgogliosi e che rinforza la nostra voglia di farcela ad ogni costo". (ANSA).

14:12Trovato quadro del ‘500 rubato, denunciato uno dei ladri

(ANSA) - MANTOVA, 8 AGO - La Polizia ha ritrovato un quadro di fine '500 rubato nei giorni scorsi in un appartamento a Mantova e denunciato un 36enne straniero e abitante a Mantova, nella cui abitazione è stato trovato il dipinto raffigurante una componente della famiglia de Medici, presumibilmente Maria de Medici, attribuito alla scuola del pittore fiammingo Van Dyck. Il furto era avvenuto il 29 luglio scorso in un'abitazione del centro, mentre i proprietari erano in vacanza. I delinquenti erano entrati dopo aver forzato una porta finestra, asportando vari oggetti tra cui la tela di fine '500-inizi '600 in olio del valore stimato tra i 60mila e gli 80mila euro. I ladri si sono liberati della cornice tagliando la tela con un coltello. Le indagini subito si sono dirette nei confronti di un gruppo di soggetti di origine straniera che abitano nel capoluogo virgiliano e dediti a furti e rapine. Nella casa di uno di loro è stata trovata l'opera, in buone condizioni. (ANSA).

13:59Calcio: Marchisio, per la Juve settimana super importante

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - La Juventus celebra, su Twitter, la Supercoppa vinta contro la Lazio due anni fa come oggi. A Shanghai i bianconeri si imposero 2-0, grazie alle reti di Dybala e Mandzukic. Questione di scaramanzia, forse, visto che domenica sera le due squadre si contendono di nuovo la Supercoppa. E la Juve, che fino ad ora ne ha vinte sette, vuole tornare ad alzarla al cielo dopo quella persa lo scorso anno ai rigori contro il Milan. "Settimana per noi super importante", scrive non a caso su Instagram Claudio Marchisio, che pubblica una sua foto al Training Center di Vinovo, dove questa mattina la Juventus è tornata al lavoro per una seduta fisica e tecnica. Il caldo africano dei giorni scorsi ha dato tregua ai bianconeri, che si sono allenati sotto una leggera pioggia. Contro la Lazio non dovrebbe esserci il portiere Szczesny, che prosegue con il lavoro personalizzato per recuperare dall'infortunio subito nella tournee americana, mentre è tornato regolarmente in gruppo Sturaro.

13:46Nuoto: Unimore, laurea alla memoria per Mattia Dall’Aglio

(ANSA) - MODENA, 8 AGO - L'università di Modena e Reggio Emilia si sta adoperando, anche su sollecitazione del Rettore, per adempiere le procedure necessarie a consegnare nella prossima sessione di laurea autunnale del Dipartimento di Comunicazione ed Economia la laurea alla memoria a Mattia Dall'Aglio, il nuotatore morto domenica pomeriggio mentre si stava allenando a Modena in palestra con i pesi. Lo rende noto un comunicato dell'ateneo. Dall'Aglio frequentava infatti il corso di laurea triennale in Marketing e organizzazione d'impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia nella sede d'ateneo di Reggio Emilia. Il Delegato del Rettore per Sport prof. Massimo Milani, appresa la notizia del decesso ha fatto giungere alla famiglia, anche a nome del Rettore prof. Angelo O. Andrisano, le espressioni di cordoglio dell'Ateneo.