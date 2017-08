Ultima ora

17:28Calcio: Ventura ct dell’Italia fino al 2020

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha annunciato il prolungamento del contratto di Giampiero Ventura quale ct della Nazionale azzurra fino all'Europeo del 2020.

17:22Calcio: Conte,per rivincere Chelsea deve fare altri acquisti

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Mancano appena tre giorni al via della Premier League - due se si tiene conto dell'anticipo Arsenal-Leicester di venerdi' - e Antonio Conte lancia un messaggio. "Se vogliamo essere competitivi per rivincere la Premier, servono nuovi acquisti: il mercato non e' finito", ha detto a Sky Uk il tecnico italiano campione con il Chelsea lo scorso anno. "In Premier ci sono almeno sei squadre fortissime - la spiegazione di Conte -. Spero di poter migliorare la rosa: la societa' sa quali sono le mie priorità. Rivincere per noi e' una grande sfida, ma lavoriamo duro per riuscirci". Finora il Chelsea ha acquistato Ruediger e Morata, ceduto Matic allo United ("Una grave perdita") e ha 'rotto' con Diego Costa, che vuole l'Atletico Madrid. "Su di lui la penso sempre allo stesso modo, inutile ripetermi", ha tagliato corto il tecnico italiano.

17:18Madre inferma rimane con figlio morto in casa due giorni

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 9 AGO - Una donna di 93 anni inferma è rimasta per due giorni accanto al figlio 57 morto in casa con lei a Empoli (Firenze): la donna per i suoi problemi di salute non era riuscita ad attivare i soccorsi e solo la visita programmata di un'assistente sociale ha permesso di scoprire la situazione. Oggi dà notizia della vicenda il quotidiano Il Tirreno. Il figlio 57enne a sua volta era malato e viveva con la madre. Oggi si sono tenuti i funerali. L'assistente sociale da tempo seguiva la famiglia; l'altro giorno ha dato l'allarme a 118 e vigili del fuoco che hanno praticato l'accesso all'abitazione trovando il corpo senza vita dell'uomo accanto alla madre.

17:01Sicilia: Castiglione (Ap), dialogo con Pd molto avanzato

(ANSA) - PALERMO, 9 AGO - Candidato 'centrista' alla presidenza della Regione siciliana e intesa per le politiche con un'alleanza di coalizione se la legge elettorale dovesse rimanere quella attuale: sono due dei punti chiave dell'accordo su cui stanno lavorando il Pd e Ap di Angelino Alfano. "Il dialogo è molto avanzato", dice all'ANSA il sottosegretario e coordinatore di Ap in Sicilia, Giuseppe Castiglione. "L'accordo non è ancora chiuso, ma il confronto è positivo", aggiunge Castiglione.

16:38Agguato in Puglia, Minniti convoca comitato ordine sicurezza

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Il ministro dell'Interno Marco Minniti presiederà domani a Foggia una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto della situazione dopo l'agguato di oggi a San Marco in Lamis in cui sono state uccise quattro persone. L'incontro è in programma in prefettura alle 16. Al termine il ministro incontrerà il sindaco di Foggia e i primi cittadini di alcuni dei comuni della Provincia. In nuova faida Gargano sono 17 le persone uccise dall'inizio dell'anno. L'ultimo delitto, il 27 luglio, è stato quello del ristoratore di Vieste, Omar Trotta, 31 anni, freddato a colpi di pistola mentre si trovava nel suo locale.

16:35MotoGp: Rossi allontana tifosa ma era ministro

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Nella confusione del paddock può succedere di tutto. Ne sa qualcosa Valentino Rossi, "most wanted" del box del motomondiale di nuovo prim'attore a Brno, questa volta nei confronti della Ministro delle Politiche Regionali del governo ceco, Karla Slechtova. Munita di regolare pass, si è avvicinata al 'Dottore' ma il 9 volte iridato - come si vede nel video super cliccato su Instagram con il titolo "Do not disturb Vale" - l' allontana con un inequivocabile gesto. Nessuno conosceva l'identità della signora che ha pensato bene un paio di giorni dopo di dire la sua, postando un messaggio sul suo profilo social: "E' un pò triste - scrive Slechtova - Tutto quello che volevo era solo augurare a Rossi buona fortuna prima della gara. Con quel rumore non si capiva molto e quindi probabilmente è sembrato fossi una fan insistente. Non è così, ma capisco il malinteso. Ringrazio il nostro Abraham e il vincitore Marquez per l'attenzione che mi hanno concesso", conclude Slechtova con una 'frecciatina' all'indirizzo di Rossi.

16:33M5s: Nuti, paragonare attacco Rousseau a Cia o Nasa ridicolo

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - "Molti simpatizzanti o semplici cittadini dicono che anche i sistemi informatici della Nasa, Cia, Russia, Usa sono stati attaccati in passato ma, perdonatemi, questo non significa nulla, è un paragone ridicolo e dimostra che non si è capito quanto è emerso e il diverso livello di protezione e di attacco. Stessa cosa quando si afferma che il Pd non può parlare perché non ha piattaforme simili, giusto, vero, ma che risposta è? Che il Pd e i partiti facciano schifo e decidano tutto in pochi nelle segrete stanze è cosa nota ma non certo una risposta valida". Lo scrive in un post dedicato all'attacco hacker a Rousseau, il deputato Riccardo Nuti, sospeso da diverse settimane dal M5S per il caso firme false a Palermo. "Se non vi è noto vi informo che il secondo hacker afferma di essere entrato da mesi dentro Rousseau quindi se questo fosse vero come si fa ad essere certi che le votazioni online non sono state alterate? Sono tutti aspetti da analizzare con attenzione e senza superficialità", attacca Nuti.