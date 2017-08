Ultima ora

20:53Atletica: Mondiali, Makwala si qualifica per semifinali 200

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - L'atleta del Botswana Isaac Makwala si è qualificato per la semifinali dei 200 metri ai Mondiali di atletica di Londra, in programma stasera, correndo contro se stesso, unico in pista, sulla corsia numero 7 nel tempo di 20''20. Solo nel pomeriggio, infatti, la Iaaf lo aveva autorizzato a correre dopo che era scaduto il periodo di quarantena che gli era stato imposto a causa del virus intestinale che lo aveva colpito. La quarantena scadeva alle 14 di oggi e solo dopo gli esami medici a cui è stato sottoposto Makwala è stato ritenuto idoneo a competere. Per qualificarsi, doveva correre in almeno 20''53. Missione compiuta.

20:33Violenza sessuale su ragazza 12 anni, scarcerato profugo

(ANSA) - TRIESTE, 9 AGO - Il Tribunale del Riesame di Trieste ha parzialmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare che, su ordine del gip del capoluogo giuliano, lo scorso 27 luglio ha portato in carcere un cittadino afghano e due pakistani, profughi ospitati in strutture del capoluogo giuliano, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni, ospite di una struttura residenziale cittadina. Uno dei tre è stato scarcerato, mentre gli altri due restano in carcere anche se con motivazioni fra loro diverse.

20:28Punto da vespa su una guancia, morto 64enne nel Cesenate

(ANSA) - SAVIGNANO SUL RUBICONE (CESENA), 9 AGO - E' morto per una puntura di un insetto, probabilmente di una vespa, su una guancia. A perdere la vita - nel primo pomeriggio a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate - un 64enne, Eliseo Tana, punto mentre, a bordo del suo scooter, si stava dirigendo verso il mare dopo essere uscito dall'abitazione in cui viveva con la moglie e la suocera. L'uomo ha fatto presto ritorno a casa dicendo alla moglie di stare male, a causa della puntura di una vespa, e di chiamare subito il 118 per il timore di uno choc anafilattico. Mentre stavano arrivando l'ambulanza e l'automedicalizzata dei sanitari il 64enne ha iniziato a respirare faticosamente, tanto che la moglie ha cercato di aiutarlo praticando un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Inutilmente, come vani sono stati i tentativi dei medici del 118, giunti sul posto, di strapparlo alla morte e farlo tornare a respirare: in pochi minuti l'uomo è spirato.(ANSA).

20:21Sampdoria: Schick finite le visite “E’ sano”

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Patrick Schick "è sano" e "da domani inizierà gli allenamenti" a renderlo noto, dopo le ultime visite mediche alle quali si è sottoposto nel pomeriggio a Milano l'attaccante ceco, è il responsabile medico della Sampdoria dott. Amedeo Baldari. Il dott. Baldari ha dichiarato che "il problema è stato superato e verrà spiegato in un comunicato stampa". Per il giocatore e per la Sampdoria dunque una notizia positiva che riapre a questo punto tutte le trattative in corso. Ormai definitivamente abbandonata l'ipotesi Juventus, che aveva annullato l'operazione dopo il primo stop medico, è l'Inter la più interessata al giocatore e sarebbe pronta un'offerta di poco superiore ai 30 milioni. In attesa di novità intanto da domani Schick riprenderà gli allenamenti mentre a breve dovrebbe arrivare l'idoneità sportiva ed entro sabato il responso ufficiale degli esami odierni.

19:39Atletica: Mondiali, Tamberi “qui per una medaglia”

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - "Non sono venuto qui per fare presenza, io voglio una medaglia. Finora non l'ho mai fatto, ma ora è arrivato il momento di espormi. Sarà durissima, sarà un'impresa, ma quello che mi portato fin qui è l'idea di salire sul podio". E' l'ottimismo di Gianmarco Tamberi, che a due giorni dall'esordio in pedana ai Mondiali di Londra si racconta a Casa Atletica Italiana. "Ci ho creduto sempre, anche quando ero lontanissimo dal tornare in pedana, mi sono forzato a rimanere a dieta quando ancora avevo le stampelle. E ora non sto nella pelle", ha detto ancora il saltatore azzurro, che ad un anno dall'infortunio ad una caviglia è pronto al riscatto. "Il 16 luglio, il giorno successivo all'infortunio, ho capito che il mio sogno olimpico si era infranto - spiega 'Gimbo'. Da lì ho ricominciato da capo, da zero, con in testa il Mondiale di Londra, ed è stato un percorso durissimo, pieno di alti e bassi. A maggio, improvvisamente, in un allenamento, ho ritrovato le sensazioni giuste. Non vedo l'ora di saltare...".

19:24Gentiloni a Corvara per qualche giorno di vacanza

(ANSA) - BOLZANO, 9 AGO - Il Presidente del consiglio Paolo Gentiloni è giunto nel pomeriggio a Corvara, in Alto Adige, dove trascorrerà un breve periodo di vacanza. Gentiloni è ospite del villaggio alpino Tempesti, una struttura dell'esercito riservata all'allenamento delle squadre sportive dei corpi militari che, nei periodi di vacanza, viene utilizzata come foresteria. Quest'inverno Gentiloni aveva trascorso alcuni giorni sugli sci in Alto Adige, a Villa Ausserer, una struttura militare nella zona di Castelrotto.

19:22Eletta Drag Quenn più bella d’Italia,è un toscano di 37 anni

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 9 AGI - Lalique Chouette al secolo Valerio Chellini, 37 anni, piombinese d'origine e pisano d'adozione, è la drag queen più bella d'Italia: il contest nel quale ha ricevuto il titolo si è svolto, come di consueto, a Torre del Lago con la finale nazionale del concorso che premia in base alle capacità artistiche e di intrattenimento. Diciassette Drag Queen selezionate con cura per tutto lo stivale dalla drag queen La Wanda Gastrica, coadiuvata dalle 'madrine' di ogni singola regione. "Vivo di questo lavoro dal 2010, le mie prime esperienze risalgono a qualche anno prima, per l'appunto al Mamamia, il locale che mi ha visto nascere come performer e che mi ha incoronato Miss Drag queen Italia", ha spiegato Lalique aggiungendo di esseri licenziato dal suo precedente "lavoro diurno perchè - ha detto - sentivo di dover dare tutto il tempo che avevo a disposizione al mio personaggio".(ANSA).