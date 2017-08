Ultima ora

19:15Olanda non sapeva contaminazione uova

(ANSA) - BRUXELLES, 09 AGO - La Nvwa, l'agenzia per la sicurezza alimentare olandese, nega di essere stata a conoscenza della contaminazione di uova da fipronil già nel novembre 2016. L'accusa viene dal ministro dell'agricoltura belga Denis Decarme, che l'ha circostanziata grazie a un documento presentato durante un'audizione al Parlamento nazionale. "Il documento si riferiva alla presenza dell'insetticida nelle stalle e non sulle uova" e "non c'era motivo di credere" che ci fossero rischi per la salute pubblica, ha detto il direttore generale del Nvwa Rob van Lint a Rtl Nieuws. Il caso sta sollevando molte polemiche nei Paesi Bassi, dove da una settimana 150 allevamenti avicoli sono chiusi in via cautelare e si è ancora alle prese con la formazione del governo dopo le elezioni di marzo. Diversi partiti hanno chiesto un chiarimento ufficiale da parte di Martin Van Dam e Edith Schippers, già ministri dell'agricoltura e della salute.

18:58Stadio Roma: Regione, a settembre nuova conferenza servizi

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "I pareri pervenuti" sul progetto rinnovato dello sradio della Roma "hanno in parte superato i dissensi espressi", ma "rimangono criticità, osservazioni, prescrizioni su aspetti importanti che richiedono approfondimenti progettuali come ad esempio richiesto dal Mibact". Lo comunica l'assessore regionale del Lazio Michele Civita annunciando per "settembre" una "nuova conferenza" dei servizi che "dovrà esprimersi in via definitiva sull'intero progetto, integrato dalle modifiche già recepite ed adeguato in base alle osservazioni delle varie amministrazioni". "Le modifiche contenute nella delibera di Roma Capitale hanno sicuramente un impatto urbanistico minore sull'area di Tor di Valle ma, riducendo il costo di costruzione e gli oneri straordinari, diminuiscono anche le risorse per le opere pubbliche. Per queste ragioni molte amministrazioni segnalano con forza la necessità di rivedere, migliorare, ripristinare opere ed interventi sia sulla viabilità come sul trasporto pubblico", spiega la Regione.

18:50Francia: attacco militari, il sospetto è un algerino

(ANSA) - PARIGI, 9 AGO - L'individuo sospettato di aver attaccato sei militari questa mattina nei pressi di Parigi è stato identificato come Hammou B., un algerino che vive in Francia in situazione irregolare. Lo rivelano fonti vicino all'inchiesta. Le Parisien ha diffuso una foto dell'uomo sul suo sito. L'uomo risiede a Sartrouville, nel dipartimento delle Yvelines, nella banlieue a sud ovest di Parigi, dove in queste ore le forze dell'ordine stanno perquisendo diversi palazzi per cercare eventuali complici.

18:49Killer giovani uccisi in Sardegna evade da carcere

(ANSA) - CAGLIARI, 9 AGO - Paolo Enrico Pinna, il giovane condannato a 20 anni per il duplice omicidio di Orune e Nule, è evaso dal carcere minorile di Quartucciu (Cagliari) dov'era detenuto. Al momento non si conoscono i dettagli della fuga, sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che stanno effettuando le verifiche, mentre altri accertamenti sono in corso da parte dei responsabili della struttura minorile. Il 19enne era accusato insieme al cugino Alberto Cubeddu, 21 anni, dei delitti di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a Orune (Nuoro) l'8 maggio 2015 mentre aspettava di salire sull'autobus che lo avrebbe portato a scuola, e quello di Stefano Masala, 29 anni di Nule (Sassari), di cui si sono perse le tracce il 7 maggio del 2015, il giorno prima dell'assassinio di Monni. Attualmente Pinna non era in regime di sicurezza, ma detenuto come gli altri giovani che si trovano nelle struttura minorile. In tutto il Cagliaritano è scattata un'imponente caccia all'uomo, con elicotteri e posti di blocco.

18:48Calcio: Ventura, ‘Stage fondamentali, ci saranno ancora

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Gli stage non so se saranno di più ma sicuramente ci saranno perché sono stati quasi fondamentali, avevano la finalità di prendere per mano tutti i giovani di grandi potenzialità, magari alcuni non pronti ma poterli far diventare pronti". Così il ct azzurro, Gian Piero Ventura, parlando dei prossimi stage della Nazionale in vista del mondiale di Russia 2018. "Tutti gli allenatori ci hanno dato grandi disponibilità. Dobbiamo rifarli con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia dello scorso anno di sentirsi tutti parte integrante del progetto", ha precisato il ct azzurro, che ieri ha visitato le due neopromosse Verona e Spal, e nei prossimi giorni farà altrettanto con il Benevento. "Oggi non c'è un solo giocatore in Serie A - ha chiarito il ct - che non ambisca a vestire la magia azzurra".

18:35Migranti: nuovo blitz in stazione Milano, 34 in Questura

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Nuovi controlli delle forze dell'ordine, oggi pomeriggio, nella zona della stazione centrale di Milano dopo i blitz dei mesi scorsi. Sono 65 le persone controllate per verificare se fossero in regola con il permesso di soggiorno. I migranti privi di regolare permesso, 34 in tutto, sono stati accompagnati in Questura. Non si sono registrati episodi di tensione.

18:35Francia: attacco militari, polizia cerca complici

(ANSA) - PARIGI, 9 AGO - La polizia francese sta procedendo a una serie di perquisizioni in alcuni palazzi nella banlieue di Parigi per trovare eventuali complici di Hammou B., l'uomo che questa mattina ha attaccato sei militari dell'operazione Sentinelle.