(ANSA) - NEW YORK, 8 AGO - "Se la Corea del Nord continuerà con l'escalation della minaccia nucleare la risposta americana sarà fuoco e furia, come il mondo non ha mai visto": lo ha detto il presidente Usa Donald Trump.

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Lucas Biglia non è stato convocato dal Milan per l'amichevole di domani sera a Catania contro il Betis Siviglia perché nell'allenamento di oggi ha accusato un problema muscolare. Nelle prossime ore Biglia verrà sottoposto ad accertamenti clinici: per il regista argentino si teme uno stiramento.

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Si è spento dopo una lunga malattia, nella sua casa sulla collina di Savona, lo speleologo e professore all'Università di Torino, Giovanni Badino, esperto di raggi cosmici, di dinamica dei fluidi sotterranei. Aveva continuato ad insegnare fino a pochi mesi fa, come ha ricordato oggi il direttore del Dipartimento di Fisica, Silvano Massaglia. "Aveva una grinta speciale, ha fatto studi e spedizioni in tutto il mondo - ricorda Massaglia - soprattutto in Messico, ma anche in Nepal, Brasile, Argentina, Pakistan, Uzbekistan. Ci siamo conosciuti negli anni '70, a Fisica Generale, qui a Torino, mentre lui preparava la tesi sui raggi cosmici ed io seguivo un assegno di studio. La speleologia è stata la sua ultima passione". La sua ricerca sui cristalli e sulle alte temperature, fino ai 46 gradi, trovati nelle grotte del Messico, erano anche state raccontate da National Geographic. (ANSA).

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Ultimo impegno senza la pressione di dover vincere a tutti i costi per il Milan di Vincenzo Montella. Domani sera i rossoneri sfidano allo stadio ''Massimino'' di Catania il Betis Siviglia. Sono le prove generali prima di un tour de force da quattro partite in 10 giorni: giovedì 17 il Milan giocherà a San Siro la gara di andata del playoff di Europa League contro lo Shkendija; domenica 20 esordio in campionato a Crotone; giovedì 24 trasferta a Skopje per il ritorno di EL, poi debutto casalingo contro il Cagliari in Serie A. Se il tecnico ha intenzione di utilizzare domani per la prima volta dal primo minuto Bonucci (a cui verrà affidata la fascia da capitano), ha altresì deciso di lasciare a casa Biglia e i gia rodati Donnarumma, Musacchio, Conti, Bonaventura e Niang. Ma ci sarà spazio per André Silva, Calhanoglu e Suso, finora poco utilizzati per via di qualche acciacco fisico.

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - La presentazione dei calendari del campionato di Serie C 2017/2018 viene posticipato da giovedì prossimo, 10 agosto, a venerdì 11, sempre alle 18 all'ex Aurum di Pescara. Lo slittamento della data - informa la Lega Pro - è stato deciso "quale segno di rispetto nei confronti del Collegio di Garanzia del Coni, dinanzi al quale è pendente il ricorso, presentato solo ieri notte, dalla società sportiva Rende".

(ANSA) - TARANTO, 08 AGO - La Corte di Cassazione ha parzialmente riformato la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di Potenza il 30 settembre 2016 condannando l'ex pm di Taranto Matteo Di Giorgio a 8 anni di reclusione per concussione e corruzione in atti giudiziari. Il magistrato era stato condannato a 15 anni in primo grado e a 12 anni in appello. Ora è scattata la prescrizione per un episodio di concussione. Per Di Giorgio nelle prossime ore scatterà l'ordine di carcerazione da parte della procura generale presso la Corte d'Appello. Il pm, sospeso cautelativamente dal Csm, fu arrestato e posto ai domiciliari nel 2010: tra le contestazioni anche presunte minacce in ambito politico. L'ex pm avrebbe infatti minacciato un imprenditore e altre persone, anche per proteggere un parente, e avrebbe messo in atto azioni dirette a garantire l'attività di un bar ritenuto dall'accusa completamente abusivo.

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Non c'è Cristiano Ronaldo nella formazione iniziale del Real Madrid che tra poco giocherà a Skopje la finale della Supercoppa europea contro il Manchester United. Il portoghese è tornato da pochi giorni ad allenarsi a pieno regime, e per questo il tecnico Zinedine Zidane ha preferito schierare Bale e portare il portoghese in panchina. E' l'unica novità nel Real nell'undici iniziale, che per il resto è lo stesso che a Cardiff ha conquistato la Champions League travolgendo la Juventus. Modulo 4-3-3 anche per Mourinho, che schiera in avanti il nuovo acquisto Lukaku, mentre nel ruolo di terzino sinistro c'è Darmian.