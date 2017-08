Ultima ora

11:46Agguato a San Marco in Lamis: tre uccisi

(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 9 AGO - Tre persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco e una quarta è rimasta gravemente ferita in un agguato compiuto da persone non ancora identificate, avvenuto poco fa sulla SP 272 nei pressi della stazione ferroviaria di San Marco in Lamis (Foggia). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

11:36Sparano con pistola ad aria compressa su sagra, denunciati

(ANSA) - PRATA (PORDENONE), 9 AGO - Tre studenti sedicenni che avevano sparato alcune settimane fa con armi per "softair" all'indirizzo dei partecipanti a una sagra a Prata di Pordenone, sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri di Sacile. Tra i bersagli della bravata anche un bambino di 10 anni, colpito a una palpebra, che aveva subito alcune abrasioni superficiali senza conseguenze. Era stata la nonna del piccolo, una 63enne di Oderzo (Treviso), a sporgere denuncia. Lo scorso 16 luglio, verso le 23.30 alla sagra di Prata, d'improvviso il piccolo era stato colpito al volto da un pallino in gomma, sparato verosimilmente da uno dei palazzi circostanti. I militari dell'Arma, al termine di verifiche sul luogo dell'evento e dopo aver acquisito informazioni tra i residenti, hanno individuato i responsabili. Dalla finestra dell'abitazione di uno di loro, utilizzando due fucili e due pistole ad aria compressa, si erano divertiti a sparare contro le persone che transitavano a piedi sul marciapiede. (ANSA).

11:34Al Bano a Radionorba, “sto bene,preparo concerto a Budapest”

(ANSA) - BARI, 9 AGO - "Grazie a Dio sto benissimo, sto lavorando per non perdere il vizio e sto affrontando questa meravigliosa estate 2017. A fine agosto canterò per Putin a Budapest e vado avanti così". Lo dice il cantante Al Bano Carrisi che in una intervista a Radionorba ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto ad abbandonare i social. "Altro che social, bisognerebbe chiamarli dissocial. Ma perché - ha detto - devo stare nella m... quando posso starne fuori? Ho scelto di starne fuori". "Ho capito - ha detto Al Bano - che è insopportabile questo esercito di anonimi che godono nello sparare frasi inenarrabili e inaccettabili. Ho vissuto per tanti anni senza bisogno, sia artisticamente sia umanamente, di questi social che secondo me bisognerebbe chiamare dissocial". "E' questo - si sfoga Al Bano - un esercito di anonimi frustrati". "Accetto la critica - aggiunge - ma l'insulto gratuito no, sia a me sia ai miei cari".

11:32Cc arrestano pusher 17enne, padre interviene per difenderlo

(ANSA) - NAPOLI, 9 AGO - Pusher a 17 anni. E quando i carabinieri lo arrestano, il padre interviene per difenderlo. É accaduto a Napoli, nel quartiere Scampia. E' nel complesso di edilizia popolare del lotto "P", le cosiddette 'Case dei puffi, area sotto l'influenza del gruppo camorristico della "Vanella Grassi", che i militari del nucleo operativo della Compagnia Stella hanno sorpreso i tre - oltre al minorenne, un 26enne ed un 24enne - mentre cedevano stupefacenti a tossicodipendenti del luogo: il 17enne materialmente consegnava la droga e gli altri due gli facevano da vedetta. I tre sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Le loro perquisizioni personali e l'ispezione dei luoghi dove si aggiravano hanno portato al sequestro di 9 dosi di eroina e 7 di crack nonché di 203 euro. Il padre 57enne del minorenne, quando i carabinieri sono intervenuti, ha tentato di fermarli minacciandoli anche di morte; è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

11:30Francia:prefettura, aggressione militari ‘volontaria’

(ANSA) - PARIGI, 9 AGO - Si tratta di un atto "volontario". Lo afferma la prefettura di polizia della Hauts-de-Seine in merito all'auto che questa mattina ha travolto sei militari dell'operazione Sentinelle. Tutte le piste restano aperte, precisano poi gli inquirenti che stanno lavorando sul caso sottolineando che al momento "nulla è escluso: un atto terroristico, il gesto di uno squilibrato o un semplice incidente stradale", dopo il quale il conducente è scappato.

11:26Fuga di gas in albergo Milano, evacuato

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - L'hotel Marconi di via Fabio Filzi, non lontano dalla stazione centrale di Milano, è stato evacuato a causa di una fuga di monossido di carbonio. A far scattare l'allarme è stato il personale del 118 chiamato per una ragazzina di dieci anni, in vacanza a Milano con la famiglia, che si sentiva male. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno confermato la fuga di monossido. La ragazzina è stata portata all'ospedale in codice giallo insieme ai genitori. Sono intervenute sei ambulanze, un'automedica, un'autoinfermieristica, un mezzo di coordinamento che stanno valutando tutte le 142 persone presenti in hotel. Una quindicina, spiega un comunicato dell'Areu, sono già state portate in ospedale.

11:25Terremoti: Cina, bilancio in Sichuan a 19 morti e 247 feriti

(ANSA) - PECHINO, 9 AGO - E' salito a 19 morti e a 247 feriti, di cui 40 in condizioni critiche, il bilancio del terremoto di magnitudo 7 che ieri sera ha colpito la provincia sudoccidentale dello Sichuan, causando gravi danni e lasciando ancora un numero imprecisato di dispersi. Lo riferiscono i media locali secondo cui, sono al momento solo tre i feriti di un altro sisma di magnitudo 6.6 che questa mattina alle 7:27 (1:37 in Italia) è stato registrato nella contea di Jinghe, nello Xinjiang. La zona è scarsamente abitata: sono 760 le persone segnalate come residenti nel raggio di 20 km e sono 53.000 entro i 50 km. La contea ha una popolazione totale di 150.000 unità, in base al censimento del 2014.