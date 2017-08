Ultima ora

16:35Incidenti montagna: escursionista cade in canalone e muore

(ANSA) - BERGAMO, 8 AGO - Tragedia nella zona del laghetto del Coca, nel territorio di Valbondione, in provincia di Bergamo, dove un escursionista di 70 anni è precipitato sul fondo di un canalone ed è morto. I familiari avevano lanciato l'allarme nella serata di ieri ed erano scattate subito le ricerche del Soccorso alpino. Una decina di tecnici hanno lavorato anche di notte per cercare il settantenne, che abitava a Villa d'Ogna (Bergamo). Stamani si è anche alzato in volo un elicottero. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato in un canalone: non è ancora chiaro se sia stato vittima di una caduta, oppure sia precipitato in seguito a un malore.

16:34Uccide patrigno: usate 4 armi, contestata la premeditazione

(ANSA) - BERGAMO, 8 AGO - Per uccidere il patrigno Giuseppe Grillo, 40 anni, il figliastro Valdislav Turcan ieri ha usato ben quattro armi: un coltellino, un coltello da cucina, un martello e una mannaia. Un vero arsenale, tanto che gli inquirenti contestano al 23enne di origine moldava anche la premeditazione nel compiere il delitto che ieri pomeriggio a Valtesse, quartiere di Bergamo, è costato la vita al quarantenne, commerciante. Turcan ha anche ferito sua madre, ora fuori pericolo. Il patrigno è stato colpito alle spalle con un martello mentre stava leggendo il tablet in cucina. Qualche ora prima, alle 11, Turcan aveva già litigato con la madre. L'aggressore ha colpito l'uomo con una forza tale da spezzare il manico del martello. A quel punto, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti durante l'interrogatorio, ha preso il coltellino che aveva in tasca e poi ha utilizzato anche il coltello da cucina. La madre ha cercato di fermarlo, ma è stata a sua volta aggredita e colpita con la mannaia.

16:23Calcio: Nizza, Sneijder avvisa Napoli “vogliamo Champions”

16:21Calcio: Nizza; Sneijder avvisa Napoli, vogliamo Champions

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - 'Possiamo qualificarci, c'è sempre una possibilità, dobbiamo crederci tutti': Wesley Sneijder, neo acquisto del Nizza prossimo avversario del Napoli nel preliminare di Champions League avvisa la formazione di Sarri. L'olandese, che ha 33 anni, è stato presentato oggi. 'Sono venuto qui perché mi piace la squadra e lo stile di gioco - le parole dell'olandese - È stata una decisione facile. Sono un vincente, odio perdere. Quando c'è da mostrare il carattere, lo faccio'. 'Mi sento molto bene - ha aggiunto - ho fatto un allenamento e mezzo con la squadra. Venerdì sarà difficile che io possa giocare, è ancora troppo presto'. Sneijder ha spiegato di aver scelto il Nizza non per Balotelli (''con lui ho parlato in questi ultimi giorni, ma la mia scelta ne è indipendente'') ma perché convinto dal 'progetto e dalle parole della dirigenza e del mister. Il Mondiale? Ovviamente è un obiettivo, ma ora penserò solo a fare bene con questa maglia'. (ANSA).

16:17Protezione civile: Curcio lascia,non posso garantire impegno

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha ricevuto oggi dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, una lettera nella quale, a causa di motivi strettamente personali, chiede di poter essere sollevato dall'incarico attualmente ricoperto. Il premier ha quindi indicato in Angelo Borrelli, vice di Curcio, come nuovo Capo del Dipartimento. Questo ruolo, scrive Curcio nella lettera di dimissioni, "è unico, necessariamente assorbente e totalizzante per chi lo ricopre, dati tutti i rischi presenti sul territorio italiano e il complesso ma strepitoso Sistema di componenti e strutture operative che ruota intorno al Dipartimento stesso". "Tutte le energie devono essere dedicate a svolgere nel miglior modo possibile questa funzione senza soluzione di continuità, giorno e notte, h24. Purtroppo, per motivi strettamente personali, non sono più, in questo momento, nella possibilità di garantire il cento per cento della mia concentrazione e del mio impegno per continuare a ricoprire tale ruolo".

16:15Sindaco arrestato: primo interrogatorio, arresto confermato

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 8 AGO - Si è concluso l'interrogatorio di garanzia del sindaco di Torre del Greco (Napoli), Ciro Borriello, arrestato con l'accusa di aver intascato tangenti sugli appalti per la nettezza urbana. Assistito dal suo avvocato, Giancarlo Panariello, il primo cittadino dimissionario, arrestato nell'ambito di un'inchiesta su presunti ''fondi neri'' elargiti per favorire le attività legate al servizio di raccolta dei rifiuti, ha risposto alle domande del pm della Procura di Torre Annunziata titolare dell'inchiesta, Silvio Pavia, e del gip Emma Aufieri, provando a chiarire i punti che gli vengono contestati. Al termine dell'interrogatorio, nell'aula bunker del carcere napoletano di Poggioreale, e dopo che è stato confermato l'arresto per il sindaco, il legale di Borriello ha presentato istanza di revisione o sospensione del provvedimento cautelare al gip sulla scorta del fatto che il sindaco risulta dimissionario e al contempo sospeso con un provvedimento firmato dal prefetto di Napoli, Carmela Pagano.

15:45Marcinelle: Salvini, Mattarella vergogna, non parla per me

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "Mattarella paragona gli italiani emigrati (e morti) nel mondo ai clandestini mantenuti in Italia per fare casino? Si vergogni! Mattarella non parla a nome mio. #STOPINVASIONE". Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini commentando il messaggio del presidente della Repubblica in occasione dell'anniversario di Marcinelle.