Ultima ora

19:24Gentiloni a Corvara per qualche giorno di vacanza

(ANSA) - BOLZANO, 9 AGO - Il Presidente del consiglio Paolo Gentiloni è giunto nel pomeriggio a Corvara, in Alto Adige, dove trascorrerà un breve periodo di vacanza. Gentiloni è ospite del villaggio alpino Tempesti, una struttura dell'esercito riservata all'allenamento delle squadre sportive dei corpi militari che, nei periodi di vacanza, viene utilizzata come foresteria. Quest'inverno Gentiloni aveva trascorso alcuni giorni sugli sci in Alto Adige, a Villa Ausserer, una struttura militare nella zona di Castelrotto.

19:22Eletta Drag Quenn più bella d’Italia,è un toscano di 37 anni

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 9 AGI - Lalique Chouette al secolo Valerio Chellini, 37 anni, piombinese d'origine e pisano d'adozione, è la drag queen più bella d'Italia: il contest nel quale ha ricevuto il titolo si è svolto, come di consueto, a Torre del Lago con la finale nazionale del concorso che premia in base alle capacità artistiche e di intrattenimento. Diciassette Drag Queen selezionate con cura per tutto lo stivale dalla drag queen La Wanda Gastrica, coadiuvata dalle 'madrine' di ogni singola regione. "Vivo di questo lavoro dal 2010, le mie prime esperienze risalgono a qualche anno prima, per l'appunto al Mamamia, il locale che mi ha visto nascere come performer e che mi ha incoronato Miss Drag queen Italia", ha spiegato Lalique aggiungendo di esseri licenziato dal suo precedente "lavoro diurno perchè - ha detto - sentivo di dover dare tutto il tempo che avevo a disposizione al mio personaggio".(ANSA).

19:20Altro vasto incendio in Appennino modenese, 60 case evacuate

(ANSA) - MODENA, 9 AGO - A pochi giorni dal vasto incendio che ha colpito Lama Mocogno, nella frazione di Valdalbero, con 40 ettari in fumo tra boschi e campi, l'Appennino Modenese torna a bruciare. Questa volta un ampio incendio di vegetazione e bosco si è sviluppato fra Trentino di Fanano e Poggioraso di Sestola. La strada di Trentino è stata chiusa e una sessantina di case sono state evacuate, in via precauzionale, perché raggiunte dal fumo: si spera di far rientrare tutti i residenti entro sera. La situazione è complicata dal forte vento. I vigili del fuoco stanno poi monitorando con attenzione una stalla con circa 100 capi bestiame all'interno. Sul posto sette squadre di vigili del fuoco da Sassuolo, Vignola, Pavullo e Modena oltre ai volontari, alla Protezione civile e ad un elicottero da Bologna. Le operazioni di spegnimento proseguiranno tutta la notte. (ANSA).

19:15Olanda non sapeva contaminazione uova

(ANSA) - BRUXELLES, 09 AGO - La Nvwa, l'agenzia per la sicurezza alimentare olandese, nega di essere stata a conoscenza della contaminazione di uova da fipronil già nel novembre 2016. L'accusa viene dal ministro dell'agricoltura belga Denis Decarme, che l'ha circostanziata grazie a un documento presentato durante un'audizione al Parlamento nazionale. "Il documento si riferiva alla presenza dell'insetticida nelle stalle e non sulle uova" e "non c'era motivo di credere" che ci fossero rischi per la salute pubblica, ha detto il direttore generale del Nvwa Rob van Lint a Rtl Nieuws. Il caso sta sollevando molte polemiche nei Paesi Bassi, dove da una settimana 150 allevamenti avicoli sono chiusi in via cautelare e si è ancora alle prese con la formazione del governo dopo le elezioni di marzo. Diversi partiti hanno chiesto un chiarimento ufficiale da parte di Martin Van Dam e Edith Schippers, già ministri dell'agricoltura e della salute.

18:58Stadio Roma: Regione, a settembre nuova conferenza servizi

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "I pareri pervenuti" sul progetto rinnovato dello sradio della Roma "hanno in parte superato i dissensi espressi", ma "rimangono criticità, osservazioni, prescrizioni su aspetti importanti che richiedono approfondimenti progettuali come ad esempio richiesto dal Mibact". Lo comunica l'assessore regionale del Lazio Michele Civita annunciando per "settembre" una "nuova conferenza" dei servizi che "dovrà esprimersi in via definitiva sull'intero progetto, integrato dalle modifiche già recepite ed adeguato in base alle osservazioni delle varie amministrazioni". "Le modifiche contenute nella delibera di Roma Capitale hanno sicuramente un impatto urbanistico minore sull'area di Tor di Valle ma, riducendo il costo di costruzione e gli oneri straordinari, diminuiscono anche le risorse per le opere pubbliche. Per queste ragioni molte amministrazioni segnalano con forza la necessità di rivedere, migliorare, ripristinare opere ed interventi sia sulla viabilità come sul trasporto pubblico", spiega la Regione.

18:50Francia: attacco militari, il sospetto è un algerino

(ANSA) - PARIGI, 9 AGO - L'individuo sospettato di aver attaccato sei militari questa mattina nei pressi di Parigi è stato identificato come Hammou B., un algerino che vive in Francia in situazione irregolare. Lo rivelano fonti vicino all'inchiesta. Le Parisien ha diffuso una foto dell'uomo sul suo sito. L'uomo risiede a Sartrouville, nel dipartimento delle Yvelines, nella banlieue a sud ovest di Parigi, dove in queste ore le forze dell'ordine stanno perquisendo diversi palazzi per cercare eventuali complici.

18:49Killer giovani uccisi in Sardegna evade da carcere

(ANSA) - CAGLIARI, 9 AGO - Paolo Enrico Pinna, il giovane condannato a 20 anni per il duplice omicidio di Orune e Nule, è evaso dal carcere minorile di Quartucciu (Cagliari) dov'era detenuto. Al momento non si conoscono i dettagli della fuga, sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che stanno effettuando le verifiche, mentre altri accertamenti sono in corso da parte dei responsabili della struttura minorile. Il 19enne era accusato insieme al cugino Alberto Cubeddu, 21 anni, dei delitti di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a Orune (Nuoro) l'8 maggio 2015 mentre aspettava di salire sull'autobus che lo avrebbe portato a scuola, e quello di Stefano Masala, 29 anni di Nule (Sassari), di cui si sono perse le tracce il 7 maggio del 2015, il giorno prima dell'assassinio di Monni. Attualmente Pinna non era in regime di sicurezza, ma detenuto come gli altri giovani che si trovano nelle struttura minorile. In tutto il Cagliaritano è scattata un'imponente caccia all'uomo, con elicotteri e posti di blocco.