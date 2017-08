Ultima ora

20:33Estate: odissea passeggeri Meridiana all’aeroporto di Torino

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Disavventura per circa 200 passeggeri in partenza dall'aeroporto di Torino per la Sardegna. Dovevano imbarcarsi sul volo Meridiana delle 11.15 ma, al momento di registrarsi, hanno scoperto che l'aereo non era disponibile. Quelli che avevano effettuato il check in online sono partiti alle 15.30 con un mezzo da 109 posti. Gli altri sono ancora a Caselle, in attesa di un aereo in arrivo da Napoli e in ritardo di circa un'ora. "È una vergogna", sbotta una torinese in partenza per le vacanza. "Non c'è un numero verde che si possa chiamare e Meridiana - aggiunge - non ha mandato nemmeno un dipendente a spiegarci la situazione. È un'odissea che sembra non avere fine". (ANSA).

20:23Calcio: la Juve saluta Lemina, giocatore va al Southampton

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - La Juventus saluta Mario Lemina, ceduto al Southampton, dopo due stagioni in bianconero, a titolo definitivo. Una operazione da 17 milioni di euro, che gli inglesi potranno pagare in tre esercizi, più altri tre milioni di bonus al raggiungimento di determinate condizioni. Il trasferimento, informa la Juve sul suo sito internet, genera per le casse del club una plusvalenza di 9,4 milioni.

20:13Rianimata bimba 5 anni trovata in piscina nel ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 8 AGO - E' stata rianimata una bimba di 5 anni trovata sul fondo della piscina di un hotel a Lido di Savio, nel litorale ravennate. Ad avvistarla poco prima delle 18, adagiata senza sensi sul fondo della piscina, è stato il bagnino dell'albergo, che l'ha poi riportata in superficie per iniziare le prime manovre respiratorie. Poco dopo sono intervenuti gli operatori del 118, che l'hanno rianimata. Ora è ricoverata in Rianimazione a Cesena. La bambina, originaria del Bolognese e arrivata assieme ai genitori sulla riviera romagnola, ha ripreso conoscenza. Al momento non si sa se abbia accusato un malore a bordo piscina cadendo poi in acqua o se abbia rischiato di annegare durante un bagno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia. (ANSA).

20:06Bomba Firenze: scarcerazioni, procura fa appello a riesame

(ANSA) - FIRENZE, 8 AGO - La procura di Firenze fa appello al tribunale del riesame contro le scarcerazioni di sei anarchici sugli otto fermati il 3 agosto scorso come presunti autori, a vario titolo, dell'attentato dinamitardo di Capodanno alla libreria Il Bargello di Casapound dove un ordigno esplose ferendo gravemente l'artificiere della polizia Mario Vece, e per l'assalto alla caserma dei carabinieri di Rovezzano del 21 aprile 2016. La decisione di fare ricorso è stata presa in una riunione degli inquirenti che si occupano dell'inchiesta. Il ricorso è contro il provvedimento dei gip di Firenze e Roma, in particolare contro le cinque scarcerazioni, su sei posizioni, decise dal giudice Fabio Frangini di Firenze che solo per un indagato, Salvatore Vespertino, 30 anni, ha convalidato il fermo e confermato l'arresto in carcere, rimettendo in libertà tutti gli altri fermati a Firenze. Il secondo fermato che al momento resta in carcere è Pierloreto Fallanca, 30 anni, per decisione del gip di Lecce Carlo Cazzella.

19:59Calcio: amichevole Roma-Chapecoense l’1/9 all’Olimpico

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Venerdì 1 settembre, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la Chapecoense, in un match amichevole organizzato dal club giallorosso, con il patrocinio del Pontifico Consiglio della Cultura, di Roma Capitale e del Coni. Tutti gli introiti da incasso della gara e altre attività saranno devoluti a sostegno del club brasiliano. L'incontro, che avrà inizio alle ore 20:45, si disputerà a quasi un anno di distanza dal disastro aereo in hanno perso la vita quasi tutti i componenti della squadra e dello staff tecnico del club brasiliano, nel viaggio che li stava portando a disputare la finale di andata della Copa Sudamericana. Da quella tragedia la Chapecoense si è rialzata. Nel 2017 ha conquistato il campionato Catarinense e attualmente occupa il tredicesimo posto in quello nazionale. I biglietti per assistere alla partita saranno in vendita da lunedì 21 agosto.

19:58Cav sente Meloni. Fdi, in Sicilia sosteniamo Musumeci

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Una telefonata per augurarsi buone vacanze e la promessa di vedersi a settembre per parlare di programmi comuni. E' questo il senso di una telefonata fatta da Silvio Berlusconi alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Nel corso del colloquio, a quanto si apprende, si è parlato anche della candidatura in Sicilia e la leader di Fratelli d'Italia avrebbe ribadito la sua indisponibilità ad allearsi con Alfano. Altro discorso sarebbe la presentazione di liste civiche da concordare con il candidato alla presidenza della regione. Per la Meloni Musumeci resta l'unico candidato in grado di portare il centrodestra alla vittoria. Sempre secondo quanto si apprende, la leader di Fdi avrebbe chiesto al Cavaliere di incontrare Musumeci.

19:56Cina: frana fango su villaggio, 23 morti

(ANSA) - PECHINO, 8 AGO - Una frana, causata delle forti piogge, ha colpito un villaggio nella Cina sud-occidentale, uccidendo 23 persone. L'incidente che ha causato anche due dispersi ha colpito il villaggio di Gengdi nella provincia di Sichuan. Secondo l'ufficio stampa del governo provinciale sono 71 le case distrutte mentre secondo i primi dati governativi la frana avrebbe causato danni per circa 23 milioni di dollari in perdite economiche dirette.