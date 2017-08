Ultima ora

23:38Gaza senza corrente, è emergenza umanitaria

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 AGO - "La popolazione di Gaza affronta oggi una crisi energetica peggiore di quella che si è verificata durante la guerra del 2014. Di conseguenza circa due milioni di persone non hanno quasi accesso ad acqua corrente e servizi igienici, e moltissimi hanno a disposizione solo due ore di luce elettrica al giorno": questo il grido di allarme di Oxfam Italia che ha lanciato la campagna #LightsOnGaza con cui viene chiesto che alla popolazione della Striscia sia garantita la quantità necessaria di energia elettrica. "Senza elettricità - fa notare Paolo Pezzati - è impossibile ogni tentativo di ripresa: non si possono riattivare le centrali di desalinizzazione, i pescatori non possono conservare la merce e gli agricoltori non possono irrigare. Le aziende sono costrette a licenziare. I costi economici e umanitari di questa crisi sono altissimi". Oxfam afferma che "all'origine della crisi vi sono tensioni che hanno portato al taglio da parte di Israele del 40 per cento dell'erogazione della elettricità per Gaza".

23:36Calcio: 2-1 a Man United, Real vince Supercoppa europea

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europea del 2017 battendo per 2-1 il Manchester United nella finale giocata a Skopje. Queste le reti: nel 24' Casemiro, nel st 7' Isco, 17' Lukaku. Per Zinedine Zidane è il sesto titolo conquistato da quando è l'allenatore delle 'merengues'.

23:14Spedizione punitiva a Mantova, sette neofascisti denunciati

(ANSA) - MANTOVA, 8 AGO - Sono sette, e tutti mantovani, i neofascisti denunciati dalla Digos per l'aggressione del giovane di sinistra avvenuta sabato sera in un bar di Mantova. L'indagine, però, è solo all'inizio e potrebbe riservare sviluppi mettendo a nudo collegamenti con altri gruppi fuori regione, in particolare veneti. Sabato sera, infatti, il gruppo che ha aggredito il giovane poco prima aveva distribuito adesivi del Veneto Fronte Skin-Progetto nazionale.

22:42Nuoto:Pellegrini,’Italia mi mancava , a Budapest ultimi 200′

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "Bello tornare in Italia dopo l'oro di Budapest, sono molto contenta. Sono contenta anche molto del tempo, era da un po' che non tornavo in Italia, mi mancava". Così Federica Pellegrini, al termine della gara-esibizione nei 200 stile libero all'Energy for Swim in scena al Foro Italico. Un remake della finale mondiale di Budapest che aveva visto l'azzurra prevalere sulla svedese Sarah Sjostroem, che invece oggi ha vinto con il tempo di 1.55.51, soltanto 21 centesimi meglio dell'olimpionica azzurra giunta seconda con il tempo di 1.55.72. "Adesso mi aspetta l'ultima tappa di Coppa del Mondo a Eindhoven e poi mi farò un mese di vacanza. Energy for Swim? Bella manifestazione, credo che per il nuoto sia una bella cosa", ha aggiunto Pellegrini, ribadendo la sua volontà di chiudere definitivamente con i 200 stile libero: "Ripeto, gli ultimi sono stati quelli di Budapest, questo è solo uno show".

22:12Trump avverte Corea Nord, risposta Usa sarà furiosa

(ANSA) - NEW YORK, 8 AGO - "Se la Corea del Nord continuerà con l'escalation della minaccia nucleare la risposta americana sarà fuoco e furia, come il mondo non ha mai visto": lo ha detto il presidente Usa Donald Trump.

22:06Calcio: Milan, risentimento muscolare per Biglia

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Lucas Biglia non è stato convocato dal Milan per l'amichevole di domani sera a Catania contro il Betis Siviglia perché nell'allenamento di oggi ha accusato un problema muscolare. Nelle prossime ore Biglia verrà sottoposto ad accertamenti clinici: per il regista argentino si teme uno stiramento.

21:44Università: morto speleologo Giovanni Badino

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Si è spento dopo una lunga malattia, nella sua casa sulla collina di Savona, lo speleologo e professore all'Università di Torino, Giovanni Badino, esperto di raggi cosmici, di dinamica dei fluidi sotterranei. Aveva continuato ad insegnare fino a pochi mesi fa, come ha ricordato oggi il direttore del Dipartimento di Fisica, Silvano Massaglia. "Aveva una grinta speciale, ha fatto studi e spedizioni in tutto il mondo - ricorda Massaglia - soprattutto in Messico, ma anche in Nepal, Brasile, Argentina, Pakistan, Uzbekistan. Ci siamo conosciuti negli anni '70, a Fisica Generale, qui a Torino, mentre lui preparava la tesi sui raggi cosmici ed io seguivo un assegno di studio. La speleologia è stata la sua ultima passione". La sua ricerca sui cristalli e sulle alte temperature, fino ai 46 gradi, trovati nelle grotte del Messico, erano anche state raccontate da National Geographic. (ANSA).