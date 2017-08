Ultima ora

15:26Calcio: Neymar, Rummenigge contro follie mercato

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - "Neymar è costato di più che il nostro stadio, l'Allianz Arena". A sottolinearlo è il presidente del Consiglio direttivo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, che intervistato a 'Sport Bild' si lancia contro le follie del mercato calcistico. "Con tutte queste discussioni sull'acquisto di Neymar da parte del Psg, io mi sono domandato cosa sia più importante - ha detto ancora l'ex attaccante dell'Inter -: Neymar o l'Allianz Arena? E allora dico con chiarezza che l'Allianz Arena è più importante, oltre a sottolineare che il trasferimento di Neymar, tasse comprese, è costato di più". Rummenigge ha poi precisato che "il Bayern non può e non vuole entrare nel 'carosello' degli acquisti a suon di centinaia di milioni lamentandosi di come nel 2011 la Commissione Europea respinse la proposta del tetto salariale, portata avanti dallo stesso Rummenigge (all'epoca presidente dell'associazione dei grandi club, l'Eca) e dall'allora n.1 Uefa Michel Platini.

15:22Cadavere fidanzata in auto: trovato cuscino nella vettura

(ANSA) - UDINE, 9 AGO - Un cuscino è stato trovato nella Toyota Yaris di Francesco Mazzega, l'uomo di 36 anni che il primo agosto si è costituito alla Polizia stradale di Palmanova (Udine) dopo aver vagato tutta la notte con il cadavere della fidanzata Nadia Orlando, uccisa al suo fianco. L'oggetto è tra quelli trovati fin dalla prima perquisizione dell'auto e posti sotto sequestro nel veicolo. A seguito del primo responso dell'autopsia, eseguita dal medico legale Carlo Moreschi che ha individuato la causa del decesso in asfissia da soffocamento, cambiando lo scenario rispetto a quanto descritto inizialmente dall'indagato, è probabile dunque che il cuscino venga ora analizzato dagli inquirenti con particolare attenzione. (ANSA).

15:13Calcio: Allegri, vorrei giocare finale Kiev

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - "Quale partita vorrei rigiocare tra la finale di Berlino, il ritorno degli ottavi con il Bayern a Monaco e la finale di Cardiff? Vorrei giocare a Kiev...". Massimiliano Allegri compie venerdì 50 anni e guarda avanti. "Anche quest'anno faremo una grande Champions", promette l'allenatore della Juventus in una anticipazione dell'intervista a Premium Sport. "Due finali in tre anni non è una cosa da poco - osserva a proposito della marcia in Champions -. Mi è dispiaciuto che tanti non abbiano apprezzato quando fatto, lo faranno più avanti, fra qualche anno capiranno.... La Supercoppa domenica contro la Lazio, è la grande occasione per iniziare la stagione con una vittoria. A Cardiff "abbiamo disputato un buon primo tempo, poi purtroppo avevo Mandzukic e Pjanic zoppi e il Real ha accelerato. Nell'intervallo non è successo assolutamente niente. Quest'estate mi sono divertito un sacco - ribadisce Allegri - sono state inventate delle cose...".

15:05Migranti: Portavoce Merkel, al centro incontro a 4 del 28

(ANSA) - BERLINO, 9 AGO - Il tema dei migranti sarà al centro dell'incontro a quattro previsto per il prossimo 28 agosto a Versailles tra il premier Paolo Gentiloni, il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il capo del governo spagnolo Mariano Rajoy: lo ha detto oggi la portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer. La portavoce ha aggiunto che Merkel ha sentito Gentiloni al telefono la settimana scorsa proprio sul tema dei migranti, che per la cancelliera "rimane e rimarrà importante in futuro". Nel corso dell'incontro saranno affrontate, tra l'altro, le questioni legate alla stabilizzazione della Libia, agli interventi per migliorare le prospettive economiche dei paesi africani e al rafforzamento dei rapporti di partenariato. Questo venerdì Merkel incontrerà a Berlino l'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, e il direttore generale dell'Oim (l'Organizzazione internazionale per la migrazione), William Swing, per parlare di politica migratoria e Libia.

15:03Agguato San Marco in Lamis: uccisi 2 contadini,testimoni

(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 9 AGO - Sarebbero due contadini, testimoni involontari del duplice omicidio del boss Mario Luciano Romito e di suo cognato, Matteo De Palma, le altre due vittime dell'agguato compiuto a San Marco in Lamis da un commando armato. Pare che i due sul Fiorino non avessero infatti nulla a che fare con il boss e il cognato veri bersagli dei killer. Nel Fiorino sono stati trovati attrezzi utilizzati per coltivare la terra. Si tratta di due fratelli: Luigi e Aurelio Luciani, rispettivamente di 47 e di 43 anni. Dopo il duplice omicidio avvenuto sotto i loro occhi, avrebbero tentato di fuggire ma sono stati inseguiti e uccisi.

15:02Calcio: Atalanta, Gomez ‘Juve non più egemone’

(ANSA) - ZINGONIA (BERGAMO), 9 AGO - "La Juve sta spingendo per prendere Spinazzola, io mi auguro di poterci giocare ancora. La fascia sinistra dell'Atalanta è una delle più forti in Italia e lo è grazie a lui". Alejandro 'Papu' Gomez dice la sua sulle voci di mercato che rischiano di sottrarre ai nerazzurri uno dei suoi elementi migliori facendolo rientrare anticipatamente dal prestito L'argentino si sofferma sull'organico in vista dell'avvio di stagione: "Ci sono molti ragazzi nuovi che devono apprendere la lingua e i meccanismi in campo, anche se abbiamo perso qualche giocatore importante ormai giochiamo a memoria. Circa la lotta scudetto, Gomez non vede una squadra egemone: "Il campionato sarà più equilibrato dei precedenti, perché l'uscita di Bonucci ha indebolito la difesa della Juventus. Il Milan ha preso molti buoni elementi L'Inter ha un grande allenatore, Roma e Napoli sono attrezzate per fare bene". Presentato oggi lo sponsor di maglia per il girone di andata, Veratour.

15:01Gb: critiche a Bbc per video ‘a luci rosse’ durante tg

(ANSA) - LONDRA, 9 AGO - L'open space nella sede della Bbc a Londra ha tradito ancora una volta i dipendenti dell'emittente pubblica. Mentre andava in onda, ieri sera, il telegiornale delle 22:00 alle spalle della conduttrice Sophie Raworth, intenta a parlare di cricket, appariva la sequenza 'a luci rosse' di un film che incautamente qualche giornalista della redazione stava guardando sul proprio pc. La scena imbarazzante di una donna in topless è stata vista da 3,8 milioni di telespettatori e molti di loro hanno segnalato l'accaduto sui social media criticando la Bbc per l'ennesima figuraccia in diretta. Nei mesi scorsi si era visto di tutto nell'open space che appare dietro la postazione del telegiornale, fra cui giornalisti che giocavano, flirtavano e sbadigliavano, mettendo così a rischio la reputazione dell'emittente.