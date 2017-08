Ultima ora

07:09Cina: altro forte terremoto, nel nordovest

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 5:27 ora locale (l'1:27 in Italia) nell'estremo nordovest della Cina, al confine col Kazakistan. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità; l'epicentro è stato localizzato nella regione dello Xinjiang, circa 60 km a ovest-sudovest del villaggio di Todok e 225 a est della kazaka Zharkent. La scossa è stata seguita 12 minuti dopo da una forte replica di magnitudo 5.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. Ieri un altro violento terremoto ha colpito la Cina: una scossa di magnitudo 6.3 nel centro del Paese, nella regione del Sichuan, con un bilancio provvisorio di 12 morti e 175 feriti. Centinaia i turisti intrappolati o già evacuati.

03:07Venezuela, 13 paesi americani contro Maduro

(ANSA) - LIMA, 9 AGO - I rappresentanti di 13 paesi del continente americano, riunitisi ieri a Lima, hanno approvato una dichiarazione comune in cui si denuncia "l'interruzione dell'ordine democratico" in Venezuela e si dichiara "illegittima" l'Assemblea costituente promossa da Maduro. Il documento è stato firmato da Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costarica, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Panama, Paraguay e Perù. Il ministro degli Esteri venezuelano Arreaza ha denunciato che il vertice di Lima è servito per "creare una congiura contro l'unione della nostra America", lanciata da un gruppo di paesi che "seguono gli ordini dell'imperialismo americano". Arreaza ha presieduto un incontro dell'Alleanza bolivariana dei popoli d'America (Alba), l'alleanza regionale lanciata da Castro e Chavez. Erano presenti rappresentanti di Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Suriname e un pugno di piccole nazioni dei Caraibi.

03:01Corea del Nord sta “considerando piano per colpire Guam”

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - La Corea del Nord starebbe "considerando" un piano per colpire il territorio statunitense di Guam, secondo quanto riportano i media internazionlai citando fonti militari di Pyongyang. La minaccia della Corea del Nord giunge qualche ora dopo Donald Trump ha affermato che "se Pyongyang continuerà con l'escalation della minaccia nucleare la risposta americana sarà fuoco e furia, come il mondo non ha mai visto"; non e' chiaro tuttavia se si tratti di una risposta diretta alle parole del presidente Usa. Media americani, tra cui la Cnn e la Fox, citano un comunicato diffuso dall'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna (non e' chiaro se prima o dopo l'intervento di Trump) in cui un portavoce dell'esercito nordcoreano menziona recenti manovre militari Usa che "possono provocare un pericoloso conflitto".

00:25Atletica: Mondiali, Makwala va allo stadio e viene bloccato

(ANSA) - LONDRA, 8 AGO - L'atleta del Botswana Isaac Makwala, al quale era stato imposto di non correre la finale dei 400 dei Mondiali, per via del virus intestinale che lo aveva colpito, ha tentato ugualmente di entrare allo stadio Olimpico di Londra. Gli è stato però impedito di entrare, evento che lo ha fatto gridare al complotto, a suo dire ordito dal Governo britannico. Sembra comunque che a bloccarlo sia stato un funzionario del ministero della Salute, e non qualcuno della Iaaf. "Non mi ha visitato nessun medico - ha scritto l'atleta, uno dei favoriti per il podio del giro di pista, sulla propria pagina Facebook - e con il cuore che mi sanguina devo dire che non ho corso la finale. Volevo farlo, sono arrivato allo stadio, però mi hanno bloccato. Io non sto male, tengo a dirlo, e tornerò in alto". La finale mondiale dei 400 è stata vinta dal campione olimpico, il fuoriclasse sudafricano Wayde Van Niekerk in 43''98, davanti al rappresentante delle Bahamas Steven Gardiner e al qatarino Abdalelah Haroun.

23:38Gaza senza corrente, è emergenza umanitaria

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 AGO - "La popolazione di Gaza affronta oggi una crisi energetica peggiore di quella che si è verificata durante la guerra del 2014. Di conseguenza circa due milioni di persone non hanno quasi accesso ad acqua corrente e servizi igienici, e moltissimi hanno a disposizione solo due ore di luce elettrica al giorno": questo il grido di allarme di Oxfam Italia che ha lanciato la campagna #LightsOnGaza con cui viene chiesto che alla popolazione della Striscia sia garantita la quantità necessaria di energia elettrica. "Senza elettricità - fa notare Paolo Pezzati - è impossibile ogni tentativo di ripresa: non si possono riattivare le centrali di desalinizzazione, i pescatori non possono conservare la merce e gli agricoltori non possono irrigare. Le aziende sono costrette a licenziare. I costi economici e umanitari di questa crisi sono altissimi". Oxfam afferma che "all'origine della crisi vi sono tensioni che hanno portato al taglio da parte di Israele del 40 per cento dell'erogazione della elettricità per Gaza".

23:36Calcio: 2-1 a Man United, Real vince Supercoppa europea

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europea del 2017 battendo per 2-1 il Manchester United nella finale giocata a Skopje. Queste le reti: nel 24' Casemiro, nel st 7' Isco, 17' Lukaku. Per Zinedine Zidane è il sesto titolo conquistato da quando è l'allenatore delle 'merengues'.

23:14Spedizione punitiva a Mantova, sette neofascisti denunciati

(ANSA) - MANTOVA, 8 AGO - Sono sette, e tutti mantovani, i neofascisti denunciati dalla Digos per l'aggressione del giovane di sinistra avvenuta sabato sera in un bar di Mantova. L'indagine, però, è solo all'inizio e potrebbe riservare sviluppi mettendo a nudo collegamenti con altri gruppi fuori regione, in particolare veneti. Sabato sera, infatti, il gruppo che ha aggredito il giovane poco prima aveva distribuito adesivi del Veneto Fronte Skin-Progetto nazionale.