Ultima ora

18:14Recuperati su Adamello resti soldato prima guerra mondiale

(ANSA) - TRENTO, 8 AGO - Recuperati in val di Fumo, nel gruppo dell'Adamello, i resti di un soldato italiano della prima guerra mondiale. Il corpo ormai decomposto, ma ancora in buono stato di conservazione, con la divisa e parte degli equipaggiamenti ancora quasi integri, è stato ritrovato al Passo di val di Fumo, a quota 2.920, a seguito del ritiro del ghiacciaio che per quasi cento anni ha custodito i resti del militare. Il recupero è stato effettuato dai carabinieri della squadra di soccorso Alpino di Carisolo sotto la direzione della Sovrintendenza dei beni archeologici della provincia di Trento. Traslato al cimitero di Trento, dopo le formali autorizzazioni rilasciate della magistratura, il corpo sarà a disposizione della Sovrintendenza che cercherà di ricostruire la storia del soldato, anche grazie ad esami autoptici, e degli storici, fino ad arrivare, se possibile, a dare un nome al militare.

18:12Protezione civile: Ceriscioli, Curcio ha fatto lavoro enorme

(ANSA) - ANCONA, 8 AGO - Angelo Borrelli, nominato a capo della Protezione civile dopo la richiesta di Curcio di essere sollevato dall'incarico, "è sempre stato qui, conosce benissimo la situazione e con lui viene garantita la massima continuità". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, che ha mandato a Curcio un messaggio di ringraziamento: "Ha fatto un lavoro enorme, in condizioni difficilissime - ha affermato Ceriscioli -. Quali che siano le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare, massimo rispetto".

18:09Calcio: Neymar si diverte a St.Tropez

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Il transfer internazionale ancora non arriva, l'esordio in Ligue 1 con la maglia del Psg potrebbe essere di nuovo rimandato, così Neymar ha deciso di prendersi dei giorni di vacanza. Assieme ai 'toiss', un gruppo d'inseparabili amici d'infanzia con cui spesso si fa vedere, è andato in Costa Azzurra e dopo aver noleggiato uno yacht, il 'Ginevra', il brasiliano si è diretto a St. Tropez dove se la spassa assieme a una decina di amici. Tra tuffi dall'imbarcazione, 'bagni' di sole, gavettoni, il nuovo n.10 del Psg sembra non preoccuparsi molto del mancato arrivo del transfer, pronto comunque a mettersi a disposizione del tecnico Unai Emery non appena gli verrà chiesto di farlo.

17:54Sparatoria nel Bergamasco, protagoniste due famiglie rom

(ANSA) - BERGAMO, 8 AGO - Ad affrontarsi oggi per le strade di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, sono state due bande appartenenti ad altrettante famiglie rom. La sparatoria proprio nella piazza antistante l'ufficio postale, dove in pochi attimi si è scatenato l'inferno. Tre auto, due Hummer e un'Alfa Romeo 166, si sono scontrate in piazzale Pertini (la piazza dove si svolge il mercato) e gli occupanti hanno dato vita a una sparatoria. All'arrivo delle forze dell'ordine gli uomini si erano già dileguati, dopo aver abbandonato le vetture. Uno di loro è però rimasto ferito ed è poi stato fermato dai militari a pochi metri di distanza dal luogo della sparatoria.

17:49Calcio: Fiorentina, arriva Eysseric, idea Stafylidis

(ANSA) - FIRENZE, 8 AGO - Aspettando Valentin Eysseric, spunta l'esterno Kostas Stafylidis, classe '93, dell'Augsburg. In Germania parlano di un interesse della Fiorentina per il giocatore di origine greca valutato circa 10 milioni, per adesso è uno dei profili che il club viola monitora per la fascia sinistra. Porte aperte, però, anche ad altri giocatori, ad iniziare dal croato Strinic del Napoli, proseguendo con il bolognese Masina. Sempre nei radar inoltre Laxalt del Genoa e Jesè del Psg, più defilato Politano del Sassuolo per le sue valutazioni ritenute eccessive. Intanto è atteso nelle prossime ore il 24enne centrocampista offensivo Eysseric per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per quattro stagioni più opzione. Mentre al Nizza andranno circa 4 milioni.

17:46Cortellesi e Milani al cinema Paradiso di Amatrice

(ANSA) - RIETI, 8 AGO - Paola Cortellesi e Riccardo Milani, attrice e regista, saranno al Cinema Paradiso di Amatrice domani sera, mercoledì 9 agosto, per la presentazione del film 'Mamma o papà?', prodotto e distribuito da Medusa. Il film sarà proiettato alle 21:30 nella tenda-cinema noleggiata dalla Siae e allestita quattro mesi fa nel comune reatino colpito dal terremoto. Il Cinema Paradiso ha già ospitato, tra film e docu-film, una ventina di proiezioni.

17:37Kenya: presidente Kenyatta,’accetterò il risultato del voto’

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Nel giorno delle elezioni presidenziali in Kenya, il presidente uscente Uhuru Kenyatta in corsa per un nuovo mandato ha lanciato un appello all'unità sottolineando che accetterà il responso delle urne e invitando i suoi rivali a fare altrettanto. Lo scrive la Bbc online. I kenyani devono "andare avanti come una sola nazione". Il riferimento è alle divisioni etniche che attraversano il Paese e che potrebbero degenerare in scontri quando saranno resi noti i risultati del voto. Nei giorni scorsi si sono già verificati numerosi episodi di violenza ma oggi sono stati riportati solo incidenti minori mentre lunghe file di persone sono ancora in fila ai seggi. Si prevede un confronto serrato tra il presidente e il leader dell'opposizione, Raila Odinga.