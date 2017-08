Ultima ora

13:53Migranti: Austria rafforza i controlli alle frontiere

(ANSA) - BOLZANO, 9 AGO - Il ministro degli interni austriaco Wolfgang Sobotka ha ordinato una maxi operazione di controllo contro l'immigrazione clandestina da attuarsi "in prossimità dei confini". Come si legge in una nota, i controlli dovranno essere svolti, da uomini delle forze armate e dell'esecutivo, nei pressi dei confini della Slovacchia, dell'Ungheria, della Slovenia e dell'Italia. Sobotka spiega che la decisione è stata presa sulla base di informazioni della direzione generale per la sicurezza pubblica, secondo le quali, nei giorni scorsi, sono aumentati gli arrivi di grandi gruppi di migranti illegali. Secondo quanto si dice nella nota verrebbero utilizzate vie alternative a quelle finora in uso.

13:53Calcio: Benassi, dal Torino alla Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Marco Benassi e' della Fiorentina. Ad annunciare il trasferimento del ventiduenne centrocampista granata e dell'Under 21 e' il Torino, dal suo sito. Benassi firmerà un contratto di cinque anni.

13:48In bermuda a ristorante, sindaco Viareggio invitato a uscire

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 9 AGO - Invitato "cortesemente" a uscire dal ristorante perchè in bermuda: il locale richiede i pantaloni lunghi. E' accaduto ieri sera a Viareggio (Lucca) al sindaco, Giorgio Del Ghingaro, come racconta lui stesso su fb. Un'esperienza "un po' umiliante", "spiacevole" e "sgradevole", riferisce, spiegando di aver avuto "la brutta sensazione di aver subito una piccola violenza" e postando la foto che lo ritrae in bermuda col commento: "Ma poi, detto tra noi, ero vestito così male?". Del Ghingaro spiega che nel ristorante, un locale sul porto "dove vado ogni tanto" aveva fissato una cena con amici, nulla di istituzionale, motivo per cui "mi sento libero di vestirmi casual". Un volta arrivati "ci fanno sedere ad un tavolo sulla terrazza sul mare" ma poi "si avvicina il cameriere imbarazzato e mi comunica che, considerato che non indosso pantaloni lunghi, non posso stare in quel locale". Il sindaco è quindi uscito e ha detto di aver cenato "bene" in un altro locale, "senza censure sui vestiti".

13:47Calcio: stadio Roma, Delrio ‘viabilità sia adeguata’

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - "Noi non abbiamo dato parere contrario, abbiamo solo detto che c'è bisogno di avere una viabilità adeguata". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Graziano Delrio interpellato, a margine di una conferenza stampa sulle ciclovie, su ciò che si dice a proposito del parere dello Stato sul nuovo stadio della Roma.

13:46Migranti: stabile calo sbarchi, -3,4% rispetto a 2016

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Continua a scendere il numero dei migranti arrivati in Italia e, ormai da una settimana, il calo si attesta ad oltre il 3%. Stando ai dati del Viminale, dal 1 gennaio a questa mattina sono sbarcati nel nostro paese 96.845 migranti, il 3,47% in meno rispetto ai 100.328 dello stesso periodo dell'anno scorso. L'ultima ondata importante di arrivi, sempre secondo i dati, si è registrata il 25 luglio, quando sono sbarcate 1.028 persone. Il calo è dovuto soprattutto ai numeri di luglio: se, infatti, da gennaio a giugno di quest'anno gli arrivi sono stati sempre superiori a quelli del 2016, a luglio 2017 sono sbarcati 11.459 migranti, a fronte dei 23.552 dello stesso mese del 2016.

13:36Doping: Errani, resto favorevole a squalifica a vita dopati

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - "Continuo ad essere per la squalifica a vita per dopati. Ma solo per quei casi volontari e con scopo di alterare e migliorare proprie prestazioni. Ma questo non è il mio caso". Così Sara Errani, durante la sua conferenza stampa organizzata a Milano a seguito della sua positività al letrozolo e alla squalifica di due mesi. "Non sta a me giudicare la sentenza del tribunale - aggiunge la tennista -. Speravo ed ero quasi convinta che sarei stata assolta perché io non ho violato il codice Wada. Sono stata squalificata per l'ingestione completamente involontaria di cibo contaminato da una sostanza che non produce effetti migliorativi".

13:33Calcio: stampa Spagna, Munir accetta soltanto la Roma

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Il Barcellona ha messo in vendita Munir, ex 'stella' del vivaio blaugrana che non rientra nei piani del tecnico Ernesto Valverde, ma il giocatore accetta soltanto di andare alla Roma. Il problema è che l'offerta arrivata da Trigoria è giudicata assolutamente insoddisfacente dalla dirigenza del Barça che chiede 14 milioni di euro. A questa cifra il giocatore era stato venduto ai russi dello Zenit, ha rifiutato il trasferimento. Il giornale di Barcellona 'Sport' scrive che da quando Munir ha parlato con il d.s. dei giallorossi Monchi ha rifiutato qualsiasi altro trasferimento, compreso quello all'Ajax, che ha offerto una cifra molto vicina ai desideri del Barcellona, e quindi superiore a quella proposta dalla Roma. Ma sembra certo che, svanita la possibilità di prendere Mahrez dal Leicester, Monchi abbia deciso di puntare sul talento che, anni fa in Youth League, diede spettacolo proprio a Trigoria, contro la Primavera romanista.